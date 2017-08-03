EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  901  5
Все про:ГП "Антонов" (61) лоукост (56) Ryanair (32)

 Новый терминал в Гостомеле сможет обслуживать несколько авиакомпаний-лоукостеров, - "Антонов"

антонов

Технические разработки проекта терминала в Гостомеле будут предусматривать обслуживание нескольких авиакомпаний. В то же время, предварительную оценку стоимости проекта в ГП "Антонов" дать не смогли.

Об этом говорится в ответе ГП "Антонов" на запрос Укринформа, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока будет строиться терминал в Гостомеле, "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги, - Гройсман

"В соответствии с задачами разработки технического задания, такая возможность (обслуживание нескольких авиакомпаний - Ред.) предусматривается", - говорится в сообщении.

Как отмечают на предприятии, сейчас уже проводятся предварительные расчеты стоимости терминала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации с Ryanair: Изначально была слабая переговорная позиция

Напомним, в конце прошлого месяца Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заяивив, что лоукост Ryanair будет летать из аэропорта "Борисполь" или "Жуляны" на период строительства нового терминала в аэропорту в Гостомеле.

Напомним, ирландская авиакомпания Ryanair после длительных переговоров отменила планы по выходу на авиарынок Украины. Авиаперевозчик объяснил такое решение разногласиями с руководством Борисполя, которое отказалось выполнять достигнутые между авиакомпанией и Министерством инфраструктуры Украины договоренности.

В свою очередь гендиректор Борисполя Павел Рябикин обвинил лоукостер Ryanair в незаконных требованиях. Также он заявлял, что из-за ультиматума Ryanair аэропорт может понести убытки в 2 млрд грн.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Омелян заявил, что в отказе Ryanair запланированного входа в Украине виновен также и крупнейший авиаперевозчик страны - авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ).
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зато в аэропорту "Борисполь", один из терминалов, до сих пор не используется.
Логика железная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой то чел вчера мне втирал - Антонову гаплык. а сегодня он воскрес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И они так радостно верят вранью, которое им насыпает полной лопатой их руководство, нас с этим поздравляют в комментах
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну не смешите этой одной единственной полосой. Аэропорт - это больше чем аэродром. Нааааамного больше. Плюс, Борисполь не загружен.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый терминал в Гостомеле сможет обслуживать несколько авиакомпаний-лоукостеров, - "Антонов"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти