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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4321) ДУСя (146) награда (1207) финансирование (1257)

 Госуправление делами потратит 20,5 млн грн на приобретение юбилейных наград и нагрудных знаков в 2017 г.

мать-героиня

В течение 2017 года Государственное управление делами заплатит 20,5 млн грн за приобретение юбилейных наград и нагрудных знаков.

Такая информация содержится в паспорте бюджетной программы "Производство государственных наград и памятных вещей", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В частности, из этой суммы 2,5 млн грн планируют потратить на покупку нагрудных знаков и сертификатов к почетному званию "Мать-героиня".

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В прошлом году, за юбилейные награды, ГУД заплатило более 14,3 млн гривен. Непосредственно 9,5 млн гривен заплачено за изготовление юбилейных медалей "70 лет победы над нацизмом", 1,6 млн грн - за юбилейные медали "25 лет Независимости Украины", а также 174 тыс. гривен за нагрудные знаки к почетному званию "Мать-героиня".

Согласно отчету Государственного казначейства о бюджетных расходах за первые полгода 2017 г., из 20,5 миллиона гривен ГУД уже потратило на юбилейные награды 6,1 миллиона гривен.

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нормальная практика - привязывать народ побрякушками (так везде делают)... Дешево.., а пользы много... , человек превращается как бы в адепта власти с тавром...
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[Зарплата тысячи новых реформаторов в министерствах составит от 50 тыс. грн]: Посмотри! http://interfax.com.ua/news/economic/440178.html

Гаварітє билі "Маладия РигоАнали"???
Счас будут мажорістия ШакалАДнікі....
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Вот пипец какая важная статья расходов.
Уроды.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосуправление делами потратит 20,5 млн грн на приобретение юбилейных наград и нагрудных знаков в 2017 г.
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