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Все про:смерть (5130) Тернополь (586) ГСЧС (1256)

 В городском пруду Тернополя во время прогулки на лодке утонула девушка, ее спутник пропал

гсчс

На территории Тернопольского пруда утонула девушка и ищут тело парня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"3 августа около 10:00 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение об исчезновении на территории Тернопольского пруда юноши 1993 года рождения и девушки 1998 года рождения. Как удалось установить, 2 августа они отправились на прогулку на надувной лодке. Домой не вернулись. Родные и близкие забили тревогу. Утром 3 августа на воде, в районе "островка любви", работники полиции обнаружили их лодку. В плавсредстве людей не было, однако остались личные вещи", - сказано в сообщении.

В 11:07 спасатели на катере обнаружили на поверхности воды тело пропавшей девушки, без признаков жизни. Поисковые работы продолжаются. К поискам пропавшего юноши присоединились водолазы, которые обследуют дно водоема.

Отмечается, что с начала 2017 года на водоемах Тернопольской области погибли 30 человек, из них 6 детей.

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случай описан в литературе - "Американская трагедия"(с)Т.Драйзер.
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Як казав наш добрий знайомий Еркюль Пуарро: "shershe la femme l'homme"
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Не ассоциируются два слова....Это *пруд* и *утонуть*....Ах да...И третье слово *не могут найти*
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Тело всплывёт дня через три, если вода тёплая. Водолазы в пруду с илистым дном ничего не увидят. А то, что тело уже всплыло, может говорить о убийстве, когда человек не наглотался воды, то в желудке и лёгких остаётся воздух и потому положительная плавучесть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ городском пруду Тернополя во время прогулки на лодке утонула девушка, ее спутник пропал
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