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Все про:Крым (20288) Минэнерго РФ (73) электроэнергия (53)

 Минэнерго России назвало причиной блэкаута в оккупированном Крыму ДТП с грузовиком

электричество

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что отключение линии энергопередачи в Кубанской энергосистеме и срабатывание релейной защиты автоматики произошло в "результате ДТП с участием большегрузной машины".

Об этом говорится в сообщении Минэнерго России, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: В Минэнерго РФ объяснили аварию, обесточившую оккупированный Крым, аномальной жарой

Новак подчеркнул, что в течение трех часов электроснабжение потребителей, работа энергомоста в оккупированный Россией Крым была восстановлена.

Ранее в Министерстве энергетики России заявили, что причиной аварии, в результате которой весь оккупированный Крым оказался обесточен в пятницу 28 июля, стала якобы аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач.

Отметим, что ДТП с участием грузового автомобиля уже использовалось российским ведомством в мае 2016 года для объяснения сбоев в работе энергомоста, приведших к блэкауту оккупированного Крыма.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Россия присоединила седьмую часть территории Украины - Крым и часть Донбасса. Перспективы теперь нет. Мы будем беднеть", - член Совета при Президенте РФ Шаблинский. ВИДЕО

Напомним, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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дтп с мозгами у них. постоянное и непрекращающееся
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неверю!!! нет у них мозгов, значит дтп невозможно!))))))
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Тем временем мокши - начинают жалобно скулить:
Минэнерго России назвало причиной блэкаута в оккупированном Крыму ДТП с грузовиком - Цензор.НЕТ 9719
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В третьей строчке слово "пока" - звучит обнадеживающе...)
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когда рыбу глотнувшую наживку вытягивают из воды, и она понимает, все писец... то главная мысль у нее в голове - а ведь жрать то особо и не хотелось!
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та самая анаконда,существование которой они дружно высмеивали
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наконец то мордва выучила название рептилии . которая давит их с 14 года.
Коми все прикалывались, что вывсеврети и роися на вперде, а тут дошло, что с ними не будут панькаться и гуманитарную помощь привозить.
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От русня. То брехали про "аномальную жару". Теперь про "большегрузный грузовик"
Нет чтобы взять и сказать правду: "Китайская переноска опять перегрелась и чуть не сгорела, как и в прошлом году!"
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А дело ведь не в грузовике,на самом деле это летят Камни с Неба.
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Кто нить видел опору ЛЭП напряжением 220 или 330 кВ....на расстоянии ближе метров 50 от дороги..?? Да мощь самой опоры можете представить..?? Что бы ее грузовик повредил этого быть не может....ИХ взрывают..а они на проводах висят....

Этот грузовик что по полю летел...??

Брешут кремляди....как дышут...а дышут часто....
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Во коцапы гонят :D

Tatiana Medvedeva Украинцы, вы пишете тут матом, даже женщины, даже матери малых детей. Прискорбно. Это ваша риднамова такая, ваша "еуро-культура", ваш менталитет. Вы увы мутировали в бандеров, злобно-животно ненавидящих русских... не Крым "оккупирован", а ваши мозги оккупированы русофобией и американофилией. Перестаньте присваивать себе Наш Крым! Отстаньте вы от нас! Крым - не американский, не украинский, не английский, не турецкий, не база НАТО никогда! Амер.санкции нам за Наш Крым - омерзительны. Вы нас не задушите. Никому никогда мы Наш Крым не отдадим, не подарим! Ошибок самодуров 1954 и 1991гг больше не будет! Украин, украмовы-мата, баз НАТО - в Нашем Крыму нам не надо! Смиритесь, злобствующие тут!

Крым - русский, греческий и крымотатарский (с 19 века только 12%населения Крыма - крымотатары, если кто не знает историю и статистику). Крым - летняя резиденция Русских императоров и Непотопляемый Русский авианосец, если вы этого не знали.
Нам, крымчанам, не нужны ваши бандеры, ваша риднамова! С 1954 года крымчане (по воле Хрущева-самодура) ненавидели "украинизацию" Крыма, ваша риднамова, ваш местечковый менталитет всегда был чужероден русскому Крыму! Ваши лесиукраинки и павлытычины - читайте их сами! И вряд ли даже они матом писали, как вы тут Дмитрию Медведеву. Забудьте Русский язык, забудьте наш Крым, отстаньте от нас все вы злые и противные - украинцы, американцы, англичане, грузины да прибалты всякие! Живите как-то без нашего Крыма! Не читайте на русском языке ничего и не пишите тут, не позорьтесь!!!
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Извини кацап, но описать русский мир можно либо матом, либо памятником в Якутии! Когда мы пишем о людях, мы пишем нормально, а падаль, претендовать на что ли бо, априори не может. Да, вопрос на засыпку. Израиль, забрал себе свой народ, немцы до сих пор русских немцев к себе забирают, а что тебе мудило, при наличии 1/6 суши, мешает забрать на родину земляков? Ошибкой было везти все это быдло из тамбовских деревень, вагонами для скота в Крым. І чуєш, потворо, ми можемо читати і писати на різних мовах, а ти?
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сам ты кацап . Это копипаста коментов в мордокниге димы(уточки) медведа, по совместительсиву какойто хрен в параше. зайди к нему, поржи :D

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Дмитрий Медведев
20 ч ·

- English text below -
Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США.
Что это означает дл…Читать дальше

"}">НравитсяКомментарий

Хронологический порядок

Дмитрий Медведев, Олег Евсеев, Aleksandr Podsechin и еще 1 814 это нравится.

939 публикацийКомментарии

50 из 1 100

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Мано Владимир На высший государственный пост в нашей стране по многим причинам кандидатура Дмитрия Анатольевича Медведева является наиболее перспективной.На предстоящих будущих выборах он будет устраивать всех. Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят одного, за то другого венчают лавром.Нельзя никого ни в чем никогда осуждать. Особенно, если человек, как личность, тебе неизвестен.

5 ч

Vasil Voron Подмахнул, иди подмойся. Я не осуждаю

4 ч

Игорь Флер Мано! - Старческий маразм?

3 ч

Oleg Redko Надеюсь это ударит по дружбанам вашим олигархами.

7 · 5 ч

Ирина Слобожанская Українці, ви неперевершені! Дякую за чудові коментарі! Я вже годину ридаю )))
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Я все прекрасно понял, но пусть это будет для тебя уроком. При нулевом статусе, надо очень аккуратно постить
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Я вообще не понимаю, почему тут постоянно меряются количеством друзей? Что это дает? Или это такая форма писькомерства: у кого толще больше? Лично я ни к кому не набиваюсь, а ввиду того, что коментирую редко, меня никто не приглашает. Вот так и живем

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что это было мернин?
кто спрашивает ундеменшей чей крысм? русню как быдло либо загоняют батогами на работу либо выбраковывают.
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Насторожує інфа про блек аут в Армянську - Він що ? також отримує ЕЕ з Кубані - наскільки мені відомо лінія на Тітан не відключена ( Питання: чому ще досі не відключили?)
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Нет. армянское, крысноперекопск и до евпатории и джанкоя питаются до сих пор от линии с Херсонской области. Это последствия шыкаладного мыролюбства и гешефта с хуйлом соевых. Линии ( две) до сих пор не отключены и за электрику отправляемую на крысм платят потребители с Херсонщины.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинэнерго России назвало причиной блэкаута в оккупированном Крыму ДТП с грузовиком
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