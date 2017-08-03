 Луганский блогер Неделяев приговорен наемниками РФ к 14 годам тюрьмы, - Тандит

Об этом заявил советник председателя службы Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
По его словам, блогер Эдуард Неделяев, занимающий проукраинскую позицию, приговорен в подконтрольном российским наемникам Луганске к 14 годам тюремного заключения.
При этом Тандит отметил, что блогер официально признан заложником боевиков и значится в списках по обмену в рамках минских договоренностей.
"Эдуард Неделяев в списках Украины, которая подает эти списки в Минске на всех уровнях. Он является заложником официально. И мы будем бороться за спасение и освобождение Эдуарда", - заявил Тандит.
Ранее сообщалось, что 2 августа о задержании блогера заявил на своей странице в Facebook волонтер, бывший журналист и участник АТО Родион Шовкошитний. По его словам, Неделяев писал только в соцсети Facebook о Луганске, о жизни в оккупированном городе и о том, как оно меняется.
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Плохо, что родичей захараста и плотвы не трогают...
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І про "забрати"- на яких законних підставах?
І наостанок- це не букмекерські ігрища.
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Джерело: https://ua.censor.net.ua/n450324...аж до його смерті
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