 13 гектаров леса горит в Одесской области, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"3 августа в 16:25 возле с. Шеметово (Еременевский сельский совет) загорелась лесная подстилка и хвойный лес на площади около 13 гектаров, местами с переходом в верховой пожар (лес площадью около 30 гектаров)", - говорится в сообщении.
По состоянию на 18:00 тушение пожара продолжается, угроз для населенных пунктов нет.
Для ликвидации пожара задействовано: 25 человек. личного состава, 8 единиц пожарной и специальной техники, в т.ч. самолет Ан-32П ГСЧС.
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