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Все про:зарплата (1728) реформы (2762) Ващенко (19) госслужащие (200)

 Зарплата новых реформаторов в министерствах составит 50-70 тыс. грн, - глава Нацгосслужбы Ващенко

деньги зарплата

Заработная плата 1 тыс. новых реформаторов в министерствах, которых планируют привлечь на государственную службу, будет составлять не менее 50 тыс. грн.

Об этом глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко рассказал на "круглом столе", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

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"Сегодня принято принципиальное решение, что, учитывая ответственность, особые ожидания от этих людей, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Те расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу средние, потому что зависит от стажа и некоторых других моментов, но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь в районе 70 тыс. грн заработную плату, руководитель экспертной группы в директорате - немного больше 60 тыс. и государственный эксперт, который работает в директорате, - в районе 50 тыс. грн", - сообщил Ващенко.

По его словам, заработные платы должны расти у всех госслужащих.

Заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины Татьяна Ковтун отметила, что 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора, в тот же день будет запущен онлайн портал, где будет размещаться информация о соответствующих вакансиях.

Начало отбора будет с 1 сентября, а первые специалисты по реформам могут быть назначены 1 ноября.

Ковтун отметила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза, посредством нанятой им рекрутинговой компании.

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Руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот добавил, что всего на реализацию реформы госслужбы ЕС намерен потратить 100 млн евро, часть из которых уже выделена.

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова отметила, что отобранные по конкурсу специалисты будут работать в новых структурных подразделениях министерств - генеральных директоратах, которые будут отвечать за реформирование.
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а шо так мало - в Украине, у ТОПов, в нормальных компаниях больше, зарплата
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будут...но кошке хвост будут резать постепенно,каждый раз на величину выделенных сумм
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чем больше реформирую, тем все хуже жить становится...
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это как в разного рода держструктурах: каждое сокращение заканчивается расширением штата.
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по сладким шоколадным прогнозам нас ждет невиданная дефляция, а вы тут с "псесимизмом".
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Снова базарный барыга Грося будет рассказывать о повышении средней зарплаты.
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Ну одно ясно - у "новых реформаторов", дела будут идти хорошо.
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Они сломались.
Теперь свиная власть своих же свино-реформаторов по местам расставит.
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таки не хочешь быть кацапом? ну так не будь им.умора с тобой
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когда вы уже цапы революцию сделаете - читать вас больно)))
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У подсвинков все несогласные в цапы записываются.
Наверное по заветам соевых подсвинков Правильный Украинец должен ежедневно вставать и молиться перед иконой Поросенко с богоизбранной семейкой и засыпать с мыслью абы Пукин завтра не напал.
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Та пусть себе рисуют, чем больше рисуют тем быстрее вся это конструкция наебнется!!
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Наче непогано звучить- побачимо, хто прийме участь у конкурсі.
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Пусть платят сколько угодно, но в рамках бюджета.
А на следующий год пусть урезают бюджет - тогда поверю в реформы.
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а зачем бюджет урезать?задача реформации-увеличение бюджета
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ну не плати...ща много таких еврооптимистов из центра противодействия коррупции...не платят налоги-и все.
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За такие деньги - их самих реформировать надо... Обычно - там долбоёбки с амбициями.. Ничего другого..
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Реформаторы из зарубежья уже драпанули отсюда в ужасе или порохатые их сами выжили.
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Хачу быть рэхформатором!
Дяденька возьмите меня в рэхформаторы!
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((( а шо мама не говорила в детстве - учись.учись? а ты...)))
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Не !
Рэхформатор-это призвание!Состояние души панимаш!
Ты учись не учись,а рэхформатором нужно уродится.
Ну или стать по наследству!
Ну это у нас конечно.
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зря ты так - у нас в Украине ,ТОПам платят больше - а кто за меньшее будет себе на голову проблемы делать - а проблем вагон - мотивация конечно есть и это только личные амбиции - по тому шо это ,по сравнению с задачами - не деньги
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ПыСы:Вот из Супрун медик,как из свиньи балерина.
Ведь у нас в Украине что высококлассных врачей не хватает?
Хватает!
И профессора,и доктора,и светилы в медицине.
Но нет!Они не рэхформаторы.Хфасон не тот!
А тут человек рэхформатор.Она лучше знает,как нам надо!
Вот грося!Врде ПТУ МАУП имни Краучука закончил,и вроде бы как неуч и профан!
Но нет,как оказывается прирожденный рэхформатор!
Опять таки Виталя,все думают,что у него голова,а вернее мозг отбит,а на самом деле,челове рэхформатор и градостроитель!
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а зачем медик в министрах нужен,не подскажешь? там управленец нужен талантливый...а медики-советниками должны работать.
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На перифирии нет работы даже с минимальной зарплатой. А эти кучу структур посоздавали с заоблачными зарплатами 😈
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новая волна реформаторов дышит в затылок старой. когда ж вы уже нажретесь?
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Реформаторы наберут новых реформаторов, что бы те их отреформировали) За 70 штук они будут плясать похлеще собачек Павлова, пока недореформируются до уважаемых Шариковых.
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Ой маленький вопрос!
А сколько зарплата старых рэхформаторов?
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Зарплата тысячи новых реформаторов в министерствах составит от 50 тыс. грн]: Посмотри! http://interfax.com.ua/news/economic/440178.html

