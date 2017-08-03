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 Политика Украины
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 Луганский блогер Неделяев приговорен наемниками РФ к 14 годам тюрьмы, - Тандит

тандит

Служба безопасности Украины подтверждает данные о тюремном заключении блогера Неделяева в оккупированном Луганске.

Об этом заявил советник председателя службы Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

По его словам, блогер Эдуард Неделяев, занимающий проукраинскую позицию, приговорен в подконтрольном российским наемникам Луганске к 14 годам тюремного заключения.

При этом Тандит отметил, что блогер официально признан заложником боевиков и значится в списках по обмену в рамках минских договоренностей.

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"Эдуард Неделяев в списках Украины, которая подает эти списки в Минске на всех уровнях. Он является заложником официально. И мы будем бороться за спасение и освобождение Эдуарда", - заявил Тандит.

Ранее сообщалось, что 2 августа о задержании блогера заявил на своей странице в Facebook волонтер, бывший журналист и участник АТО Родион Шовкошитний. По его словам, Неделяев писал только в соцсети Facebook о Луганске, о жизни в оккупированном городе и о том, как оно меняется.

Читайте: Террористы держат в заложниках 137 гражданских лиц: наемники РФ задерживают пересекающих линию соприкосновения людей, - Тандит
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Бандиты бандитов к тюрьме приговаривают? Свежее решение...
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М- даа , 14 лет , не церемонятся .А тут розезблаты , поляковы , ахметики , каламойские , кучмы , пинчуки на миллиарды доларов грабят украинский народ и хоть бы что , живут себе припеваючи ..
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І сепарсько-колорадські потвори , вселякі Вілкули, Новинські , Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні !!!)))
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Мутно, когда на обмен прость блоггер
Плохо, что родичей захараста и плотвы не трогают...
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Такі блогери деяких наших депутатів варті, як виявилося.
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арестовать всех рыгов включая медведчука. что слабо? Я так понимаю его арестовали за убеждения... а у тех их нет кроме преданности фюреру и ден. знакам. 14 лет за убеждения!!!
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один к десяти ставлю, за тех начнется вой и дело тронется с мертвой точки. надо проверить. кроме того надо отобрать все предприятия у бывших и настоящих рыгов.ведь деньги идущие с наших карманов им в прибыль в конечном счете убивают наших солдат. это очень серьезно - финансирование терроризма, и мы обязаны обратить на это внимание. енакиевский и янукович с пшонками имеют предприятия с миллиардными оборотами, это разве нормально? все у них отобрать и сделать это в силу целесообразности. санкции сша вводят именно по этому критерию, не иначе, они ничего не доказывают по большей части и руководствуясь именно своими расследованиями выносят вердикт... кто нам мешает? все эти санкции это политический процесс и юридического ни единого не было в мировом масштабе.
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Між "забрати" і щось "заборонити" під страхом покарання різницю розумієш? Це по санкціям.
І про "забрати"- на яких законних підставах?
І наостанок- це не букмекерські ігрища.
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ну на нет и суда нет. нет так нет. но иметь это ввиду надо и понимать, что так есть.
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10:49, 3 августа В Луганской области суд освободил от уголовной ответственности стоявшего на блокпосту боевика «ЛНР» (ВИДЕОhttps://youtu.be/Pni6Rjkpb7I
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когда ставишь в пример Израиль, начинается жалкое беканье в ответ "нуууу, мы же не Израиль!" Вот поэтому и не Израиль, потому что какой то лысый клоун на проватном канале втирает про какую то там борьбу, а в реале полный ноль, ни один коллаборант за 3,5 года не умер от сердечного приступа в результате самопроизвольного вскрытия брюшной полости от шеи до промежности.
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"Едуард Неделяєв у списках України, яка подає ці списки в Мінську на всіх рівнях. Він є заручником офіційно. І ми будемо боротися за порятунок і звільнення Едуарда", - заявив Тандіт.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n450324...аж до його смерті
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуганский блогер Неделяев приговорен наемниками РФ к 14 годам тюрьмы, - Тандит
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