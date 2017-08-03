 Украинских легкоатлеток Земляк и Повх отстранили от участия в чемпионате мира из-за подозрения в употреблении допинга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Федерация легкой атлетики Украины получила копии писем, отправленных от имени Отдела спортивной этики ИААФ в адрес Ольги Земляк и Олеси Повх, в которых говорится о расследовании предполагаемого нарушения антидопинговых правил по результатам их образцов сыворотки крови.
Атлетам сообщили, что независимые эксперты пришли к выводу, что неблагоприятный результат анализа не может быть объяснен иначе, кроме как внешним вмешательством.
1 августа Земляк и Повх отправили свои объяснения в Athletics Integrity Unit, которые были признаны недостаточными для объяснения аномальных результатов тестов. Соответственно, ИААФ решила, что нарушения антидопинговых правил и результаты испытаний и выводы экспертов были обоснованными.
Законодательная комиссия Федерации легкой атлетики Украины приняла решение о временном отстранении Земляк и Повх из всех соревнований на национальном и международном уровнях.
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Лихо.
А чего бы не допустить пока разбираются со своими бабайками в мозгах?
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