Гаварітє билі "Маладия РигоАнали"???
Счас будут мажорістия ШакалАДнікі....
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Как говаривал один рэхформатор"пихуй".
Ладно пусть бабло лопатой гребут.Ладно.
Но покажите мне,хотябы одну удавшуюся реформу.Которая реально изменила положение дел к лучшему!
Ну хоть одну!!!!!!!!!!!!
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я покажу тебе 300, но ты упрешься рогом что лично тебя они не коснулись.
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Балаболка,покажи одну!
Одну!
Только чур не надо рассказывать про то,что напринимали для получения безвиза!
Так что Петр Ликсеич давай глаголь,рогом впираться не буду!
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Вот тут перед выборами,закон об раздаче за бабло холопам лупар,примут аж гай погудэ!
Я являсь противником выдачи оружия,а тем паче его ношения,везде писал всем возмущенным и обиженным,что стволы вам в руки вложат!Даже не сомневайтесь!
Только вот,как моя жизнь,от того,что у каждого пэрэляканого будет ствол,как она улучшится?!!!!
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если хочешь циничный ответ: переляканых станет меньше.
если хочешь патриотичный ответ: переляканих станет меньше.

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Это не ответ,это софистика.
По простому билиберда,вода полова!
Правда с выделенными букафками.
Пэрэляканого,ни одно оружие не сделает смелым!
Глупым,ДА!
Смелым,НЕТ!
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в нормальном обществе, с НОРМАЛЬНЫМ уровнем развития, разрыв между минимальными и максимальными зарплатами (соцвыплатами), НЕ МОЖЕТ быть больше чем в 4 раза!.....
страна третьего мира, есть страна третьего мира - чему удивляться, что жизни и смерти наших людей, так мало волнуют остальной мир, если мы сами себя не жалеем и не защищаем!....
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Одни нареформимровались - дайте другим...
Надо еще свежих "борцов с коррупцией"...
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А почему не 3200?
Реформаторы должны свои реформы на своей шкуре чувствовать, как народ, над которым они издеваются.
А так это просто мошенники.
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"Рехформаторы" щеколадные,а чего не рассказываете,что абонплату на газ таки ввели? Никак не нажретесь? И что субсидий никому не дают с марта месяца? Сейчас стецьки налетят -фас .
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не налетят. скорее ваш коммент покрестят. как и мой )))
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Пока народ мукает ЕГО РЕФОРМИРУЮТ!! Вот когда народ перестанет МУКАТЬ тогда с ним начнут считаться или по крайней мере интересоваться его мнением!!
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Где то так!
Мычишь.
Тогда без меня,меня женили,отрэхформировали,построили,и шерсть обрили!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗарплата новых реформаторов в министерствах составит 50-70 тыс. грн, - глава Нацгосслужбы Ващенко
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