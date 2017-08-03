 Зарплата новых реформаторов в министерствах составит 50-70 тыс. грн, - глава Нацгосслужбы Ващенко

Об этом глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко рассказал на "круглом столе", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Сегодня принято принципиальное решение, что, учитывая ответственность, особые ожидания от этих людей, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Те расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу средние, потому что зависит от стажа и некоторых других моментов, но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь в районе 70 тыс. грн заработную плату, руководитель экспертной группы в директорате - немного больше 60 тыс. и государственный эксперт, который работает в директорате, - в районе 50 тыс. грн", - сообщил Ващенко.
По его словам, заработные платы должны расти у всех госслужащих.
Заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины Татьяна Ковтун отметила, что 16 августа правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора, в тот же день будет запущен онлайн портал, где будет размещаться информация о соответствующих вакансиях.
Начало отбора будет с 1 сентября, а первые специалисты по реформам могут быть назначены 1 ноября.
Ковтун отметила, что отбор будет проходить при поддержке Европейского Союза, посредством нанятой им рекрутинговой компании.
Руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот добавил, что всего на реализацию реформы госслужбы ЕС намерен потратить 100 млн евро, часть из которых уже выделена.
Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова отметила, что отобранные по конкурсу специалисты будут работать в новых структурных подразделениях министерств - генеральных директоратах, которые будут отвечать за реформирование.
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Теперь свиная власть своих же свино-реформаторов по местам расставит.
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Наверное по заветам соевых подсвинков Правильный Украинец должен ежедневно вставать и молиться перед иконой Поросенко с богоизбранной семейкой и засыпать с мыслью абы Пукин завтра не напал.
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А на следующий год пусть урезают бюджет - тогда поверю в реформы.
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Дяденька возьмите меня в рэхформаторы!
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Рэхформатор-это призвание!Состояние души панимаш!
Ты учись не учись,а рэхформатором нужно уродится.
Ну или стать по наследству!
Ну это у нас конечно.
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Ведь у нас в Украине что высококлассных врачей не хватает?
Хватает!
И профессора,и доктора,и светилы в медицине.
Но нет!Они не рэхформаторы.Хфасон не тот!
А тут человек рэхформатор.Она лучше знает,как нам надо!
Вот грося!Врде ПТУ МАУП имни Краучука закончил,и вроде бы как неуч и профан!
Но нет,как оказывается прирожденный рэхформатор!
Опять таки Виталя,все думают,что у него голова,а вернее мозг отбит,а на самом деле,челове рэхформатор и градостроитель!
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А сколько зарплата старых рэхформаторов?
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Гаварітє билі "Маладия РигоАнали"???
Счас будут мажорістия ШакалАДнікі....
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Ладно пусть бабло лопатой гребут.Ладно.
Но покажите мне,хотябы одну удавшуюся реформу.Которая реально изменила положение дел к лучшему!
Ну хоть одну!!!!!!!!!!!!
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Одну!
Только чур не надо рассказывать про то,что напринимали для получения безвиза!
Так что Петр Ликсеич давай глаголь,рогом впираться не буду!
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Я являсь противником выдачи оружия,а тем паче его ношения,везде писал всем возмущенным и обиженным,что стволы вам в руки вложат!Даже не сомневайтесь!
Только вот,как моя жизнь,от того,что у каждого пэрэляканого будет ствол,как она улучшится?!!!!
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если хочешь патриотичный ответ: переляканих станет меньше.
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По простому билиберда,вода полова!
Правда с выделенными букафками.
Пэрэляканого,ни одно оружие не сделает смелым!
Глупым,ДА!
Смелым,НЕТ!
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страна третьего мира, есть страна третьего мира - чему удивляться, что жизни и смерти наших людей, так мало волнуют остальной мир, если мы сами себя не жалеем и не защищаем!....
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Надо еще свежих "борцов с коррупцией"...
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Реформаторы должны свои реформы на своей шкуре чувствовать, как народ, над которым они издеваются.
А так это просто мошенники.
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Мычишь.
Тогда без меня,меня женили,отрэхформировали,построили,и шерсть обрили!
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