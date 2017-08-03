 Минэнерго России назвало причиной блэкаута в оккупированном Крыму ДТП с грузовиком

Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, передает Цензор.НЕТ.
Новак подчеркнул, что в течение трех часов электроснабжение потребителей, работа энергомоста в оккупированный Россией Крым была восстановлена.
Ранее в Министерстве энергетики России заявили, что причиной аварии, в результате которой весь оккупированный Крым оказался обесточен в пятницу 28 июля, стала якобы аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.
Отметим, что ДТП с участием грузового автомобиля уже использовалось российским ведомством в мае 2016 года для объяснения сбоев в работе энергомоста, приведших к блэкауту оккупированного Крыма.
Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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Во насыпают))))))
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Коми все прикалывались, что вывсеврети и роися на вперде, а тут дошло, что с ними не будут панькаться и гуманитарную помощь привозить.
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Нет чтобы взять и сказать правду: "Китайская переноска опять перегрелась и чуть не сгорела, как и в прошлом году!"
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Этот грузовик что по полю летел...??
Брешут кремляди....как дышут...а дышут часто....
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Tatiana Medvedeva Украинцы, вы пишете тут матом, даже женщины, даже матери малых детей. Прискорбно. Это ваша риднамова такая, ваша "еуро-культура", ваш менталитет. Вы увы мутировали в бандеров, злобно-животно ненавидящих русских... не Крым "оккупирован", а ваши мозги оккупированы русофобией и американофилией. Перестаньте присваивать себе Наш Крым! Отстаньте вы от нас! Крым - не американский, не украинский, не английский, не турецкий, не база НАТО никогда! Амер.санкции нам за Наш Крым - омерзительны. Вы нас не задушите. Никому никогда мы Наш Крым не отдадим, не подарим! Ошибок самодуров 1954 и 1991гг больше не будет! Украин, украмовы-мата, баз НАТО - в Нашем Крыму нам не надо! Смиритесь, злобствующие тут!
Крым - русский, греческий и крымотатарский (с 19 века только 12%населения Крыма - крымотатары, если кто не знает историю и статистику). Крым - летняя резиденция Русских императоров и Непотопляемый Русский авианосец, если вы этого не знали.
Нам, крымчанам, не нужны ваши бандеры, ваша риднамова! С 1954 года крымчане (по воле Хрущева-самодура) ненавидели "украинизацию" Крыма, ваша риднамова, ваш местечковый менталитет всегда был чужероден русскому Крыму! Ваши лесиукраинки и павлытычины - читайте их сами! И вряд ли даже они матом писали, как вы тут Дмитрию Медведеву. Забудьте Русский язык, забудьте наш Крым, отстаньте от нас все вы злые и противные - украинцы, американцы, англичане, грузины да прибалты всякие! Живите как-то без нашего Крыма! Не читайте на русском языке ничего и не пишите тут, не позорьтесь!!!
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Публикации
Дмитрий Медведев
20 ч ·
- English text below -
Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США.
Что это означает дл…Читать дальше
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Мано Владимир На высший государственный пост в нашей стране по многим причинам кандидатура Дмитрия Анатольевича Медведева является наиболее перспективной.На предстоящих будущих выборах он будет устраивать всех. Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят одного, за то другого венчают лавром.Нельзя никого ни в чем никогда осуждать. Особенно, если человек, как личность, тебе неизвестен.
5 ч
Vasil Voron Подмахнул, иди подмойся. Я не осуждаю
4 ч
Игорь Флер Мано! - Старческий маразм?
3 ч
Oleg Redko Надеюсь это ударит по дружбанам вашим олигархами.
7 · 5 ч
Ирина Слобожанская Українці, ви неперевершені! Дякую за чудові коментарі! Я вже годину ридаю )))
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толщебольше? Лично я ни к кому не набиваюсь, а ввиду того, что коментирую редко, меня никто не приглашает. Вот так и живем
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кто спрашивает ундеменшей чей крысм? русню как быдло либо загоняют батогами на работу либо выбраковывают.
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