 Госуправление делами потратит 20,5 млн грн на приобретение юбилейных наград и нагрудных знаков в 2017 г.

Такая информация содержится в паспорте бюджетной программы "Производство государственных наград и памятных вещей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В частности, из этой суммы 2,5 млн грн планируют потратить на покупку нагрудных знаков и сертификатов к почетному званию "Мать-героиня".
В прошлом году, за юбилейные награды, ГУД заплатило более 14,3 млн гривен. Непосредственно 9,5 млн гривен заплачено за изготовление юбилейных медалей "70 лет победы над нацизмом", 1,6 млн грн - за юбилейные медали "25 лет Независимости Украины", а также 174 тыс. гривен за нагрудные знаки к почетному званию "Мать-героиня".
Согласно отчету Государственного казначейства о бюджетных расходах за первые полгода 2017 г., из 20,5 миллиона гривен ГУД уже потратило на юбилейные награды 6,1 миллиона гривен.
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Гаварітє билі "Маладия РигоАнали"???
Счас будут мажорістия ШакалАДнікі....
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Уроды.
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Почти миллион баксов!
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