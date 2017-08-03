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Все про:МИД РФ (1037) США (13153) Пенс (47)

 США скатываются к штампам "холодной войны", - МИД РФ о заявлениях Пенса

пенс

МИД России, комментируя заявления вице-президента США Майкла Пенса в Подгорице об угрозе со стороны России для Балкан, заявил, что Вашингтон скатывается к идеологизированным штампам времен "холодной войны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД России.

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"2 августа в Подгорице Вице-президент США М.Пенс выступил с очередной серией антироссийских заявлений, пугал лидеров западнобалканских государств мифической "российской угрозой", дойдя до обвинений нашей страны в попытках насильственной перекройки границ в регионе", - говорится в комментарии МИД РФ.

"С сожалением приходится констатировать, что Вашингтон все глубже скатывается к примитивным идеологизированным штампам времен "холодной войны", которые полностью оторваны от реальности. Навязывание балканским странам откровенно деструктивного выбора "или с Западом, или с Россией" неизбежно ведет к росту напряженности на европейском континенте, дестабилизирует ситуацию в регионе и отдельных государствах. При этом активно проводится тезис о якобы безальтернативности вступления всей Юго-Восточной Европы в НАТО, "продавливаются" проекты, основанные на недобросовестной конкуренции и противоречащие экономической логике", - заявили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дестабилизирующие действия России, ее действия в Украине - неприемлемы, - вице-президент США Пенс в Эстонии

"Призываем американских коллег прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнерам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учете интересов", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось ранее, вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в попытках силой изменить международные границы, а также подорвать демократию на Западных Балканах.
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Шото я забув... А хто, хто переміг в холодній війні??
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у кацапов еще методичка осталась от савка
США скатываются к штампам "холодной войны", - МИД РФ о заявлениях Пенса - Цензор.НЕТ 912
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слева, очень жесткая жесть, вон там вот, поближе к дереву)
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по версии русни - мордва победила. они , как блеют касабы даже Америку данью обложили и заставили им ножки Буша поставлять.
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Не Америка скатилась до холодной войны,а кацапы скатились и покатятся очень быстро прямо в Ад.Заслужили.
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Ввиду исчезновения одного из соперников победил разум
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Лучше холодная,чем горячая,до которой скатились россеяне.
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Что-то мид рф разошолся. Вся сила, как у кацапов принято, в пук уйдет.
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"разошелся, так и сыпет :
- треугольник будет выпит,
будь он параллелепипед,

будь он круг, ядрена вошь !"
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2 августа в Подгорице Вице-президент США М.Пенс выступил с очередной серией антироссийских заявлений

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кто-то этому Пенсу в Подгорице уже отсыпал рузафобии)
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А это значит, что кацапы не на шутку испугались новых санкций США.
Когда все ок, то их обычная манера - оскорблять и угрожать, а когда им уже не до шуток, то начинают сыпать умными словами, цитатами, ссылаться на исторические факты...
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И ес подозрительно разволновалось( лично Юнкер)- видно попало США в нужную точку этими санкциями
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Америка давай добивай кацов. Попкорн на исходе. Да и заебали они.
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Путлеростан давно скатился к временам бесноватого фюрера! ПаРАША стала достойным наследником фашистской идеологии.
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Русофобия, то есть страх перед русскими? Та никто их уже не боится! Ненавидят. Презирают, но бояться? Нет. Этот термин используют кацапы дабы подчеркнуть свое мнимое величие. Я думаю не стоит его вообще употреблять в украинском языке. Русохэйтерство, например, более уместно.
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россия напоминает людоедку-Эллочку, которая всё тянулась за богатой Вандербильдихой...
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у вас два пропущених хєрої мід расєянські...

США скатываются к штампам "холодной войны", - МИД РФ о заявлениях Пенса - Цензор.НЕТ 9693 .
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Кацапи бачать загрозу в відтисненні їхньої нерухомості в Чорногорії і в суттєвому обмеженні в'їзду до тієї країни. І це правильно. Бо кожний кацап-самець віком від 18 до 60 років - впроваджений туди агент або резервист на випадок війни.
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Вот как хорошо сказано про расею!

