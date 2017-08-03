EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  343  22
Материалы по теме:
Все про:помощь (3375) реформы (2762) госслужащие (200) Евросоюз (12065)

 ЕС выделит 100 млн евро на реформу системы госуправления в Украине

ес

Европейский Союз выделит более 100 млн евро на реформирование системы государственного управления в Украине.

Об этом сообщил руководитель Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Бeренд де Гроот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Наиболее важным является то, что Европейский Союз предоставляет помощь на реформирование системы государственного управления в Украине. Помощь составляет более 100 млн евро", - сказал де Гроот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата новых реформаторов в министерствах составит 50-70 тыс. грн, - глава Нацгосслужбы Ващенко

По его словам, средства будут предоставляться в виде прямой помощи, которая перечисляется в бюджет Украины.

"И перечисление средств будет происходить в обмен на выполнение заранее определенных действий", - добавил руководитель Программ сотрудничества.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Краще хай комісари з ЄС реформують,а правоохоронці і фінансисти стежать.щоби гроші не розікрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видно европейцы в сговоре с украинскими бандитами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А думаєш він задарма тут , весь час , владу вихваляє ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
налейте еще больше воды в песок
покрасить и выбросить - дешевая и единственная реформа этой системы соевых воров
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разве это впервой выделяется и именно для этой цели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
це для них дууууже добре. Є що красти, бо відповідальності за вкрадене вони не несуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЕС - такая же коррумпированная и громоздкая бюрократическая структура, как и "социалистический" СССР. Недаром Великобритания оттуда ушла... Пойдут и другие...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под наблюдением врача не питайся слухами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
наверное систему откатов ,теперь уж на Запад , там ведь тож живые люди , а у наших чинуш опыт огоо..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Некоторые почему-то думают, что на Западе высокоморальные люди?...
Просто там красть опасно...
Пусть приходят в Украину, тут смогут развернуться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как конкретно гос. управление можно реформировать? Запуск программы клонирования и выращивания Гройсманов, которые будут показывать как управлять государством?
Или банально на деньги ЕС кабаноподобным чиновникам будут повышены зарплаты "шоб не воровали"?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС выделит 100 млн евро на реформу системы госуправления в Украине
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти