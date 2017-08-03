 Мы не являемся страной, в которой такая погода, что какая-то сиеста нужна, - Супрун

В Украине не бывает аномальной жары ежегодно, поэтому нет необходимости во введении сиесты. Такое мнение в комментарии УНИАН выразила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видим, что на этой неделе будет достаточно жарко, но это не происходит каждый год, каждый месяц... Мы не является страной, в которой на самом деле такая погода, что какая-то сиеста нужна", - сказала она.
Супрун также выразила мнение, что каждый работодатель на местах вправе сам решать, нужно ли вводить сиестуво время аномальной жары.
"Я думаю, что это больше выбор каждого на их месте работы... Я не думаю, что это ответственность министерства, чтобы такое делать. Я думаю, что каждый из нас может решить, когда нужно не работать, отдыхать", - отметила она.
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Барселона сейчас +28
Киев сейчас +32
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Здание из "стекла и бетона". Кондиционеров нет.
Температура в помещении 32-33 градуса.
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)))
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как по мне, в данном случае - минзрав не прав.
не все нормально жару переносят.
ниче плохого, если кто пойдет навстречу своим работникам, не вижу.
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Так от про людей , що працюють в таку спеку (шляхобудівців, селян у полі та інших) хто-небудь подбав?! Я не кажу про цю довбану сієсту, але хоча б за обов"язкову надбавку до заробітньої платні, чи компенсацію, чи зміну графіка праці...
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С каждым годом лето в Украине становится жарче. Может, все-таки стоило бы предусмотреть фиесту на такие аномально жаркие периоды, как сейчас? Не у всех же на работе кондиционеры!
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Так - робота дурна і для дурнів ... але ж хтось повинен цим займатися
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Сиди дома и включай на полную!
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Я живу на юге. И бывало намного жарче и по месяцу .
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Не видит необходимости соблюдать Законы Украины?
.
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Так вот прикол в чем,нигде в сысысыры температура выше 38 не фиксировалась.
В Баку в июле помню градосов под 45,а гидромецентр рапортует 37.
Ну а насчет сиесты?
Строителям на стройках,чувакам что асфальт кладут,никакой сиесты и не снилось,и никто им выходной не даст!
А офисный плангтон под кондерами так реально еще и полуденный отдых получит.
Вот сейча из окна картина,мужики днем с е.твою мать,асфальт кладут,кстати беспредел полный,как рабы.А офисный плангтон,который хер объяснит внятно,чем занимается по кафешкам махиту цындыть.
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Это вообще по моему Минтруда,или МинСоцполитики епархия?
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Хорошее здравоохранение.., похожее на- живопогребение.
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А по другому ни как..... ну что продолжаете хотеть сиесты...
Плюс к этому сиеста..это по большому счету не выходной...а перерыв в работе.....
Вот работаете вы с 9 до 18..имеете час перерыва с 12 до 13...
Сделают вам сиесту...с 12 до 17...а потом работать вы будете до 22...
Что продолжаете хотеть сиесты..??
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Сейчас трудно найти офисы и магазины без кондиционера.....даже павильоны на рынках ими оборудованы....
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Між іншим - це якась РигоАналівска "концерва з БПП чи НФ, фамілія якась знайома - хоча вони всі там одним миром мазані!
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