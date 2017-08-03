 Санкции не дадут администрации Трампа заключить сделку с Кремлем, - сенатор Кардин

Об этом заявил влиятельный американский сенатор, член Комитета по иностранным делам Бен Кардин, комментируя решение президента США Дональда Трампа подписать "Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Речь идет не о президенте Трампе и его навыках вести переговоры, а об Америке. Каждая из этих стран бросает серьезный вызов США, поэтому новый закон позволяет нашей стране быть решительнее в отношениях с Россией, а также Ираном и Северной Кореей", - говорится в обращении Кардина.
Он подчеркнул, что вместе с другими сенаторами будет требовать от Белого дома полного соблюдения нового закона.
"Единство с нашими союзниками является критически важным. Я жду, что Администрация в ближайшие дни отправит дипломатов и работников Казначейства, которые тесно будут сотрудничать с нашими союзниками по всему миру и возглавят усилия по усилению давления на Москву", - подчеркнул сенатор.
Кардин также выразил серьезную обеспокоенность, что Администрация США попробует заключить с Кремлем соглашение, "которое не будет отвечать национальным интересам США". "Этот важный закон поможет предотвратить это", - сказал он.
Сенатор пообещал следить за тем, чтобы предусмотренные законом инициативы, направленные на усиление стойкости демократических институтов союзников США в Европе и Евразии, имели достаточное финансирование.
"Правительство РФ продолжает агрессивно вмешиваться в демократические институции по всему континенту, поэтому мы должны помочь нашим друзьям усилить их защиту", - подытожил Кардин.
Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент США Дональд Трамп.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Эффективная демократия - это система, при которой даже идиот у власти не представляет большой угрозы для общества. Ведь механизм сдержек и противовесов все равно не позволит ему существенно изменить политику страны. История президентства Трампа (в т.ч. того, как развиваются при нем отношения с Кремлем) пока демонстрирует, что американская демократия снабжена такой защитой от дурака.
А вот в политической системе России защита от дурака не предусмотрена в принципе. Главное - придти к власти, а потом можно сколько угодно чудить и дурить, никто тебе не помешает. Любая глупость, любое преступление президента будут приветствоваться бурными и продолжительными аплодисментами окружающих.
Игорь ЭЙДМАН
[В политической системе РФ не предусмотрена защита от дураков, - Эйдман]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1501484493-v-politicheskoy-sisteme-rf-ne-predusmotrena-zashchita-ot-durakov-.html
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Ватные предостережения оставьте себе.
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Так прокомментировала вчерашнее подписание Трампом закона о санкциях против России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) и заявление на сей счет Порошенко известная публицистка Лиза Богуцкая.
До чего же наш президент сильный, смелый и энергичный! Пока 26 раз ударил рукой по коленке, успел договориться о санкциях. Причем так, что Дональд даже ослушаться не сумел.
Дипломат.
Политик.
Виртуоз.
Бляха муха. Как это он еще не написал: «Я предложил… Нет, я убедил… Нет, я настоял на санкциях, от которых Дональд не посмел отказаться»…
***
Вчера вечером Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя новость о подписании Трампом закона о новых санкциях, написал следующее:
- Поздравляю всех с подписанием нового пакета санкций от США в отношении России. Как мы и договаривались в Вашингтоне, Конгресс проголосовал, а президент Дональд Трамп подписал.
Также Порошенко отметил, что новые ограничительные меры США против России подтверждают стратегическое направление отношений Украины с американской стороной.
Действительно, анекдот…
https://goo.gl/fZsPhj
ПАЦТАЛОМ!!!!!
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Чи лоботомія...
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летали на Луну,а все ролики об МКС "Наса" снимает на плоской Земле.
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Вторая - на следующий день после подписания закона, что московия от этих санкций только выиграет. Так даже самые упоротые ватники послали автора статьи подальше и признали, что московии ничего не светит.
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🙌🙌🙌
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