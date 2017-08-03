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 13 гектаров леса горит в Одесской области, - ГСЧС

гсчс

В Одесской области сотрудники ГСЧС тушат лесной пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"3 августа в 16:25 возле с. Шеметово (Еременевский сельский совет) загорелась лесная подстилка и хвойный лес на площади около 13 гектаров, местами с переходом в верховой пожар (лес площадью около 30 гектаров)", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 тушение пожара продолжается, угроз для населенных пунктов нет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: ГСЧС тушит на Херсонщине два лесных пожара. ФОТО

Для ликвидации пожара задействовано: 25 человек. личного состава, 8 единиц пожарной и специальной техники, в т.ч. самолет Ан-32П ГСЧС.
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