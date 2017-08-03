 ЕСПЧ рассматривает 3,7 тыс. исков, связанных с оккупацией Крыма и войной на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В пресс-службе отметили, что не все судебные иски из этих регионов связаны с последствиями российской агрессии в Украине и не указывают, сколько их поступило с территорий, которые находятся вне контроля украинского правительства.
В ЕСПЧ сообщили, что более 800 из 1600 исков связаны с вопросом о несоблюдении решений национальных судов, около 500 исков связанны с присоединением Крыма и вооруженным конфликтом в Донбассе. Остальные истцы жаловались на продолжительность судебного разбирательства, отсутствие доступа к суду и другие вопросы.
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