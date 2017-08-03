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 Киевские новости
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Все про:жара (336) Киев (17780) погода (2472) Госпродпотребслужба (66)

 В столице из-за жары может наблюдаться метеорологическая дымка, - КГГА

жара

По состоянию на четверг, 3 августа, в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке) и по прогнозу Украинского гидрометцентра, из-за жаркой погоды и уровня загрязнения, метеорологическая дымка может удерживаться до конца текущей недели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации.

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Согласно данным ГУ Госпродпотребслужбы в г.Киеве, в столице повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города. По результатам анализа качества атмосферного воздуха в парковых зонах Киева, превышение уровня загрязнения воздуха отсутствует. Для уменьшения испарений вредных веществ с автодорог в воздух "Киевавтодор" осуществляет полив дорог в усиленном режиме.

Сейчас Главное управление Госпродспоживслужбы в г.Киеве осуществляет контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. "О результатах исследований будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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"Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", - добавили в горгосадминистрации.
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А метеорологiчний сморiд має мiсце? Кияни, вам це знайомо?
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