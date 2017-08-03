 Новый терминал в Гостомеле сможет обслуживать несколько авиакомпаний-лоукостеров, - "Антонов"

Об этом говорится в ответе ГП "Антонов" на запрос Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с задачами разработки технического задания, такая возможность (обслуживание нескольких авиакомпаний - Ред.) предусматривается", - говорится в сообщении.
Как отмечают на предприятии, сейчас уже проводятся предварительные расчеты стоимости терминала.
Напомним, в конце прошлого месяца Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заяивив, что лоукост Ryanair будет летать из аэропорта "Борисполь" или "Жуляны" на период строительства нового терминала в аэропорту в Гостомеле.
Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.
В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
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Логика железная.
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