"Есть такой старый мультик «В
стране не выученных уроков».Сюжет этого мультика пересказывать нет смысла, люди старшего, слегка более чем среднего
возраста, прекрасно помнят, о чем речь: уроки надо учить. Если мультик имел в
виду школьные уроки, то все остальное говорит о том же, только тише и не так
наглядно, а спрашивает за прогулянные уроки - жестче. Собственно говоря, такие
уроки преподаются каждый день и те, кто не хочет их учить - платит двойную, а
то и тройную цену.

Мы, Украина, платим высокую и
кровавую цену сразу за несколько прогулянных уроков, суть которых сводится к
тому, что к московиту никогда нельзя становиться спиной, а если уж так
произошло - не стоять так долго и обязательно, принимать все усилия, чтобы
развернуться. Чем дольше стоять к нему спиной, тем больше у него желание
заняться своим любимым делом - художественной резьбой или разделкой топором,
всегда находящимся при нем. Он уверен, что главное предназначение - рубить
зазевавшихся ротозеев. Потом, когда он сотрет кровь с лезвия топора, будет
создана очередная легенда, зачем он это сделал. Самое глупое, что только можно
сделать, в этой ситуации - погружаться в исследование этих легенд и баек, ибо
можно увлечься и упустить из виду тот самый топор. А исследовать там, в общем,
нечего. Московиту просто нравится процесс рубления. За неимением постороннего,
он принимается рубить своих, ибо высшее предназначение не пропьешь даже
бояркой.

Причем, для посторонних, наиболее
опасно играть с московитом в дружбу или союзников. Рано или поздно, московит
продаст или если продаст, то дождется, пока союзник зазевается и тюк его
топориком. Товарищ Гитлер в курсе. Только он ввязался в войну с Англией и
Францией, как товарищ Молотов уже развернул список своего ультиматума. Даже
нейтралитет с московитом - "чреват боком", Япония до сих пор
пребывает в шоке от представления северного соседа о нейтралитете.

Ну а союзники уже даже и не
грустят, по этому поводу. Как может грустить, например, товарищ Хуссейн или
товарищ Каддафи? Никак, но дружба и союзничество-то было какое! А потом раз - и
продали их с потрохами только для устойчивого тренда роста цен на углеводороды.
Но больше всего оттенков дружбы, все же изведали мы. Как только мы свергли
коррумпированную и кровожадную тварь Януковича и его многочисленных
"кровосисей", как "братский топор" стал кромсать нас с
привычной методичностью. А все почему? Потому, что мы не вняли тем, кто выучил
многочисленные уроки "дружбы" с московитом. А раз тема не была
усвоена, она обречена на неизбежно повторение.

И вот прямо сегодня, был
продемонстрирован еще один урок о сущности московита. Некто Башар Асад,
исполняющий роль президента Сирии, выступил сегодня с заявлением через Хезболу
о том, что его войска намерены наносить удары по расположениям войск США на
территории Сирии. В этом заявлении прекрасно все. Фактически, Башар не
осуществляет власти в стране потому, что в ней есть война, но уже нет
экономики, денег и армии. Кроме длинной шеи, широко известной в узких кругах
как "мечта висельника", Асад не имеет ничего и заявлять от себя не
будет ни слова. Он напоминает куклу кукольного театра, которая в виде рукавички
сидит на руке артиста и тот проводит какие-то манипуляции. Асад даже
теоретически не может не рассказывать от себя. Его участь - озвучивать
лубянско-кремлевские тексты. Все сказанное было написано в Москве, а озвучено
лишь теперь, когда Штаты вплотную приблизились к линии, за которым - импичмент
президента. В Москве уловили слабину и отвлеченность Вашингтона на скандал, Москва уже вытаскивает
из-под полы, свой любимый топорик.

И это уже звоночек Штатам. К Московии нельзя становиться
спиной и расслабляться, а особенно - нельзя ее оставлять в недобитом состоянии.
Будем надеяться, что Вашингтон, в широком смысле слова, выучил этот урок и
сделал выводы."


