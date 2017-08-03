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 Политика Украины
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Все про:допрос (1137) Италия (842) Национальная гвардия (1222)

 Нардепа Антонищака шесть часов допрашивала прокуратура Милана в деле бойца Нацгвардии Маркива

маркив

Итальянская прокуратура допросила народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Андрея Антонищака по делу арестованного военного Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"После шести часового допроса в прокуратуре Милана по делу Маркива", - подписал Антонищак свою фотографию.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.

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Ещё бы, прочие "патриоты"- балаболы не торопятся в прокуратуре Милана отдыхать и пытаться Маркива вытащить.
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Допит? А в ході допиту застосовувалися праска, паяльник і плоскогубці?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардепа Антонищака шесть часов допрашивала прокуратура Милана в деле бойца Нацгвардии Маркива
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