Отмена приговора осужденному на 10 лет генералу ГПСУ Лантвойту будет обжалована, - Матиос
Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура обжалует отмену приговора десяти лет осуждения генералу ГПСУ Лантвойта
Матиос отметил: "Вот такая информация адвоката осужденного / в настоящее время оправданного судом генерал-лейтенанта Лантвойта.
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Такой факт имеет место. От коллектива прокуроров и следователей военной прокуратуры скажу так: Фемида есть, у нее на глазах повязка, в руках весы правосудия и Меч неотвратимости наказания (такой ее классический вид)".
Он продолжил: "Не буду ни на кого грешить но бывают случаи, когда в жизни повязка Фемиды сползает с глаз, а на весы (кроме процессуальных аргументов прокуроров и судей первой инстанции) падают аргументы весомее. Иногда они бывают девальвированы в части совести, совести и наличии меркантилизма.
Получим решение Киевского апелляции и (ну точно!!) подготовим и внесем кассационную жалобу".
"Мы убеждены в правильности и достаточности собранных и оцененных судом первой инстанции наших доказательств, которые легли в основу приговора о наказании в виде лишения свободы Лантвойта на 10 лет. Будем бороться".
Как сообщалось ранее в ноябре 2015 года генерал-лейтенант Госпогранслужбы Лантвойт приговорен к 10 годам и лишен звания за взяточничество
3 августа 2017 года Апелляционный суд отменил приговор и восстановил генерала в звании.
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надо оправдывать...
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