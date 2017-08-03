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 Политика Украины
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Все про:жара (335) погода (2471) Супрун Ульяна (167)

 Мы не являемся страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун

жара фонтан лето жаркое

В Минздраве не видят необходимости во введении в Украине сиесты. Решение о графике работы должны принимать самостоятельно на предприятиях.

В Украине не бывает аномальной жары ежегодно, поэтому нет необходимости во введении сиесты. Такое мнение в комментарии УНИАН выразила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что на этой неделе будет достаточно жарко, но это не происходит каждый год, каждый месяц... Мы не является страной, в которой на самом деле такая погода, что какая-то сиеста нужна", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за жары в Киеве уровень загрязнения воздуха в местах скопления транспорта в 4-5 раз превышает норму, - Киевский лабораторный центр Минздрава

Супрун также выразила мнение, что каждый работодатель на местах вправе сам решать, нужно ли вводить сиестуво время аномальной жары.

"Я думаю, что это больше выбор каждого на их месте работы... Я не думаю, что это ответственность министерства, чтобы такое делать. Я думаю, что каждый из нас может решить, когда нужно не работать, отдыхать", - отметила она.

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Ми точно не та країна, де потрібні аферисти типу Супрун...
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А при чем тут я и зеркало, если у тебя все делится на черное и белое.
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Але і тобі також сидіти в гівні сімейної мудапцини...
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Так ти ж за її однопартійців і, головне, за засновника тієї партії...
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Какая нахрен сиеста, украинцы и так на работе ерундой занимаются, особенно бюджетники.
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Ага,работают так что перекусить не когда,а потом язву хватают.
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как платят тем, нищим бюджетникам, так и работают с бесконечными перекурами, что сиестами у них называются
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Специально посмотрел:
Барселона сейчас +28
Киев сейчас +32
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Но только у них сегодня и завтра сиеста, а у нас рабочий день и люди от жары умирают.
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Вот вот, у меня трое знакомых за прошедшую неделю попали в больничку с инсультом. И только один из них пенсионер, к сожалению, уже умер.
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Мать-мать-мать!!!
Здание из "стекла и бетона". Кондиционеров нет.
Температура в помещении 32-33 градуса.
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Кожний градус після +28 дає зменшення тривалості робочого часу на годину.
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А это по каким нормам? Не прикалываюсь - просто интересно действительно это где-то прописано?
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Прописано........в мечтах лентяя, по этим нормам при температуре выше 36 надо сидеть дома, а зарплату получать.
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Просто интересно, для этого вопроса география важна или температура воздуха???
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Совесть, чего у чиновников Украины никогда не присутствовало
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один говорит - нада сиесту, минздраву ваще лучше всего видно.
как по мне, в данном случае - минзрав не прав.
не все нормально жару переносят.
ниче плохого, если кто пойдет навстречу своим работникам, не вижу.
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а 450 козлов считают, что им их предприятие не указ, т.е. 40 млн граждан Украины им пох и у них постоянная сиеста, во как
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То, что Супрун придурковатая - секрета нет... Как она отменит жару в центре Одессы 35 градусов в течении 10 часов - непонятно....
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У меня лично - кондишин практически не вырубается...
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тю дурна музика!Це ти хочеш скасувати жару.а не Уляна
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Предложи сейчас киевлянам перерыв днём 3 часа, с учетом, что два из них они потратят на дорогу туда-обратно по этой самой жаре. И заканчивать работу не в 6, а в 8. ....... и выслушайте куда они вас пошлют
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Тут рохи не кожен "відмітився" на рахунок якості наших доріг, але тим не менше, їх роблять, "латають", "підшаманюють" та ін. (В останній час - особливо активно, грішити на правду не буду)
Так от про людей , що працюють в таку спеку (шляхобудівців, селян у полі та інших) хто-небудь подбав?! Я не кажу про цю довбану сієсту, але хоча б за обов"язкову надбавку до заробітньої платні, чи компенсацію, чи зміну графіка праці...
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Наверное без кондюка сидит как и большинство украинцев .
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Жена сообщает, что мои коты- в край охамели и оборзели. Они строго валяются под кондиционером, не покидая этой зоны никогда, за исключением туалета. И орут, требуя жратву к ним- туда, под кондишн! И все мисочки из кухни переместились в зал...
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Супрун, видимо, не имеет ни малейшего представления о нашей реальности. "Решение о графике работы должны принимать самостоятельно на предприятиях." (С) Какие "предприятия"? Вы об чем? Предприятия "самостоятельно" могут только принять решение о продлении рабочего дня.))) На людей нашим "работодателям" НАЧХАТЬ. Вот если бы это было закреплено на законодательном уровне, а за нарушения полагался бы штраф- то да, что-то и получилось бы.
С каждым годом лето в Украине становится жарче. Может, все-таки стоило бы предусмотреть фиесту на такие аномально жаркие периоды, как сейчас? Не у всех же на работе кондиционеры!
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Гєнацид нацИї Работать заставляють. Такога нє біло навіть при Януковачі. усі на Майдан..
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Ущербное, сиеста принята во многих странах, где такое жаркое лето. А есть, кстати, страны, в которых рабочий день- всего 4 часа. И живут при этом супер. Так что не смеди. Работа нужна для того, чтобы жить. А не жизнь дана для того, чтоб работать.))
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"Є така професія - стецькувати , тобто - виправдовувати ВСІ рішення влади ...
Так - робота дурна і для дурнів ... але ж хтось повинен цим займатися
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ти правильно себе оцінив.Рад.що ти визнаєш себе дурнем
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Встретил коммент одной тетки, по поводу жары в охфысах. Мне кажется- в тему: "Экономят. Даже на своих сотрудниках. Мне как-то мой директор позвонил, и сказал, чтобы я максимально разделась, насколько позволяет приличие. А то видите-ли, жарко в офисе..."(с) Кстати, эта тетя позиционирует себя ярой лесбиянкой.
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Так пусть идет в Киевавтодор асфальтоукладчицей,а о трагэдия заставили кондер прикрутить.
Сиди дома и включай на полную!
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03.08.17 16:58 Мы не является страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун --- Солнце стой-раз два, так чиновник приказал.
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Давайте будем объективны. Почти все Лето в этом году нежаркое. Это первый период жары . Ночью достаточно прохладно. В конце следующей недели будет спад температуры. Поэтому каждый должен сам побеспокоиться как комфортно перенести несколько дней жары .
Я живу на юге. И бывало намного жарче и по месяцу .
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А вот я нахожусь на экваторе. 4 градуса северной широты. Что интересно: вчера, весь день, температура не поднялась выше 25 градусов! Правда, дважды лил дождь.
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Передайте вітання Тарасу! Хай там чорнобриві файно працюють на нього
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2010 рік. Майже весь серпень по всій Україні люта спека. +36+40С. Вночі +29+30С А ви шмарклі порозпускали що зараз трохи потеплішало... На те й жнива щоб шкваритись...
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В принципе согласен. Если рабочие места, транспорт, магазины и т.д. оборудованы кондиционерами, остановки находятся в тени и т.д., то смысла от сиесты нет.
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Кстати, да ! Тоже хотела упомянуть , что в 2010 году было ДВА месяца невыносимой жары
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предлагаю Супрун пройтись пешком до работы. И поработать
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и еще прошу убрать кондиционеры,т.к. у нас в институте их просто не может быть, априори деньги на это не выдеяются, и наслаждайся как хо. Зимой по нулям,а летом сами знаете
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кто бы говорил Вам хоть юбку одеть можно а мужскому коллективу - дресс-код. целый день в штанах
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А чому ця гастерка пише - ми? Вона для нашої країни є мародером та окупантом. Якщо владу захоплюють іноземці, то це окупація. А якщо знищують доступ до медицини, то це ще й геноцид.
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мій коментар про геноцид модер видалив - правду на ЦензорТАК писати вже не можна ...
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В Минздраве не видят необходимости ...

