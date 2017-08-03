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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:иск (397) Крым (20288) Донбасс (15644) Европейский суд по правам человека (503)

 ЕСПЧ рассматривает 3,7 тыс. исков, связанных с оккупацией Крыма и войной на Донбассе

еспч

В настоящее время в Европейском суде по правам человека находится около 3,7 тыс. индивидуальных исков, связанных с событиями в Крыму и военными действиями на востоке Украины. Из них около 1,6 тыс. исков поступали непосредственно от жителей Донецкой и Луганской областей и из Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В пресс-службе отметили, что не все судебные иски из этих регионов связаны с последствиями российской агрессии в Украине и не указывают, сколько их поступило с территорий, которые находятся вне контроля украинского правительства.

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В ЕСПЧ сообщили, что более 800 из 1600 исков связаны с вопросом о несоблюдении решений национальных судов, около 500 исков связанны с присоединением Крыма и вооруженным конфликтом в Донбассе. Остальные истцы жаловались на продолжительность судебного разбирательства, отсутствие доступа к суду и другие вопросы.
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а нет войны, потому гос-во Украина будет платить за все разрушения на Донбассе
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Тю дурний мабон!Якщо ти зруйнуєш чужу квартиру.то й заплатиш збитки ти!Як терорист.І по барабану.є війна чи ні
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ рассматривает 3,7 тыс. исков, связанных с оккупацией Крыма и войной на Донбассе
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