Белорусский бизнесмен Прокопеня отказался покупать украинский "Сбербанк".

Об этом в комментарии TUT.BY сообщил сам Прокопеня, информирует Цензор.НЕТ.
"После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени. Очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов", - отметил он.
В тоже время Прокопеня подчеркнул, что по-прежнему считает, что сегодня покупка украинского "Сбербанка" - это отличная инвестиционная возможность.
Он уточнил, что компания отозвала заявку по собственной инициативе и это решение не связано ни с чем, кроме внутренних причин.
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он ITшнег, т.е. информационно продвинутый чувак, капитал свой сделал мозгами, про его политическую позицию нигде ничего не сказано, но если бы он выкупил кацапский сбер, точно хуже не было бы.
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Предложите его лучше узбекскому бизнесмену Наипалову.
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