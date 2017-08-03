 "Крымчан незаконно лишают доступа к информации, блокируя украинские информресурсы", – НСЖУ

В оккупированном Крыму незаконно блокируют украинские информационные сайты, о чем свидетельствуют результаты мониторинга доступности украинских медиа на полуострове, обнародованного 2 августа Крымской правозащитной группой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НСЖУ.
"Крымчан незаконно лишают доступа к информации, которую предоставляют независимые профессиональные журналистские издания. Это массовое нарушение прав жителей оккупированного полуострова, требующих достоверной, сбалансированной информации", - отметила секретарь НСЖУ Елена Юрченко.
По ее мнению, блокирование в Крыму украинских изданий нарушает право украинских журналистов на распространение информации и свидетельствует о том, что пророссийские власти аннексированного полуострова заинтересованы в распространении на полуострове пропагандистских материалов, а не фактов.
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