 За неисполнение решения суда о ношении электронного браслета нардепу Полякову грозит новое уголовное производство, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.
В сообщении отмечается: "Национальное антикоррупционное бюро Украины с уважением и пониманием относится к чувствам лиц, в отношении которых детективы Бюро осуществляют досудебное расследование. Народный депутат, как и любой гражданин Украины имеет право защищать свою честь и достоинство в суде, выражать несогласие с действиями правоохранительных органов, обжаловать судебные решения в установленном законом порядке.
Однако, неотмененное решение суда должно быть выполнено. Умышленное неисполнение решения суда, согласно ст.382 Уголовного кодекса Украины, влечет за собой уголовную ответственность.
Относительно заявлений нардепа о "незаконности действий НАБУ" или недостаток информирования о запланированных следственных или процессуальных действиях, большинство из них являются ложными.
Подчеркиваем, все действия (следователи и процессуальные), которые проводились и проводятся сотрудниками Национального бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении народного депутата Полякова и его окружения, являются законными, санкционированными и осуществляются в полном соответствии с законодательством Украины.
Детективы НАБУ многократно и разными способами информировали народного депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет.
Опровержение этих и других утверждений содержатся в инфографике ниже.
21 июля Соломенский районный суд Киева определил подозреваемому Максиму Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 000 гривен с обязанностью ношения электронного средства контроля. Народный депутат залог внес, однако выполнять решение в части ношения электронного браслета публично отказался. 1 августа стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о взыскании с народного депутата определеннной ему залога (304 тыс. грн) в бюджет государства. основанием для этого стало то, что Максим Поляков не выполнил условия судебного решения относительно меры пресечения, в частности, отказался носить электронный браслет и сдать паспорта.
Напоминаем, 19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Данная операция проводилась в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (США) при участии спецагента НАБУ под прикрытием.
Следствие установило минимум пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. Долл. США. Эти средства были использованы для подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.
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Розенблат обвиняет сотрудников НАБУ в совершении трех преступлений(27)
Адвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ(16)
Отказываясь надевать электронный браслет, Поляков ставит свой статус выше закона, - Антикоррупционная прокуратура(72)
Поляков не явился к правоохранителям, чтобы на него одели электронный браслет, - Нацполиция (обновлено)(64)
Посольство Германии отказалось предоставлять информацию о наличии немецкого гражданства у Розенблата. ДОКУМЕНТ(0)
Суд арестовал 200 тысяч долларов, которые агент НАБУ принесла Розенблату в "Три вилки"(10)
Полякову назначен залог в размере 304 тыс. грн(35)
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1. Сегодня прошли похороны отца политзаключённого, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Абильтарова Сейрана Абильтарова. Оккупанты не выпустили Рустема из гестапо, чтобы проститься с отцом https://15minut.org/news/173109-v-krymu-prohodyat-pohorony-otca-politzaklyuchennogo-rustema-abiltarova
2. Оккупанты провели инспекцию в Коктебеле и заявили, что городу грозит экологическая катастрофа. Море пахнет канализационными стоками, которые ежедневно в него сбрасываются, а фекалии видно невооружённым глазом. Отмечу, что Украина построила в Коктебеле НОВЫЕ очистные сооружения и всё было готово к их запуску на 90%, но Крым был захвачен. У оккупантов, как известно, руки не из того места растут, поэтому запустить очистные сооружения за годы оккупации так и не смогли http://kafanews.com/novosti/135387/v-koktebele-kupatsya-opasno-more-prevratilos-v-slivnuyu-yamu_2017-08-02
3. Оккупанты предложили создать в Крыму реестр "врагов россии", в который будут вносить крымчан, презирающих оккупантов, и тех, кто много пишет критики в их адрес. Вычислять "неблагонадёжных" предложили по сообщениям в крымских соцсетях https://twitter.com/CrimeaUA1/status/893049800454754304 (скрин).
4. Оккупанты третий раз за последние 10 дней перекрыли рейд в Севастополе из-за выхода подводной лодки. Люди в жару снова выстроились во многочасовых очередях на маршрутки, опаздывая на работу. Орки сказали, что не обязаны предупреждать о перекрытии рейда. До оккупации всегда предупреждали https://twitter.com/CrimeaUA1/status/893052246950367232 (скрин).
5. На оккупированной россией территории Грузии произошёл взрыв на российской военной базе, в результате которого десятки раненых и двое погибших российских туристов-оккупантов. Ну что, крысчане? Если кто ещё из вас не понял, то именно такой курортный рай ждёт вас под оккупацией родной говени https://twitter.com/StudMedia/status/892802152229416968 (видео). И посмотрите фото взрыва на фоне практически пустого пляжа https://twitter.com/CrimeaUA1/status/893038037176922112 (фото).
6. Естественная среда обитания свинособак: на пляжах Евпатории туристы-оккупанты отдыхают среди гор перегноя с соответствующим запахом и шоколадным цветом воды http://qha.com.ua/ru/turizm/na-plyajah-evpatorii-lyudi-otdihayut-sredi-gor-peregnoya/176817/ (фото-шок).
