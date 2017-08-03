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Все про:Госпогранслужба (2929) граница (3102) мигранты (501) нелегалы (223)

 За полгода пограничники задержали более тысячи нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба

госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы в первой половине 2017 года задержали 1 059 нелегальных мигрантов.

Из них 314 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, а остальные - за нарушение правил проживания иностранцев в Украине и другие правонарушения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Наибольшее число - 717 незаконных мигрантов, задержаны на границе с Молдовой. На границе со странами ЕС было арестовано 272 нелегала, большинство из которых задержали на границе со Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц пограничники выявили более 80 нарушителей порядка въезда в Крым, - Херсонская ОГА

Согласно статистике, среди задержанных нелегальных мигрантов в основном граждане Молдовы, РФ, Грузии, Турции, Азербайджана, Бангладеш, Вьетнама, Индии и Армении.

Кроме того, в Украину не было пропущено почти 2 тысячи потенциальных нелегальных мигрантов.

Смотрите: Пограничники задержали организаторов канала нелегальной миграции в Польшу. ВИДЕО
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А как же нарушитель с РФ? Там же сотни тысячи вроде
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Как делают новости в новоотсосии
первая информация с новоотсос-тиви, вторая с рен-тиви (это там где рептилоиды)

За полгода пограничники задержали более тысячи нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5591
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа полгода пограничники задержали более тысячи нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба
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