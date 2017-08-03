 В столице из-за жары может наблюдаться метеорологическая дымка, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской горгосадминистрации.
Согласно данным ГУ Госпродпотребслужбы в г.Киеве, в столице повышенный уровень загрязнения воздуха наблюдается в местах наибольшего скопления автотранспорта - на крупных автомагистралях города. По результатам анализа качества атмосферного воздуха в парковых зонах Киева, превышение уровня загрязнения воздуха отсутствует. Для уменьшения испарений вредных веществ с автодорог в воздух "Киевавтодор" осуществляет полив дорог в усиленном режиме.
Сейчас Главное управление Госпродспоживслужбы в г.Киеве осуществляет контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. "О результатах исследований будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
"Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на солнце, избегать длительного пребывания на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха", - добавили в горгосадминистрации.
95 1
"Освежающая рамка" помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС. ФОТОрепортаж(68)
Из-за жары в Киеве уровень загрязнения воздуха в местах скопления транспорта в 4-5 раз превышает норму, - Киевский лабораторный центр Минздрава(10)
В условиях аномальной жары каждый работодатель может сам вводить сиесту для своих сотрудников, - Розенко(30)
Женщина умерла из-за жары в Луцке(26)
На Закарпатті скоротили робочий день через спеку(0)
60 населенных пунктов до сих пор обесточены из-за непогоды(1)
"Поступку украинца аплодирует весь мир", - Порошенко наградил пилота Акопова за посадку аварийного лайнера в аэропорту Стамбула(364)
Ответить