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асад уже получил маленьким индейским топориком, пырхнет, получит большим.
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ну надо же, лишнехромосомное стадо в припадке звериной верности альфа-козлу до вершин безыдейности добралось и вещает оттуда словно пифия, белены обожравшись... в пах ишаку жалуйтесь, москали, там вас поймут
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"Или с западом, или с россией"... Это следует понимать- можно и с теми, и с теми. А чего, в Украине раньше не того желали? И с ЕС, и с ТС, что мешало? Вот она, сука и мешала- или со мной или насильно со мной...
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Єнта маячня для внутріпарашного потрєблєнія, смачного!!!
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Млять о каком взаимоуважении и взаимных интересах ты лепечешь? Шли бы вы лесом со своим интересом.. большая часть цивилизованного народа как раз и не желает иметь с вами хоть что нить общее.!
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Швидше б уже цю орду додавили. Всім Світом. Збіговисько рабів, очолюване карликом-педофілом. Трамп має дітей, онуків, у США педофілія - один з найтяжчих злочинів. Як педофілу можна подавати руку. Місце Путлера під шконкою, навіть по поняттям його орди. Слава Україні!
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тут торопиться нельзя. русня должна начать сама жрать своих соплеменников. И это начнется очень скоро.
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Омерика то ясно, но что делать будети - Африка тоже наш.

В Клайпеде началась разгрузка груза СПГ из Нигерии

По данным сайта marinetraffic.com, судно Trinity arrow пришло из Нигерии в Клайпедский порт примерно в 6 часов утра. Оно привезло 140 тыс. кубометров СПГ для компании Lietuvos duju tiekimas (LDT).

эээ, ваньки, вы точно уверены, что Украина покупая газ в Европе, покупала ваш газ?
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до свинособак наконец то дошло..
вата - вас будут иметь медленно как в анекдоте про трех быков. медленно но все стадо
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Умом россию не понять - она с умом несовместима. (Нетютчев)
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а ведь Херсонский "реформатор" Лейба Бронштейн верно написал.
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Таки да!
Русский попал на
еврейскую свадьбу и решил блеснуть знанием языка: "Желаю невесте большой тухес"!
Все зашикали, зашептались "Как тухес? Нахес, нахес... " Он понял, что допустил
промашку, подумал и сказал: "А большой тухес это и есть большой нахес! "
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Так, "штампы холодной войны", привели к тому, что СССР исчез с лица Земли.
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Россия настолько морально деградировала и прогнила, что говорить о чьем-то развитии сегодня - это просто вверх неприличия.

Это извечная российская манера - учить жизни других, булькая из выгребной ямы.

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А как вас ещё штамповать, если вы всё норовите как тараканы в чужие квартиры заползти.
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Вот же скоты неблагодарные: им санкции очень полезные их недостране, а они недовольны!!!
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Это не США это ваше Х#йло сколотилось до главаря террористов превратив в банду наемников часть народа которая убивает Украинцев!
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Повторение мать учения....ну что же не плохо и повторить
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Хто не знав, а я не знав до недавна. Тризуб - це скіпетр Перуна. Охоронця Русі.

ВАджра (санскр. «молния») - оружие бога Индры - скипетр-трезубец. Индра (санскр. - имя означает, вероятно, Владыка, сила, плодородие), центральный персонаж ведийской мифологии, бог грома и молнии, воитель, покровитель военной дружины, предводитель богов-дэвов в их безначальной войне с демонами-асурами, воплощение воинской доблести и признанный «царь богов»
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Забыл добавить, что "(ВОСТОЧНЫЕ) славяне - Индриевы внуцы"
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_Как правильно говорить с путлеровскими дипломатами продемонстрировал всему миру один турок.
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А чем таким плохим для США закончилась холодная война, чтобы ее не повторить?
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Сказали люди, видящие мир глазами столетней войны...
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Как я понял, Федерашка сама начала войну, а когда получила разгром теперь еще предлагает всем сдаться? А ведь война только началась...
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Нужно еще Федерашке отключить интернет и SWIFT чтобы безумные кремляди не могли побеспокоить своими сумасшедшими выкриками и своими безумными взглядами на мировой порядок...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША скатываются к штампам "холодной войны", - МИД РФ о заявлениях Пенса
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