Не видит необходимости соблюдать Законы Украины?
.
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Сказала 314зда с ушами, сидящая в помещении с кондером, которая прожила в Украине только одно лето.
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Раньше при совке по закону,если больше 38,то должна была идти доплата.
Так вот прикол в чем,нигде в сысысыры температура выше 38 не фиксировалась.
В Баку в июле помню градосов под 45,а гидромецентр рапортует 37.
Ну а насчет сиесты?
Строителям на стройках,чувакам что асфальт кладут,никакой сиесты и не снилось,и никто им выходной не даст!
А офисный плангтон под кондерами так реально еще и полуденный отдых получит.
Вот сейча из окна картина,мужики днем с е.твою мать,асфальт кладут,кстати беспредел полный,как рабы.А офисный плангтон,который хер объяснит внятно,чем занимается по кафешкам махиту цындыть.
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Так и насчёт сиесты в интернете тоже не асфальтоукладчики возмущаются. При этом если введут, то потом ещё больше будут возмущаться, что куда девать эти 2-3 часа...........не домой же ездить, отмеряя километры, а в офисах сидеть, так какая разница. Начнут требовать комнаты отдыха с условиями для поспать Но при этом никто не вспоминает, что время сиесты никому на Западе не дарят. У них рабочий день позже заканчивается. И вообще это всё актуально только для работающих на открытых площадках.
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Вобще то,а каким боком супрун к рассказам о сиесте?
Это вообще по моему Минтруда,или МинСоцполитики епархия?
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Корреспондент Униан спросил, она своё мнение высказала.
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как платят тем, нищим бюджетникам, так и работают с бесконечными перекурами, что сиестами у них называются
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Конечно, если есть производства , где люди работают на жаре, то там руководство ОБЯЗАНО менять график работы . это вопросы к профсоюзам и охране труда. Ну и к местному руководству городов/областей , чтобы приняли меры .
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если посмотреть взглядом депутатов ВЗрады Украины на погоду ,то мы страна в которой погода для постоянных праздников,сиест в перемешку с мордобоем...
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Интересно, мадам сидит с кондиционером или так наслаждается украинской нежаркой погодой, под +40С? А что говорит закон об охране труда?
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Сиеста хороша, если ты живешь в 5 минутах от рабочего места. Толку от той сиесты, если на работу ехать час и больше. Пока туда-обратно съездишь - вся сиеста закончится. Придется или на том же рабочем месте балду пинать или под офисом на лавке 3 часа курить. А по окончании сиесты, еще и дорабатывать оставшееся время. И того домой попадешь в десять вечера. Нахрен такая сиеста. Это точно не вопрос национального масштаба, пусть каждая организация решает его самостоятельно с учетом своих реалий.
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Тат отож. Жвандіти всі можуть, а чи реально захочуть припхатися опівночі додому з роботи? Тут не про сієсту потрібно думати, а штрафи вводити проти занадто економних роботодавців, яким пофігу, в яких умовах працюють люди (чи плавляться, чи замерзають). З таким же успіхом можна робити додаткові вихідні, щоб не замерзнути на роботі в холодну пору року (що більш реально). Хоча, з нашим піплом, ті штрафи з працівників відрахують..... так що у будь-якому випадку херня виходить....
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Значит в Испании +33 - 38- сиеста ,чтобы люди не падали как мухи на улице, а Супрун живет в такой стране, где чем больше помрут -тем лучше,да?
Хорошее здравоохранение.., похожее на- живопогребение.
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за такие деньги работать вообще не стоит. а нужно сначала фиесту, потом сиесту, потом карнавал. пора супрун гражданства лишать....
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Ну введут сиесту.....это совсем не означает что это будет дополнительный оплачиваемый выходной....потом придется отрабатывать...или же на зарплату полинять.....
А по другому ни как..... ну что продолжаете хотеть сиесты...
Плюс к этому сиеста..это по большому счету не выходной...а перерыв в работе.....

