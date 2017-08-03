 Крым не входит в состав России по международным договорам, - журналист Семена на судилище оккупантов

Как сообщает 3 августа корреспондент Крым.Реалии, отвечая на вопрос адвоката, Николай Семена отметил, что изменения государственной границы с точки зрения международного права не было, передает Цензор.НЕТ.
Также журналист рассказал о том, как сотрудничал с Крым.Реалии - проектом украинской службы Радiо Свобода, и что блокировка этого сайта, которая сейчас осуществляется на полуострове, незаконна. При этом прокурор задавал Николая Семене много вопросов о сайте Крым.Реалии.
Семена подчеркнул, что не признает вину, что в статье, которая фигурирует в материалах дела, не было призывов к "нарушению территориальной целостности России", и что он не нарушал никаких российских законов.
На судебном заседании судья отклонил все ходатайства защиты.
На заседании Железнодорожного райсуда Симферополя 3 августа судья не разрешил дистанционно допросить председателя правления экспертной группы "Сова" Михаила Савву и главного редактора Крым.Реалии Володимира Притулу в качестве свидетелей.
Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими оккупационными властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время в Симферополе проходит суд над журналистом, он находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.
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Они сами преступники.
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Надо было делать то, что сейчас делает россия - профилактику сепаратизма. Жёсткую. Сделает её россия и Крым возвращать Украине будет некому, разве что военным путём извне, что проблематично.
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Крым без Северо-Крымского канала - явно не товой: усушение очучается.
Да еще какое:
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Такими темпами, там скоро пустыня будет.
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