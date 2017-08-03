EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2488  18
Все про:Госпогранслужба (2930) пограничники (1310) приговор (537) Матиос Анатолий (527) Военная прокуратура (564)

 Отмена приговора осужденному на 10 лет генералу ГПСУ Лантвойту будет обжалована, - Матиос

суд генерал лантвойт

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура обжалует отмену приговора десяти лет осуждения генералу ГПСУ Лантвойта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Матиос отметил: "Вот такая информация адвоката осужденного / в настоящее время оправданного судом генерал-лейтенанта Лантвойта.

Также читайте: Суд отменил приговор к 10 годам тюрьмы генерала ГПСУ Лантвойта

Такой факт имеет место. От коллектива прокуроров и следователей военной прокуратуры скажу так: Фемида есть, у нее на глазах повязка, в руках весы правосудия и Меч неотвратимости наказания (такой ее классический вид)".

Он продолжил: "Не буду ни на кого грешить но бывают случаи, когда в жизни повязка Фемиды сползает с глаз, а на весы (кроме процессуальных аргументов прокуроров и судей первой инстанции) падают аргументы весомее. Иногда они бывают девальвированы в части совести, совести и наличии меркантилизма.

Получим решение Киевского апелляции и (ну точно!!) подготовим и внесем кассационную жалобу".


"Мы убеждены в правильности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции наших доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет. Будем бороться".

Как сообщалось ранее в ноябре 2015 года генерал-лейтенант Госпогранслужбы Лантвойт приговорен к 10 годам и лишен звания за взяточничество

3 августа 2017 года Апелляционный суд отменил приговор и восстановил генерала в звании.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перший пiшов? Чи вже не перший? Чи ще не пiшов? Якось все заплутано....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українські судді самі доброчесні в світі!!! Судова рехворма від великих рехворматорів діє !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
викормиш - не українське слово, отже ніяккими "викриттями" кацапські роги не приховати)
 показать весь комментарий
Ответить
 
насправді мені байдуже правда це чи ні. але якщо вживаєте українську, то це має бути українська, а не казна-що
 показать весь комментарий
Ответить
 
О скількі нам видовищ дивних, готуют невгамовні рехворматори!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та цю військову прокуратуру треба знищити, як злочинне бандформування! Уроди! Суд не піддався на погрози прокурорів і прийняв законне рішення!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему Матиос скромно умалчивает о причине такого решения?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как там Волшебный Тепловизор поживает? Матиос уже вытащил его?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтмена приговора осужденному на 10 лет генералу ГПСУ Лантвойту будет обжалована, - Матиос
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти