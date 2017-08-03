 Нардепа Антонищака шесть часов допрашивала прокуратура Милана в деле бойца Нацгвардии Маркива

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"После шести часового допроса в прокуратуре Милана по делу Маркива", - подписал Антонищак свою фотографию.
Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.
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