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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1693) квоты (113) перевозки (205) Мининфраструктуры (491)

 Украина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки, - Мининфраструктуры

фура перевозки

Квоты разрешений для перевозчиков Украины и Великобритании увеличены в 2 раза – до 3600 штук для каждой страны, начиная с 2017 года

Об этом договорились в результате заседания украинско-британской смешанной комиссии о международных автомобильных перевозках, прошедшего в Киеве 2-3 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

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"Начиная с 2018 года, стороны начнут работу над проектом Протокола о внесении изменений в действующее межправительственное соглашения. Данный документ предусматривает, что перевозки транспортными средствами категории Евро-5 и выше будут осуществляться без разрешений с 2019 года", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что последнее заседание комиссии прошло в 2003 году, а квота разрешений для украинских перевозчиков, начиная с 2011 года, не пересматривалась и составляет 1800 универсальных разрешений в год.

Мининфраструктуры уточняет, что на текущий год квота разрешений "универсальное" составит 1950, "Универсальное Евро-3" - 1200 и "Универсальное Евро-4" - 450, тогда как на 2018 год предварительно "Универсальное" - 300, "Универсальное Евро-3" - 2400 и "Универсальное Евро-4" - 900.

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Начиная с 2019 года, стороны не будут осуществлять обмен разрешениями "Универсальное", данное количество разрешений перейдет в категорию "Универсальное Евро-3". Это связано с действующими требованиями национального законодательства Великобритании, пояснило ведомство.

Следующий раунд переговоров назначен на третий квартал 2018 года.
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На городі бузина,а в Києві дядькоVolodymyr Groysman‏Подлинная учетная запись @VGroysman 2 ч.2 часа назадЕщеТим, хто потребує ще додаткового натхнення, хочу повідомити, що сьогодні міжнародний день кавуна і привітати з цим святомУкраина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 2951
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Жители Херсонщины будут рады твоему поздравлению)
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Ахметка розширює свій бізнес. Недарма ж він в ЛондОні заснував свій офіс.
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"СВОБОДНЫЙ РЫНОК" называется (где всё поделено и расписано, кому сколько барышей достанется)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки, - Мининфраструктуры
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