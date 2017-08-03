 Зарплата новых реформаторов в министерствах составит 50-70 тыс. грн, - глава Нацгосслужбы Ващенко

Об этом глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко рассказал

на "круглом столе", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua

"Сегодня принято принципиальное решение, что, учитывая ответственность, особые ожидания от этих людей, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Те расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу средние, потому что зависит от стажа и некоторых других моментов, но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь в районе 70 тыс. грн заработную плату, руководитель экспертной группы в директорате - немного больше 60 тыс. и государственный эксперт, который работает в директорате, - в районе 50 тыс. грн", - сообщил Ващенко.

По его словам, заработные платы должны расти у всех госслужащих.

Заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины Татьяна Ковтун отметила, что 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора, в тот же день будет запущен онлайн портал, где будет размещаться информация о соответствующих вакансиях.

Начало отбора будет с 1 сентября, а первые специалисты по реформам могут быть назначены 1 ноября.

Ковтун отметила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза, посредством нанятой им рекрутинговой компании.

Руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот добавил, что всего на реализацию реформы госслужбы ЕС намерен потратить 100 млн евро, часть из которых уже выделена.