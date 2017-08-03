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 Всемирный конгресс украинцев призвал власти Новой Зеландии ввести санкции против России

чолий

Новой Зеландии следует наложить санкции на Россию за ее агрессивные действия и воздержаться от ведения с ней переговоров о свободной торговле.

Об этом говорилось на встрече президента Всемирного Конгресса Украинцев Евгения Чолия и руководителя департамента Европы Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии РобаТейлора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на VIDIA.

"Евгений Чолий обсудил важность введения Новой Зеландией санкций против Российской Федерации и воздержания от переговоров с ней о свободной торговле до тех пор, пока РФ не прекратит грубо нарушать свои международные обязательства", - сообщили в ВКУ.

Президент Всемирного конгресса украинцев также обратил внимание руководства островного государства на агрессивное действие России и призвал Новую Зеландию поддержать Украину в защите независимости и территориальной целостности.

"Он также подчеркнул, что одновременно с противодействием российской гибридной войне Украина реформируется, модернизируется и борется с коррупцией, и призвал поддержать ее экономическое развитие", - добавили в ВКУ.

Кроме этого лидер украинской диаспоры призвал Новую Зеландию признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Этот визит в Новую Зеландию стал первым для Евгения Чолия.

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Пусть попросят еще чтобы и власть Украины тоже ввела санкции
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хила себе жила новая Зеланлия , а тут ба - бах всемирный конгресс , санкции
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какой же он "президент"? (не может он им являться ни по конституции ст. 103, ни по совести и чести, которой у него нет и мне совершенно не важно как трактуют конституцию его карманные суды)
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Меня удивляет другое, почему всемирный конгресс украинец НЕ ТРЕБУЕТ от нынешних властей Украины разорвать ВСЕ связи и СНОШЕНИЯ с агрессором и оккупантом? ГДЕ же ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, АДЕКВАТНОСТЬ или хотя бы ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ (барыжные аргументы не в счёт)???
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А Украину не призвал?...
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Он также подчеркнул, что одновременно с противодействием российской гибридной войне Украина реформируется, модернизируется и борется с коррупцией

Я бы уже постеснялся делать такие заявления.
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Наивной украинской диаспоре даже трудно представить, какие сейчас лжецы у власти в Украине...
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Украина уже заипала весь мир..походу..их скоро типать начнет от одного ток упоминания...будут с окон прыгать и орать...украинцы идут!!!!!
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Такой бред ты несешь по причине того...что ты заебанным уже родился.....
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