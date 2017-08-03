 Супрун законно получила украинское гражданство, - Минздрав

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"И.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун является гражданкой Украины, имеет украинский паспорт, в том числе для выезда за границу. Все действия в контексте гражданства Украины были совершены в строгом соответствии с действующим законодательством Украины", - говорится в ответе Министерства здравоохранения.
Ранее депутаты ВР из фракции Оппозиционного блока Игорь Шурма и Алексей Белый обратились в Государственную миграционную службу с просьбой проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства. В частности, выполнила ли Супрун требования относительно прекращения гражданства другой страны.
Гражданство Украины Ульяне Супрун и ее мужу Марку Супрун было предоставлено два года назад - в июле 2015 года - указом Президента Украины.
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Саакашвили тоже думал, что законно. Ему ведь сам друг- Президент гражданство давал. А оказалось во оно как!
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Подделают какую то анкетку. Поменяют с оригиналом в деле. И УСЕ.
Под ж-пу ногой.
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