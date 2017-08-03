 США скатываются к штампам "холодной войны", - МИД РФ о заявлениях Пенса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД России.
"2 августа в Подгорице Вице-президент США М.Пенс выступил с очередной серией антироссийских заявлений, пугал лидеров западнобалканских государств мифической "российской угрозой", дойдя до обвинений нашей страны в попытках насильственной перекройки границ в регионе", - говорится в комментарии МИД РФ.
"С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности. Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах. При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей Юго-Восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", - заявили в МИД РФ.
"Призываем американских коллег прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как сообщалось ранее, вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках силой изменить международные границы, а также подорвать демократию на Западных Балканах.
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- треугольник будет выпит,
будь он параллелепипед,
будь он круг, ядрена вошь !"
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кто-то этому Пенсу в Подгорице уже отсыпал рузафобии)
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Когда все ок, то их обычная манера - оскорблять и угрожать, а когда им уже не до шуток, то начинают сыпать умными словами, цитатами, ссылаться на исторические факты...
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"Есть такой старый мультик «В
стране не выученных уроков».Сюжет этого мультика пересказывать нет смысла, люди старшего, слегка более чем среднего
возраста, прекрасно помнят, о чем речь: уроки надо учить. Если мультик имел в
виду школьные уроки, то все остальное говорит о том же, только тише и не так
наглядно, а спрашивает за прогулянные уроки - жестче. Собственно говоря, такие
уроки преподаются каждый день и те, кто не хочет их учить - платит двойную, а
то и тройную цену.
Мы, Украина, платим высокую и
кровавую цену сразу за несколько прогулянных уроков, суть которых сводится к
тому, что к московиту никогда нельзя становиться спиной, а если уж так
произошло - не стоять так долго и обязательно, принимать все усилия, чтобы
развернуться. Чем дольше стоять к нему спиной, тем больше у него желание
заняться своим любимым делом - художественной резьбой или разделкой топором,
всегда находящимся при нем. Он уверен, что главное предназначение - рубить
зазевавшихся ротозеев. Потом, когда он сотрет кровь с лезвия топора, будет
создана очередная легенда, зачем он это сделал. Самое глупое, что только можно
сделать, в этой ситуации - погружаться в исследование этих легенд и баек, ибо
можно увлечься и упустить из виду тот самый топор. А исследовать там, в общем,
нечего. Московиту просто нравится процесс рубления. За неимением постороннего,
он принимается рубить своих, ибо высшее предназначение не пропьешь даже
бояркой.
Причем, для посторонних, наиболее
опасно играть с московитом в дружбу или союзников. Рано или поздно, московит
продаст или если продаст, то дождется, пока союзник зазевается и тюк его
топориком. Товарищ Гитлер в курсе. Только он ввязался в войну с Англией и
Францией, как товарищ Молотов уже развернул список своего ультиматума. Даже
нейтралитет с московитом - "чреват боком", Япония до сих пор
пребывает в шоке от представления северного соседа о нейтралитете.
Ну а союзники уже даже и не
грустят, по этому поводу. Как может грустить, например, товарищ Хуссейн или
товарищ Каддафи? Никак, но дружба и союзничество-то было какое! А потом раз - и
продали их с потрохами только для устойчивого тренда роста цен на углеводороды.
Но больше всего оттенков дружбы, все же изведали мы. Как только мы свергли
коррумпированную и кровожадную тварь Януковича и его многочисленных
"кровосисей", как "братский топор" стал кромсать нас с
привычной методичностью. А все почему? Потому, что мы не вняли тем, кто выучил
многочисленные уроки "дружбы" с московитом. А раз тема не была
усвоена, она обречена на неизбежно повторение.
И вот прямо сегодня, был
продемонстрирован еще один урок о сущности московита. Некто Башар Асад,
исполняющий роль президента Сирии, выступил сегодня с заявлением через Хезболу
о том, что его войска намерены наносить удары по расположениям войск США на
территории Сирии. В этом заявлении прекрасно все. Фактически, Башар не
осуществляет власти в стране потому, что в ней есть война, но уже нет
экономики, денег и армии. Кроме длинной шеи, широко известной в узких кругах
как "мечта висельника", Асад не имеет ничего и заявлять от себя не
будет ни слова. Он напоминает куклу кукольного театра, которая в виде рукавички
сидит на руке артиста и тот проводит какие-то манипуляции. Асад даже
теоретически не может не рассказывать от себя. Его участь - озвучивать
лубянско-кремлевские тексты. Все сказанное было написано в Москве, а озвучено
лишь теперь, когда Штаты вплотную приблизились к линии, за которым - импичмент
президента. В Москве уловили слабину и отвлеченность Вашингтона на скандал, Москва уже вытаскивает
из-под полы, свой любимый топорик.
И это уже звоночек Штатам. К Московии нельзя становиться
спиной и расслабляться, а особенно - нельзя ее оставлять в недобитом состоянии.
Будем надеяться, что Вашингтон, в широком смысле слова, выучил этот урок и
сделал выводы."
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В Клайпеде началась разгрузка груза СПГ из Нигерии
По данным сайта marinetraffic.com, судно Trinity arrow пришло из Нигерии в Клайпедский порт примерно в 6 часов утра. Оно привезло 140 тыс. кубометров СПГ для компании Lietuvos duju tiekimas (LDT).
эээ, ваньки, вы точно уверены, что Украина покупая газ в Европе, покупала ваш газ?
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вата - вас будут иметь медленно как в анекдоте про трех быков. медленно но все стадо
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Русский попал на
еврейскую свадьбу и решил блеснуть знанием языка: "Желаю невесте большой тухес"!
Все зашикали, зашептались "Как тухес? Нахес, нахес... " Он понял, что допустил
промашку, подумал и сказал: "А большой тухес это и есть большой нахес! "
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Это извечная российская манера - учить жизни других, булькая из выгребной ямы.
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ВАджра (санскр. «молния») - оружие бога Индры - скипетр-трезубец. Индра (санскр. - имя означает, вероятно, Владыка, сила, плодородие), центральный персонаж ведийской мифологии, бог грома и молнии, воитель, покровитель военной дружины, предводитель богов-дэвов в их безначальной войне с демонами-асурами, воплощение воинской доблести и признанный «царь богов»
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