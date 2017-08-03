 Мы не является страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун

В Украине не бывает аномальной жары ежегодно, поэтому нет необходимости во введении сиесты. Такое мнение в комментарии УНИАН выразила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что на этой неделе будет достаточно жарко, но это не происходит каждый год, каждый месяц... Мы не является страной, в которой на самом деле такая погода, что какая-то сиеста нужна", - сказала она.
Супрун также выразила мнение, что каждый работодатель на местах вправе сам решать, нужно ли вводить сиестуво время аномальной жары.
"Я думаю, что это больше выбор каждого на их месте работы... Я не думаю, что это ответственность министерства, чтобы такое делать. Я думаю, что каждый из нас может решить, когда нужно не работать, отдыхать", - отметила она.
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