7. Яны-Капу (Красноперекопск). При Украине трава была зеленее, погода - лучше, декрет - приятнее… У нас сейчас так обо всём говорят: "Анонимно. Кто в ближайшее время выходил из декретного отпуска на работу? Как же тяжко… Поделитесь опытом, как брали себя в руки, как привыкли? P.S. Как же хорошо было в Украине жить" https://twitter.com/KrimRt/status/893076957222637569 (скрин).
8. 300 тонн помидоров завезли в Крым из Краснодара. Крымским аграриям упал на голову очередной камень.
9. Бельбекская долина. Утром просыпаешься, идёшь умываться, включаешь воду… А её снова НЕТ!
10. Диалог севастопольского ватопитека и россиянина: "Жопа - это было до 2014 года, во времена украинской оккупации Крыма", "Вот те новости. Че ж Вы раньше-то молчали, до 2014 года? Прошёлся по Вашим сообщениям - ни слова ни про жопу, ни про оккупацию… Стеснялись?" https://twitter.com/Kosstik8/status/893019587922538496 (скрин).
11. Брехливая тварь Поклонская написала, что Украина "за два десятка лет превратила Артек практически в руины. Россия за 3 года смогла его восстановить". В эту чушь не поверит уже никто из местных. Во-первых, в интернете есть масса фото того, что сделала в Артеке Украина, включая реконструкцию детских корпусов и строительство новой современной школы, которая теперь участвует в конкурсе "лучших школ россии". Во-вторых, Украина не выселяла людей, не сносила их дома и огороды, не уничтожала древние кладбища и растительность. Украина не запрещала местным жителям купаться на пляжах и не строила бетонную стену между Артеком и Гурзуфом, превращая посёлок в концлагерь https://twitter.com/KrimRt/status/893010706215444480 (скрины).
12. Новости нефтегазодобывающей смехдержавы: в Крыму и соседних регионах россии снова начал пропадать бензин на АЗС, а вскоре исчезнет и газ. Потом цены вырастут https://twitter.com/CrimeaUA1/status/893071785998135296 (скрин и ссылка).
13. Оккупанты 5 августа установят памятник Фиделю Кастро и заложат в его честь набережную в селе Оленёвка Черноморского района. Шок https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892809856394113029 (скрин). "Как и кубинцы, крымчане превращаются в иждивенцев, зависящих от подачек из Москвы. История повторяется как фарс - разве что для бегства с полуострова не нужно предпринимать такие нечеловеческие усилия, как для бегства с Кубы. Но это - пока. Так что Фидель Кастро действительно может быть увековечен в Крыму, стать монументом безысходности и позора", - прочтите мнение Портникова про этот памятник и схожесть нынешнего Крыма и Кубы https://ru.krymr.com/a/28656321.html
14. Захожу в гастроном в центре Ялты. Играет Бум Бокс: "Йому Москву бетоном залити… Не обіцяй назавжди, не обіцяй навічно. Де твоє-моє завтра…". Мелочь, а приятно!
15. Приехал друг из Киева. Ржёт с нас и по телефону передает привет "майору" из прослушки. Всё вам хиханьки-хаханьки! А майору обидно.
16. У всех людей с чемоданами на КПП "Чонгар" спрашивал, куда и зачем едут в Крым? Ответ в основном: отдыхать к родственникам.
17. Российские оккупанты бывают двух типов: вольнонаёмники и конрактонаёмники, но оба типа - международные военные преступники.
18. Гитлер в августе 1940 года посетил оккупированный Париж. Путин в августе 2017 собирается посетить захваченную Южную Осетию. След в след!
19. Гламурная дочка Пескова в Севастополе "решает проблемы судоремонтного завода". Ватники ждали "хороших российских управленцев". Дождались https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892824065890807809 (фото).
20. В Крым припёрся Тарзан. После дочери Пескова не удивлюсь, если и он приехал "решать проблемы промышленности и экономики" https://twitter.com/KrimRt/status/893006207035854849 (фото).
21. Песков заявил, что россии больше нечем ответить на новые санкции США. Всё, бобик сдох. Финишная прямая. Хотя могли начать жечь доллары https://twitter.com/CrimeaUA1/status/892810947542364160 (скрин). Тем временем Медведев расценил новые санкции как объявление полноценной торговой войны и как признак того, что санкции продлятся десятки лет https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/02/727742-medvedev-trampom
22. Медведев заявил о начале "полноценной торговой войны с США". Доля рф во внешнеторговом балансе США - менее 1%. Чем там воевать? Зато россияне выстроились в огромные очереди за визами в "загнивающую" Америку. Все, у кого есть возможность, сваливают с Титаника https://twitter.com/tevosyan_m/status/892980143471431681 (фото).
P.S. Заканчивается 1236-ой день камнепада. По-моему, камней в Крыму насыпало столько, что даже в россии ими начали давиться.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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