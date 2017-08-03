 ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допинг-скандала

Конгресс ИААФ проходит в Лондоне в преддверии проведения в британской столице чемпионата мира по легкой атлетике (5-13 августа), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Министр спорта РФ Павел Колобков выразил разочарование решением делегатов конгресса.
"Конечно, мы надеялись на лучшее, и разочарованы этим решением", - заявил Колобковрта.
Членство ВФЛА в ИААФ временно приостановлено с ноября 2015 года после публикации доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России.
В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене.
Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.
В итоге к чемпионату мира в Лондоне были допущены 19 российских легкоатлетов. Все они будут выступать под нейтральным флагом.
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