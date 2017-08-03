 Украина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки, - Мининфраструктуры

Об этом договорились в результате заседания украинско-британской смешанной комиссии о международных автомобильных перевозках, прошедшего в Киеве 2-3 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Начиная с 2018 года, стороны начнут работу над проектом Протокола о внесении изменений в действующее межправительственное соглашения. Данный документ предусматривает, что перевозки транспортными средствами категории Евро-5 и выше будут осуществляться без разрешений с 2019 года", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что последнее заседание комиссии прошло в 2003 году, а квота разрешений для украинских перевозчиков, начиная с 2011 года, не пересматривалась и составляет 1800 универсальных разрешений в год.
Мининфраструктуры уточняет, что на текущий год квота разрешений "универсальное" составит 1950, "Универсальное Евро-3" - 1200 и "Универсальное Евро-4" - 450, тогда как на 2018 год предварительно "Универсальное" - 300, "Универсальное Евро-3" - 2400 и "Универсальное Евро-4" - 900.
Начиная с 2019 года, стороны не будут осуществлять обмен разрешениями "Универсальное", данное количество разрешений перейдет в категорию "Универсальное Евро-3". Это связано с действующими требованиями национального законодательства Великобритании, пояснило ведомство.
Следующий раунд переговоров назначен на третий квартал 2018 года.
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