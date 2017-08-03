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 Экономика
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Все про:энергетика (986) Евросоюз (12066)

 RAB-регулирование является частью энергетической политики ЕС, - эксперт

Внедрение стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование) для облэнерго предусмотрено стратегическими документами ЕС, Коалиционным договором и Программой деятельности Правительства.

Об этом заявил Глава Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский, пишет Обозреватель.

"Директива 2009/72/ЕС прямо говорит о принципах стимулирования при реализации тарифной политики. Коль скоро Украины стала на путь синхронизации своей энергосистемы с европейской, переход на стимулирующее тарифообразование для распределительных компаний является вопросом времени. Необходимость введения RAB-регулирования предусмотрена и в Коалиционном соглашении, и в Плане мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров Украины, и в Стратегии устойчивого развития "Украина-2020 и в проекте новой энергостратегией Украины до 2035 года", - проинформировал эксперт.

Виталий Григоровский подчеркнул, что попытки внедрения RAB-регулирования в украинской энергетике предпринимались и ранее, но, в силу разных обстоятельств, практическое решение постоянно откладывалось.

"Вопрос внедрения стимулирующего тарифообразования рассматривается с 2013 года, но по ряду причин откладывается. Первая попытка перехода на RAB была предпринята НКРЭКУ в 2013 году, тогда ставка прибыльности предлагалась в 0%. Ни одна из компаний дистрибуции не смогла принять такие условия. Позже несколько попыток предпринималось в 2016 году, однако сроки постоянно переносились НКРЭКУ и теперь регулятор ориентирует энергокомпании на новый срок перехода на RAB - с января 2018-го года" - сказал он.

"Ситуацию определяет неудовлетворительное техническое состояние электросетей. Переход на RAB-регулирование позволит создать механизм инвестирования в поддержание и развитие распределительных сетей, что, в свою очередь, существенно повысит надежность и безопасность поставок электроэнергии потребителям, а также снизит огромные потери электроэнергии в сетях", - заверил Григоровский.

Стимулирующее тарифообразование или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

Впервые методика тарифообразования на основе регулируемой базы инвестированного капитала (RAB) была применена в Великобритании в конце 1980-х гг. В середине 1990-х годов на RAB-регулирование перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия. Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств.
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Придавить надо подонку-гудку и соевой Ко семенные органы, пустить на энергорынок другие компании и конкуренция все отрегулирует.
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Як усе просто...
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тебе видно нравится платить рыжему бандюге по непомерным тарифам и конечно у нас здоровая конкуренция на рынке энергетики
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Не вступай у дискусію, це порохобот на ставці. За відповіді отримує гроші
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Мені подобається, коли пропонують рішення типу "зажати яйця" при вирішенні складних економічних завдань.
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клин клином вышибают, они создали эти проблемы насильственным путем, посему с ними надо поступить также
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Та да... тут один теж пропонує всіх топором порубати- геній мабуть.
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Это просто минстецевская ночная бабочка. Он будет оправдывать любое дерьмо этой власти.
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говорят харант любит по соцсетях шнырять, может это сам какао-бобовый цар
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"Завлеченийо инвестиций"- енто поднятийо тарифов для потребителей???
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Ну шо, рабы, усе готовы башлять олигархам по новым повышенным, охренительно стимулирующим РАБ-тарифам?
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Любое повышение у нас объясняется простой фразой ТАК ДЕЛАЮТ В ЕВРОПЕ, но начнешь разбираться и оказываеться куча ньюансов.... но кто будет в них разбираться ГЛАВНОЕ ЗАДРАТЬ ЦЕНУ А ТАМ ТРАВА НЕ РАСТИ! Не платежи населения уже власть официально признает на уровне 25млрд а не официально наверно и все 50млрд. ЧТО ДАЛЬШЕ? ВСЕХ НЕ ВЫСИЛИТЕ!!
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5 плановых этапов повышения тарифов на электроэнергию успешно прошли, народ терпит. Теперь нужны новые способы повышения. Бемконечная история...
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А формула "вРотердам+" також , напевно , відноситься до "стимулирующего тарифообразования" ?!
А ви намагайтесь зекономити , лошари !
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаRAB-регулирование является частью энергетической политики ЕС, - эксперт
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