 За неисполнение решения суда о ношении электронного браслета нардепу Полякову грозит новое уголовное производство, - НАБУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощница Полякова заявила о подделке ее подписи детективами НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении НАБУ. В сообщении отмечается: "Национальное антикоррупционное бюро Украины с уважением и пониманием относится к чувствам лиц, в отношении которых детективы Бюро осуществляют досудебное расследование. Народный депутат, как и любой гражданин Украины имеет право защищать свою честь и достоинство в суде, выражать несогласие с действиями правоохранительных органов, обжаловать судебные решения в установленном законом порядке.Однако, неотмененное решение суда должно быть выполнено. Умышленное неисполнение решения суда, согласно ст.382 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность.Относительно заявлений нардепа о "незаконности действий НАБУ" или недостаток информирования о запланированных следственных или процессуальных действиях, большинство из них являются ложными.Подчеркиваем, все действия (следователи и процессуальные), которые проводились и проводятся сотрудниками Национального бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении народного депутата Полякова и его окружения, являются законными, санкционированными и осуществляются в полном соответствии с законодательством Украины.Детективы НАБУ многократно и разными способами информировали народного депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет.Опровержение этих и других утверждений содержатся в инфографике ниже.

21 июля Соломенский районный суд Киева определил подозреваемому Максиму Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 000 гривен с обязанностью ношения электронного средства контроля. Народный депутат залог внес, однако выполнять решение в части ношения электронного браслета публично отказался. 1 августа стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взыскании с народного депутата определеннной ему залога (304 тыс. грн) в бюджет государства. основанием для этого стало то, что Максим Поляков не выполнил условия судебного решения относительно меры пресечения, в частности, отказался носить электронный браслет и сдать паспорта.Напоминаем, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Данная операция проводилась в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (США) при участии спецагента НАБУ под прикрытием.Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. Долл. США. Эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.