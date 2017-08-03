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 Политика Украины
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Все про:Крым (20285) НСЖУ (18) оккупация (7198) цензура (1191)

 "Крымчан незаконно лишают доступа к информации, блокируя украинские информресурсы", – НСЖУ

цензура

Как минимум 22 украинских информационных ресурса недоступны в аннексированном Крыму.

В оккупированном Крыму незаконно блокируют украинские информационные сайты, о чем свидетельствуют результаты мониторинга доступности украинских медиа на полуострове, обнародованного 2 августа Крымской правозащитной группой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НСЖУ.

"Крымчан незаконно лишают доступа к информации, которую предоставляют независимые профессиональные журналистские издания. Это массовое нарушение прав жителей оккупированного полуострова, требующих достоверной, сбалансированной информации", - отметила секретарь НСЖУ Елена Юрченко.

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По ее мнению, блокирование в Крыму украинских изданий нарушает право украинских журналистов на распространение информации и свидетельствует о том, что пророссийские власти аннексированного полуострова заинтересованы в распространении на полуострове пропагандистских материалов, а не фактов.


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Они жрать и пить хотят , а потом читать .
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НЕТУ ТАМ ЛЮДЕЙ!!!! ЗАБУДЬТЕ!!! Когда проспятся - будем разговариать.. Пока - нескем..
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Нам хлєба нінада, нам зрєліщо давай, сбалансированноє!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крымчан незаконно лишают доступа к информации, блокируя украинские информресурсы", – НСЖУ
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