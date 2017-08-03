 За полгода пограничники задержали более тысячи нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба

Из них 314 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, а остальные - за нарушение правил проживания иностранцев в Украине и другие правонарушения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Наибольшее число - 717 незаконных мигрантов, задержаны на границе с Молдовой. На границе со странами ЕС было арестовано 272 нелегала, большинство из которых задержали на границе со Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией.
Согласно статистике, среди задержанных нелегальных мигрантов в основном граждане Молдовы, РФ, Грузии, Турции, Азербайджана, Бангладеш, Вьетнама, Индии и Армении.
Кроме того, в Украину не было пропущено почти 2 тысячи потенциальных нелегальных мигрантов.
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первая информация с новоотсос-тиви, вторая с рен-тиви (это там где рептилоиды)
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