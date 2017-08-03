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Все про:легкая атлетика (79) спорт (1721) допинг-контроль (207)

 Украинских легкоатлеток Земляк и Повх отстранили от участия в чемпионате мира из-за подозрения в употреблении допинга

флау

Украинских легкоатлеток Ольгу Земляк и Олесю Повх отстранили от участия в чемпионате мира в Лондоне из-за подозрения в употреблении допинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Федерация легкой атлетики Украины получила копии писем, отправленных от имени Отдела спортивной этики ИААФ в адрес Ольги Земляк и Олеси Повх, в которых говорится о расследовании предполагаемого нарушения антидопинговых правил по результатам их образцов сыворотки крови.

Атлетам сообщили, что независимые эксперты пришли к выводу, что неблагоприятный результат анализа не может быть объяснен иначе, кроме как внешним вмешательством.

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1 августа Земляк и Повх отправили свои объяснения в Athletics Integrity Unit, которые были признаны недостаточными для объяснения аномальных результатов тестов. Соответственно, ИААФ решила, что нарушения антидопинговых правил и результаты испытаний и выводы экспертов были обоснованными.

Законодательная комиссия Федерации легкой атлетики Украины приняла решение о временном отстранении Земляк и Повх из всех соревнований на национальном и международном уровнях.

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интересно, сколько свинособаки проплатили за такой ход?...
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"Мельдонiй"? Нi, "Мiлдронат"....
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Метонат,метамакс,милдрокард,тризипин,вазонат,вазопро...
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им уже делать там нечего... штампуют всем подряд.
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из-за подозрений?
Лихо.
А чего бы не допустить пока разбираются со своими бабайками в мозгах?
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинских легкоатлеток Земляк и Повх отстранили от участия в чемпионате мира из-за подозрения в употреблении допинга
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