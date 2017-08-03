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 Санкции не дадут администрации Трампа заключить сделку с Кремлем, - сенатор Кардин

санкции

Новые санкции США помогут Штатам занять более решительную позицию в отношениях с Россией, Ираном и КНДР.

Об этом заявил влиятельный американский сенатор, член Комитета по иностранным делам Бен Кардин, комментируя решение президента США Дональда Трампа подписать "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Речь идет не о президенте Трампе и его навыках вести переговоры, а об Америке. Каждая из этих стран бросает серьезный вызов США, поэтому новый закон позволяет нашей стране быть решительнее в отношениях с Россией, а также Ираном и Северной Кореей", - говорится в обращении Кардина.

Он подчеркнул, что вместе с другими сенаторами будет требовать от Белого дома полного соблюдения нового закона.

"Единство с нашими союзниками является критически важным. Я жду, что Администрация в ближайшие дни отправит дипломатов и работников Казначейства, которые тесно будут сотрудничать с нашими союзниками по всему миру и возглавят усилия по усилению давления на Москву", - подчеркнул сенатор.

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Кардин также выразил серьезную обеспокоенность, что Администрация США попробует заключить с Кремлем соглашение, "которое не будет отвечать национальным интересам США". "Этот важный закон поможет предотвратить это", - сказал он.

Сенатор пообещал следить за тем, чтобы предусмотренные законом инициативы, направленные на усиление стойкости демократических институтов союзников США в Европе и Евразии, имели достаточное финансирование.

"Правительство РФ продолжает агрессивно вмешиваться в демократические институции по всему континенту, поэтому мы должны помочь нашим друзьям усилить их защиту", - подытожил Кардин.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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О Трампе, Путине, принятии Конгрессом новых санкций и "защите от дурака". В инженерии есть такой термин - "защита от дурака". Любую бытовую технику, программное обеспечение и т.д. снабжают защитой от заведомо неадекватных, глупых действий пользователей. Очень нужна защита от дурака и в политической системе.

Эффективная демократия - это система, при которой даже идиот у власти не представляет большой угрозы для общества. Ведь механизм сдержек и противовесов все равно не позволит ему существенно изменить политику страны. История президентства Трампа (в т.ч. того, как развиваются при нем отношения с Кремлем) пока демонстрирует, что американская демократия снабжена такой защитой от дурака.

А вот в политической системе России защита от дурака не предусмотрена в принципе. Главное - придти к власти, а потом можно сколько угодно чудить и дурить, никто тебе не помешает. Любая глупость, любое преступление президента будут приветствоваться бурными и продолжительными аплодисментами окружающих.

Игорь ЭЙДМАН
[В политической системе РФ не предусмотрена защита от дураков, - Эйдман]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501484493-v-politicheskoy-sisteme-rf-ne-predusmotrena-zashchita-ot-durakov-.html
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,,...больше не потребуется,,. это значит они уже предусмотрели следующий шаг в отношении рашки.
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"Путин до последнего момента рассчитывал, что будет компромисс, - говорит политолог Михаил Погребинский. - Но если Запад дает понять, что мол, чтобы вы не делали, на какие уступки бы не шли, мы все равно будем вас мочить, то, собственно, зачем сдерживаться. Это какая-то самоубийственная радость со стороны наших "патриотов", что против России приняли жесткие санкции. Вы не радуйтесь этим санкциям! Потому что может дойти до того, что России станет плевать на позицию Запада. Сегодня Путин говорит, что не надо рвать все связи с Украиной. Но нельзя забывать, что он сторонник неожиданных решений. Поэтому санкции - это не только большой удар по России, но и огромная проблема для Украины".
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А не тот ли єто Погребинский,близкий друг и соратник путинского кума медведчука?
Ватные предостережения оставьте себе.
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Афігенний аФторитет цей Погребінський. В 1998-2000 годах был советником премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко[3].С 2002 по 2004 год работал советником главы администрации президента Украины Виктора Медведчука[4]. В это время обвинялся в разработке темников для украинских СМИ[2][5][6]2004 году являлся советником в избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича[3].В 2012-2014 годах активно сотрудничал с общественным движением «Украинский выбор» Виктора Медведчука[3].С октября 2014 по декабрь 2016 года - ко
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Ну вот. Оказывается, санкции Трамп подписал не потому что Сенат требовал, а потому что наш педрос алексеевич об этом договорился. Вот так.
Так прокомментировала вчерашнее подписание Трампом закона о санкциях против России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) и заявление на сей счет Порошенко известная публицистка Лиза Богуцкая.
До чего же наш президент сильный, смелый и энергичный! Пока 26 раз ударил рукой по коленке, успел договориться о санкциях. Причем так, что Дональд даже ослушаться не сумел.
Дипломат.
Политик.
Виртуоз.
Бляха муха. Как это он еще не написал: «Я предложил… Нет, я убедил… Нет, я настоял на санкциях, от которых Дональд не посмел отказаться»…
***
Вчера вечером Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя новость о подписании Трампом закона о новых санкциях, написал следующее:
- Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России. Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал.
Также Порошенко отметил, что новые ограничительные меры США против России подтверждают стратегическое направление отношений Украины с американской стороной.
Действительно, анекдот…
https://goo.gl/fZsPhj

ПАЦТАЛОМ!!!!!
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И здесь соевое мастерски збрехало, авось лохи проковтнуть.
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Та да- широко відома у вузьких колах Лізонька...
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Я і не сумніваюсь-методичка "кладезь знаний"!
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Та на біса мені ти, твої посилання та стояти насмерть за того "Пєтю"? Хоч одну причину назви.
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А шо врачі тобі кажуть,ну, психіатри??? Надія ще є?
Чи лоботомія...
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Тобто нічого тобі сказати. А на твої образи мені плювати- я тут не адмін.
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Извини, Я не хотел тебя обидеть...Просто так удачно получилось...
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....таки сидит Рыжий Клоун на кремлёвском крючке .......не захочет импичмента, побризжет слюнкой, но будет послушным мальчиком.......Сенат США - это не ГоДура РФ....
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Ы що? якщо гарне порно-з задоволенням позирю!
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))) Це до кацапів. Хоч парнуха з обрюзглим дідом апріорі на гарну не тягне.
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))) Смисл в тому, що ЕОС через своє ІСО ефір скуповує і ставить собі за мету з ефіру зробити кефір і зайняти його місце на ринку. Так що план так собі.
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Не поверю америкосам,пока не признают шо не
летали на Луну,а все ролики об МКС "Наса" снимает на плоской Земле.
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Читал на ватном ресурсе две статейки с комментариями. Первая - закон о санкциях только обсуждался, и Трамп "свой в доску парень" наложит на этот закон вето.
Вторая - на следующий день после подписания закона, что московия от этих санкций только выиграет. Так даже самые упоротые ватники послали автора статьи подальше и признали, что московии ничего не светит.
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польза для русни будет не только продолжаться но и увеличиваться.
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[Действительно переиграл: Трамп оставил Путина в дураках и издевается]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501780436-deystvitelno-pereigral-tramp-ostavil-putina-v-durakah.html

🙌🙌🙌
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))) Твітер тільки й тримається на всяких політиках. Убога платформа.
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помощь пришла вовремя, кавалерия как нельзя кстати подоспела, слава США!
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)) Тимн не менше тихою сапою, в прямому сенсі, китайці уже по чисельності перегнали місцевих на далекому сході.
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та москали и там не местные, это племя разве что на дне болот найдет свою родину
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции не дадут администрации Трампа заключить сделку с Кремлем, - сенатор Кардин
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