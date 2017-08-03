 Государственная аудиторская служба проверит деятельность "Укрзализныци", - Омелян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он обвинил главу правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна в манипулировании финансовой отчетностью компании в первом полугодии 2017 года. По его словам, в частности, получение чистой прибыли в 0,12 млрд грн в январе-июне-2017 связано с позитивной курсовой разницей в 1,23 млрд грн, тогда как одной из причин чистого убытка в 3,79 млрд грн за январь-июнь-2016 стала курсовой убыток в 1,4 млрд грн.
Помимо того, как утверждает министр, "Укрзализныця" завысила чистую прибыль в этом году путем искусственного растяжения сроков амортизации и доведения отдельных основных средств до нулевой стоимости (1,72 млрд грн) и переноса капитальных ремонтов основных средств из себестоимости на капитальные инвестиции (0,47 млрд грн).
В.Омелян добавляет, что по результатам первого полугодия 2017 года показатель EBITDA компании составил 9,1 млрд грн, что на 1,1 млрд грн, или 11% меньше первого полугодия 2016 года.
По его словам, ухудшились также ряд производственных показателей.
"Государственная аудиторская служба Украины, по поручению Премьер-министра со следующего понедельника начинает проверку финансово-хозяйственной деятельности УЗ, с легкостью подтвердит приведенные мной факты. Но ждать результатов проверки в сентябре-октябре у нас времени нет. По результатам надо будет уже привлекать манипуляторов и молчунов к ответственности", - отметил глава Мининфраструктуры.
Как сообщалось, накануне Балчун сообщил, что чистая консолидированная прибыль "Укрзализныци" в первом полугодии 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 122,5 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток около 3,78 млрд грн. По его словам, доходы компании выросли на 5,6 млрд, или 17,6%, и составили 35,3 млрд.
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