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 Террористы обстреляли из минометов наши позиции под Павлополем, - штаб АТО

штаб ато

В зоне АТО в течение дня не отмечалось тенденций к обострению обстановки. По своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки днем ​​осуществляют до 10 обстрелов украинских позиций и в основном это легкое вооружение. Основная активность бандитов обычно фиксируется после 18-00 часов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " Так, сегодня с полуночи и до 18-00 часов на Луганском направлении преступники из стрелкового оружия открывали огонь по украинским укреплениям на подступах к Новоалександровке. А по опорным пунктам в Крымском и Новотошковском били вражеские гранатометы.

На Мариупольском направлении, около 14-00 часов, противник выпустил 8 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Павлополя. А на Донецком направлении преступники из гранатомета обстреляли шахту Бутовку.

В ответ на провокации незаконных вооруженных формирований силы АТО оперативно открывали огонь, и огневое противостояние было непродолжительным.

Стоит добавить, что несмотря на летнюю жару, линия украинской обороны продолжает совершенствоваться. Наши бойцы находятся в полной боевой готовности и морально готовы дать жесткий и быстрый ответ врагу в любое время суток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы 30 раз нарушили перемирие в зоне АТО, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и вооружение БТР, - штаб
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