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Все про:граница (3102) законопроект (1894) Луценко (7067) Герасимов (81)

 В Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности россиян за незаконное пересечение украинской границы

выборы россия франция граница

В законопроекте указано, что сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента, а его авторами являются лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и заместитель председателя фракции, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

Законопроектом предлагается Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 331 "Незаконное пересечение государственной границы".

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Согласно ей, пересечение госграницы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, что противоречит национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или по документам, которые содержат недостоверные сведения, - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное повторно или группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с применением оружия, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Как сказано в пояснительной записке, "нередкими становятся случаи, когда на территорию Украины незаконно проникают граждане государства-агрессора, в том числе, которые являются представителями военных и правоохранительных формирований, что также несет угрозу национальной безопасности Украины".

"Очевидно, что незаконное проникновение на территорию Украины представителей государства-агрессора уже само по себе несет большую общественную опасность. Вместе с тем, действующее законодательство Украины предусматривает за такие действия только административную ответственность", - отмечают авторы законопроекта.

Они также отметили, что до 2004 года законодательством Украины за такие действия была предусмотрена уголовная ответственность. Однако в 2004 году соответствующая статья (331) Уголовного кодекса Украины была исключена. "Однако сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками, что, в свою очередь, будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в пояснительной записке.

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Глупость какая-то. А раньше выходит шастай туда-сюда и всем похер ? Блин..Неужели мы не украинцы и Украина не для нас ? Как можно таких врагов столько терпеть ! ?
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нет раньше была админ.ответсвенность. Решили усилить.
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Тогда надо усиливать против всех, как то странно выглядит, визы низзя а уголовку можно .
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Когда наша дебильная власть введет визовый режим с врагом?
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Раньше Саакашвили не обещал вернуться,а теперь страшно.
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Что-то в лесу сдохло? Как это основатели рыгоаналов против своих торговых партнеров так?
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Таки до жираф швидше доходить...
Ну хоч зараз до законодавців дійшло.
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как мне кажется бандитов хрен поймают, зато простых людей доить будут..
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Можна і заочно засудити- усі факти вони самі в інеті викладають.
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простые люди переходят границу в положенном месте, это только ихтамнетам закон не писан
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А зачем простому человеку проникать в Украину не через пункт пропуска, вам приходила когда то в голову мысль незаконно проникнуть в какую либо страну ?
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а въезд в крым через новый мост как будет расцениваться?
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...и на границе расстилать ковровую дорожку...

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я даже на секунду задумался, кто из вас прав- и кого лайкнуть
а понял что вы оба правы)
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Завтра в Венесуэле начнет работать Учредительное собрание по изменению конституции. Совершенно случайно среди ее членов - жена и сын Мадуро.
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Прямо как нас,раньше был през - зек даунецкий,теперь прокурор - алкаш без юр.образования, и дважды герой охуйдовский,который и овощу рисовал, и барыге нарисовал - за то и замок и героя имеет.
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А что по поводу визового режима с мордором? Опять все затихло?
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То был вброс для лохов,барыги никогда не будут вводить визовый режим с своими торговыми партнерами. Товарооборот с парашей поднялся почти в три раза.
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"пересечение границы группой лиц с применением оружия наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет" писец гуманисты, под этот закон и окупанты попадают. В той же рашке за аналогичное преступление лет 15 дали бы. А в Украине уголовный кодекс это вообще не для военного времени.
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Оце громадянська позиція.
Маленьке нескромне питання, а що це у вас за така країна походження - В Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности россиян за незаконное пересечение украинской границы - Цензор.НЕТ 5971AP Сергій Гранін?
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Это только доказывает что в ВР Украины сидят кретины и идиоты.Как они хотят контролировать незаконное пересечения границы если не введены для кацапов загранпаспорта,визы.Что о пересечении кордона им будут ставить отметку на лоб или жопу.Надо в срочном порядке проводить внеочередные выборы не дожидаясь возвращения из ,,отпусков,, этих дебилов.
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Кроме того с января 2018-го..
Кроме биометрических паспортов, которые будут приниматься с 1 января 2018 года, которых в РФ выдано не слишком много, вводится предварительная подача заявок на пересечение границы. Миграционная служба и компетентные органы могут отказать во въезде, и россиянин это узнает не на границе, а загодя. Это сильно смахивает на бесплатную визу, за которую просто не назначен сбор. Кроме того, россияне теперь должны указывать цель и маршрут движения по территории Украины. Не удивимся, если теперь, перед въездом, россиянин будет обязываться показать бронировку отеля, обратный билет и наличие денег на время пребывания. Согласимся, такие условия, в части указания маршрута - даже жестче, чем виза.
Так что готовься винторогий.....
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А как поступят с гумконвоями из мокши? Их же, прежде чем арестовать, остановить надо! Я не удивлюсь, если выяснится, что отправители ещё и платят кому то из "наших хенералов" за свободный проезд.
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арестовать можно и позже...главное зафиксировать криминальное деяние
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Вот и ладушки....Приехал в Крым из Тагила....и уже статья......
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ихтамнетам "до трех лет"?? три года воевал, "до трех лет" отсидел и к мамке.
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Текст законопроекта размещен на сайте парламента, а его авторами являются лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и заместитель председателя фракции, представитель президента в парламенте Ирина Луценко.



Может кто-то подскажет.... почему такого законопроекта раньше не создали,не внесли депутаты от "Свободы" или "Батькивщыны" или тот же народный депутат Д. Ярош? Что им мешало...?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности россиян за незаконное пересечение украинской границы
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