 ЕС выделит 100 млн евро на реформу системы госуправления в Украине

Об этом сообщил руководитель Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Бeренд де Гроот, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Наиболее важным является то, что Европейский Союз предоставляет помощь на реформирование системы государственного управления в Украине. Помощь составляет более 100 млн евро", - сказал де Гроот.
По его словам, средства будут предоставляться в виде прямой помощи, которая перечисляется в бюджет Украины.
"И перечисление средств будет происходить в обмен на выполнение заранее определенных действий", - добавил руководитель Программ сотрудничества.
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покрасить и выбросить - дешевая и единственная реформа этой системы соевых воров
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Просто там красть опасно...
Пусть приходят в Украину, тут смогут развернуться...
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Или банально на деньги ЕС кабаноподобным чиновникам будут повышены зарплаты "шоб не воровали"?
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