 RAB-регулирование является частью энергетической политики ЕС, - эксперт

Об этом заявил Глава Ассоциации операторов распределительных электросетей Виталий Григоровский, пишет Обозреватель.
"Директива 2009/72/ЕС прямо говорит о принципах стимулирования при реализации тарифной политики. Коль скоро Украины стала на путь синхронизации своей энергосистемы с европейской, переход на стимулирующее тарифообразование для распределительных компаний является вопросом времени. Необходимость введения RAB-регулирования предусмотрена и в Коалиционном соглашении, и в Плане мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета Министров Украины, и в Стратегии устойчивого развития "Украина-2020 и в проекте новой энергостратегией Украины до 2035 года", - проинформировал эксперт.
Виталий Григоровский подчеркнул, что попытки внедрения RAB-регулирования в украинской энергетике предпринимались и ранее, но, в силу разных обстоятельств, практическое решение постоянно откладывалось.
"Вопрос внедрения стимулирующего тарифообразования рассматривается с 2013 года, но по ряду причин откладывается. Первая попытка перехода на RAB была предпринята НКРЭКУ в 2013 году, тогда ставка прибыльности предлагалась в 0%. Ни одна из компаний дистрибуции не смогла принять такие условия. Позже несколько попыток предпринималось в 2016 году, однако сроки постоянно переносились НКРЭКУ и теперь регулятор ориентирует энергокомпании на новый срок перехода на RAB - с января 2018-го года" - сказал он.
"Ситуацию определяет неудовлетворительное техническое состояние электросетей. Переход на RAB-регулирование позволит создать механизм инвестирования в поддержание и развитие распределительных сетей, что, в свою очередь, существенно повысит надежность и безопасность поставок электроэнергии потребителям, а также снизит огромные потери электроэнергии в сетях", - заверил Григоровский.
Стимулирующее тарифообразование или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.
Впервые методика тарифообразования на основе регулируемой базы инвестированного капитала (RAB) была применена в Великобритании в конце 1980-х гг. В середине 1990-х годов на RAB-регулирование перешло большинство стран Западной Европы, Канада, США, Австралия. Европейский союз в 2002 году обязал страны Восточной Европы применять RAB при установлении тарифов для монополий и на RAB-регулирование перешли Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и ряд других государств.
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А ви намагайтесь зекономити , лошари !
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