EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1368  37
Все про:гражданство (648) Минздрав (1418) Супрун Ульяна (167)

 Супрун законно получила украинское гражданство, - Минздрав

супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун получила украинское гражданство в соответствии с действующим законодательством Украины.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Юридических оснований для лишения меня гражданства у Порошенко не было", - Саакашвили (обновлено)

"И.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун является гражданкой Украины, имеет украинский паспорт, в том числе для выезда за границу. Все действия в контексте гражданства Украины были совершены в строгом соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в ответе Министерства здравоохранения.

Ранее депутаты ВР из фракции Оппозиционного блока Игорь Шурма и Алексей Белый обратились в Государственную миграционную службу с просьбой проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства. В частности, выполнила ли Супрун требования относительно прекращения гражданства другой страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью нужно немедленно откорректировать законодательство о гражданстве, чтобы больше не возникало "казусов Саакашвили", - Аваков

Гражданство Украины Ульяне Супрун и ее мужу Марку Супрун было предоставлено два года назад - в июле 2015 года - указом Президента Украины.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А куди Міхо дівся зі своїм спонсором Дерев'янко?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как говорится - не зарекайся, все еще может поменятся
Саакашвили тоже думал, что законно. Ему ведь сам друг- Президент гражданство давал. А оказалось во оно как!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро її використають - і просто викинуть , як ... ну Ви зрозуміли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба ліквідувати й викинути наслідки її ворожої діяльності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вірно, зарікатись не можна. Я кожного ранку, як тільки прокинусь, думаю, чи й надалі є громадянином України...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на опережение Порошенко Супрун сработала.... Умная....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не факт. Помно про Михо тоже говорили, что там все законно.
Подделают какую то анкетку. Поменяют с оригиналом в деле. И УСЕ.
Под ж-пу ногой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нівєрррю!!! Ана аналізи паддєлала, 100℅℅!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати, на вопрос отказалась ли она от другого гражданства, ответ так и не был дан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что Петро может забрать гражданство так же быстро как у Саакашвили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕТ! Все сложнее и хитрее. Пока хвалишь Петю,можешь и героя получить- как Гадя...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цари тоже бывают разные,хорошие разве что в сказке!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Киллер стрелявший в Осмаева за 5 дней получил.а ты такие вопросы задаешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а разве это главное? Главное что она говорит то что хотят от нее услышать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А то что она указала в анкете что имеет высшее мед.образование, которого у нее реально нет, не сообщение недостоверных данных?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но если завтра она на нашего Отца Народа Пецю хряка начнет тявкать, то сразу найдется что-то незаконное.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причем тут минздрав до получения гражданства...может нам еще министр аграрий прокомментирует юридические аспекты получения гражданства
 показать весь комментарий
Ответить
 
В нищей Украине и миллиардеры с их оффшорами все "заработали законно"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как насчет медицинского образования? Или как у щеколадного алкаша югика-прокурвора - нах надо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будет хорошо себя вести, выполнять все указания с Банковой, проблем с законностью гражданства не будет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Старая поговорка как нельзя к месту: "Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одна "реформаторша" убивает образование и науку Украины, другая - медицину, а вместе делают одно нужное кому-то дело...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Супрунша в медицине, как паркетный Гелатей в армии... Развал и крах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун законно получила украинское гражданство, - Минздрав
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти