 В Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности россиян за незаконное пересечение украинской границы

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, а его авторами являются лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и заместитель председателя фракции, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 331 "Незаконное пересечение государственной границы".
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Согласно ей, пересечение госграницы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, что противоречит национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, которые содержат недостоверные сведения, - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.
То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с применением оружия, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Как сказано в пояснительной записке, "нередкими становятся случаи, когда на территорию Украины незаконно проникают граждане государства-агрессора, в том числе, которые являются представителями военных и правоохранительных формирований, что также несет угрозу национальной безопасности Украины".
"Очевидно, что незаконное проникновение на территорию Украины представителей государства-агрессора уже само по себе несет большую общественную опасность. Вместе с тем, действующее законодательство Украины предусматривает за такие действия только административную ответственность", - отмечают авторы законопроекта.
Они также отметили, что до 2004 года законодательством Украины за такие действия была предусмотрена уголовная ответственность. Однако в 2004 году соответствующая статья (331) Уголовного кодекса Украины была исключена. "Однако сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками, что, в свою очередь, будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке.
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Ну хоч зараз до законодавців дійшло.
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а понял что вы оба правы)
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Маленьке нескромне питання, а що це у вас за така країна походження - AP Сергій Гранін?
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Кроме биометрических паспортов, которые будут приниматься с 1 января 2018 года, которых в РФ выдано не слишком много, вводится предварительная подача заявок на пересечение границы. Миграционная служба и компетентные органы могут отказать во въезде, и россиянин это узнает не на границе, а загодя. Это сильно смахивает на бесплатную визу, за которую просто не назначен сбор. Кроме того, россияне теперь должны указывать цель и маршрут движения по территории Украины. Не удивимся, если теперь, перед въездом, россиянин будет обязываться показать бронировку отеля, обратный билет и наличие денег на время пребывания. Согласимся, такие условия, в части указания маршрута - даже жестче, чем виза.
Так что готовься винторогий.....
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Может кто-то подскажет.... почему такого законопроекта раньше не создали,не внесли депутаты от "Свободы" или "Батькивщыны" или тот же народный депутат Д. Ярош? Что им мешало...?
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