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Все про:Россия (71716) спорт (1720) допинг-контроль (206)

 ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики из-за допинг-скандала

россия олимпиада допинг

Делегаты Конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовали за пролонгацию приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщаетcя в четверг в твиттере ИААФ. 166 делегатов проголосовали за продление санкций и 21 - против.

Конгресс ИААФ проходит в Лондоне в преддверии проведения в британской столице чемпионата мира по легкой атлетике (5-13 августа), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил разочарование решением делегатов конгресса.

"Конечно, мы надеялись на лучшее, и разочарованы этим решением", - заявил Колобковрта.

Членство ВФЛА в ИААФ временно приостановлено с ноября 2015 года после публикации доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене.

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Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.

В итоге к чемпионату мира в Лондоне были допущены 19 российских легкоатлетов. Все они будут выступать под нейтральным флагом.
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От нехай росію не позбавлять ЧМ-18.але збірну дискваліфікують!
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Журналисты застали сборную России по допингу за занятием спортом.
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мокают и мокают, мокают и мокают козломордых в дерьмо, а я любуюсь и любуюсь и радостно мне, тепло так на душе
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Пидараше нужно вводить новые виды спорта для внутренних соревнований: лепка петухов из навоза и выталкивание соперника из очереди, стоя за шаровой кашей
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Признавайтесь кто продал ИААФ партию рузафобии?
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