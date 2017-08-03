 Укрнафте продлят лицензии на добычу до 2037 года

Об этом сообщили в Госгеологии, передают Українські новини.
"20 июля состоялось заседание комиссии по вопросам недропользования, на котором приняли положительное решение о продлении лицензий по Укрнафте на 20 лет", - говорится в сообщении.
Напомним, что 9 июня Укрнафта остановила добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области из-за отказа Государственной службы геологии и недр в продлении специального разрешения на недропользование, которое закончилось. Таким образом, без газа остались 4 села.
Кроме того, с 27 июня 2017 Укрнафта была вынуждена остановить добычу углеводородов на Анастасивском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском месторождениях в Сумской области.
Ранее Укрнафта обратилась к главе Сумской ОГА, с просьбой в рамках полномочий главы администрации, не допустить остановки на шести месторождениях общества, на которых в скором времени должен закончиться срок действия специальных разрешений на добычу.
В 2017 году истекает срок действия спецразрешений компании на 9 месторождениях. Укрнафта оценивает потери от непродления действия 9 разрешений в 4 млрд грн.
Суммарная добыча на 9 месторождениях составляет 275,7 тыс. тонн нефти (около 20% годового объема добычи нефти Укрнафты) и 87,9 млн куб. м природного газа.
50%+1 акция Укрнафты принадлежит НАК Нафтогаз Украины, по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
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