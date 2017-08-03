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 Политика Украины
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 Крым не входит в состав России по международным договорам, - журналист Семена на судилище оккупантов

семена

На заседании оккупационного "Железнодорожного районного суда" Симферополя крымский журналист Николай Семена, которого российские власти обвиняют в "сепаратизме", во время допроса заявил, что Крым не входит в состав России согласно международным документам и договорам.

Как сообщает 3 августа корреспондент Крым.Реалии, отвечая на вопрос адвоката, Николай Семена отметил, что изменения государственной границы с точки зрения международного права не было, передает Цензор.НЕТ.

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Также журналист рассказал о том, как сотрудничал с Крым.Реалии - проектом украинской службы Радiо Свобода, и что блокировка этого сайта, которая сейчас осуществляется на полуострове, незаконна. При этом прокурор задавал Николая Семене много вопросов о сайте Крым.Реалии.

Семена подчеркнул, что не признает вину, что в статье, которая фигурирует в материалах дела, не было призывов к "нарушению территориальной целостности России", и что он не нарушал никаких российских законов.

На судебном заседании судья отклонил все ходатайства защиты.

На заседании Железнодорожного райсуда Симферополя 3 августа судья не разрешил дистанционно допросить председателя правления экспертной группы "Сова" Михаила Савву и главного редактора Крым.Реалии Володимира Притулу​ в качестве свидетелей.

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Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.
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Журналист прав,но разве докажешь это докажешь оккупационным властям?
Они сами преступники.
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Надо посмотреть - кто конечный бенефициар Цензора... и Цензора - таки нет??! Или таки админ и есть Сам Цензор?!!
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Журналист прав, но за такое высказывание российский суд срок ему набавит.
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Потому что надо было в 1991-2014 всем, кто орал в Крыму : "Россия, Россия !" паять сроки за "публичные призывы к нарушению территориальной целостности Украины . . ." и сажать на лет 15, как за убийство. Тогда не было бы массовых убийств наших граждан в 2014-2017 гг.
Надо было делать то, что сейчас делает россия - профилактику сепаратизма. Жёсткую. Сделает её россия и Крым возвращать Украине будет некому, разве что военным путём извне, что проблематично.
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Надо бьіло... Хто б це робив? Риганали з камуняками?
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Нашел любопытное фото со спутника
Крым без Северо-Крымского канала - явно не товой: усушение очучается.
Да еще какое:

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Ничего себе.
Такими темпами, там скоро пустыня будет.
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Россия - это Страна Дураков (из книги Карло Коллоди "Приключения Пиноккио", которую потом переврал А. Толстой) - там преступники вершат правосудие, а честные люди сидят в тюрьме.
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Козлятине, пока что, похеру на "международные договора". По крайней мере на те, которые не касаются её козлявых интересов. Впрочем, забивание на "гнилой Запад" - палка о двух концах. И когда козлятинка, в очередной раз, взблеет о не соблюдении её собственных прав, безразличные рожи западного политеса удивят, разве что, кацапских собак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрым не входит в состав России по международным договорам, - журналист Семена на судилище оккупантов
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