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Все про:Беларусь (2665) НБУ (4289) продажа (436) Сбербанк (190)

 Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался покупать украинский "Сбербанк"

сбербанк

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из НБУ заявку о приобретении украинского ПАО "Сбербанк".

Об этом в комментарии TUT.BY сообщил сам Прокопеня, информирует Цензор.НЕТ.

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"После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов", - отметил он.

В тоже время Прокопеня подчеркнул, что по-прежнему считает, что сегодня покупка украинского "Сбербанка" - это отличная инвестиционная возможность.

Он уточнил, что компания отозвала заявку по собственной инициативе и это решение не связано ни с чем, кроме внутренних причин.
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Значит все таки Сурков с командой решили Украину осенью дожимать, если коллеги отказываются вкладывать деньги.
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Как бы наоборот, покупали бы если видели бы возможность прихода кацапни, а так их могут об колено .
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если так, после осени, их Сбербанк будет стоить ровно 0 гривен 0 коп.
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Очередной "кошелёк" обломался. "Хитрозачос" в панике...
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А хто при здоровому розумі буде вкладати гроші в расєйське гівно...
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Дело в том, что эти "бизнесмены", без разрешения "хитрозачоса", в туалет пописать не сходят. А тут аж целый банк...
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Банк країни-загарбника в Україні - це нонсенс.
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ты дывы...искусственный интеллект...ну тады ой
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Сбербанк начал показывать прибыль,кто же его будет продавать,шумиха улеглась и потихоньку все вернется на круги своя
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Показывать может хоть прибыль, хоть стриптиз, а хоть взлёт на Луну или Марс! Кто сегодня при здравом рассудке поверит козломордору?
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посмотрел этого Прокопеня.
он ITшнег, т.е. информационно продвинутый чувак, капитал свой сделал мозгами, про его политическую позицию нигде ничего не сказано, но если бы он выкупил кацапский сбер, точно хуже не было бы.
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МинФин Дяди Сэма дал понять, где именно находится мошонка Прокопени
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стрёмно даже белорусам покупать ватную обузу в которой двери замуровывают время от времени .......
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Мля, может быть хоть кто то объяснит мне: - откуда в Белоруссии мультимиллиардеры способные выкупить "СберБанк России"? Или кто специально издевается?
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Странно, я несколько дней назад где-то читал, что НБУ запретил продажу Сбербанка.
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Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался покупать украинский "Сбербанк".

Предложите его лучше узбекскому бизнесмену Наипалову.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБелорусский бизнесмен Прокопеня отказался покупать украинский "Сбербанк"
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