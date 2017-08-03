В городском пруду Тернополя во время прогулки на лодке утонула девушка, ее спутник пропал
На территории Тернопольского пруда утонула девушка и ищут тело парня.
"3 августа около 10:00 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение об исчезновении на территории Тернопольского пруда юноши 1993 года рождения и девушки 1998 года рождения. Как удалось установить, 2 августа они отправились на прогулку на надувной лодке. Домой не вернулись. Родные и близкие забили тревогу. Утром 3 августа на воде, в районе "островка любви", работники полиции обнаружили их лодку. В плавсредстве людей не было, однако остались личные вещи", - сказано в сообщении.
В 11:07 спасатели на катере обнаружили на поверхности воды тело пропавшей девушки, без признаков жизни. Поисковые работы продолжаются. К поискам пропавшего юноши присоединились водолазы, которые обследуют дно водоема.
Отмечается, что с начала 2017 года на водоемах Тернопольской области погибли 30 человек, из них 6 детей.
Также читайте: В Тернополе призывник выпал с пятого этажа военкомата
А водойма там величезна.
Ответить
Ответить
Ответить
la femmel'homme"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить