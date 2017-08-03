 Всемирный конгресс украинцев призвал власти Новой Зеландии ввести санкции против России

Об этом говорилось на встрече президента Всемирного Конгресса Украинцев Евгения Чолия и руководителя департамента Европы Министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии РобаТейлора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на VIDIA.
"Евгений Чолий обсудил важность введения Новой Зеландией санкций против Российской Федерации и воздержания от переговоров с ней о свободной торговле до тех пор, пока РФ не прекратит грубо нарушать свои международные обязательства", - сообщили в ВКУ.
Президент Всемирного конгресса украинцев также обратил внимание руководства островного государства на агрессивное действие России и призвал Новую Зеландию поддержать Украину в защите независимости и территориальной целостности.
"Он также подчеркнул, что одновременно с противодействием российской гибридной войне Украина реформируется, модернизируется и борется с коррупцией, и призвал поддержать ее экономическое развитие", - добавили в ВКУ.
Кроме этого лидер украинской диаспоры призвал Новую Зеландию признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Этот визит в Новую Зеландию стал первым для Евгения Чолия.
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Я бы уже постеснялся делать такие заявления.
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