Вот работаете вы с 9 до 18..имеете час перерыва с 12 до 13...
Сделают вам сиесту...с 12 до 17...а потом работать вы будете до 22...
Что продолжаете хотеть сиесты..??
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в такую погоду надо делать выходные.вот и вся сиеста, как зимой в те дни когда лютые морозы или снегопад.
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Снегопады дело редкое..и их последствия устраняются довольно быстро...жара же может стоять неделями.....
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Вполне,особенно есле сидишь в бетонной высотке,где кондишена и близко нету или мотаешся по сонцепеку целый день.
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По большому счету сиеста необходима только тем работникам которые работают на улице.....
Сейчас трудно найти офисы и магазины без кондиционера.....даже павильоны на рынках ими оборудованы....
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павільони на ринках - так. бо ж у спекотному приміщенні хріна захочеш купувати шось. а в офісах, де клієнти не шастають, фіга зо два. скільки своїх друзів і знайомих опитала - в більшої половини немає не то що кондиціонера, звичайного дуйчика
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Кто или что мешает поменять работу..?? А раз работают...значит все устраивает.....
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Соберите собрание коллектива...и потребуйте от работодателя кондиционеров или сиесты...кто вам мешает то..???
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А я что про себя говорю - у нас все нормально - сократил шеф день на 1-2 часа с отработкой. Я тебе про людей других говорю,у которых никто не будет спрашить,а тем более реагировать на их пожелания,а если бы это было на законодательном уровне - люди могли бы требовать.
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Ну и как эту сиесту ввести в мартеновском цеху? Или доменном? Остановить печи на "пару часиков"? Нужно долбать работодателей чтобы обеспечивали приемлемое рабочее место, а не сиесты вводить..
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Смертность посчитай за последние пару дней,особенно у кого сердечно-сосудистые - от - 0 до 60 лет.
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И что все как один "сгорели" на работе..?? И сиеста их спасла бы..??
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Выше почитай,там я тебе ответил. Зависит от условий труда.
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Вот и ответ на все ваши вопросы......сиеста это забота работодателя и по желанию работников фиксируется в коллективном договоре...при чем ту правительство....и какой то Закон..??
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"Ми не є країною, в якій така погода, що якась сієста потрібна" заявила наволочь з кабінету із кондиціонером та автомобілем з кліматконтролем!
Між іншим - це якась РигоАналівска "концерва з БПП чи НФ, фамілія якась знайома - хоча вони всі там одним миром мазані!
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Уже и за слово "кондиционеры в минстеце" коменты удаляют - порохоботня вообще уже подурела.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не являемся страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун
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