 В ProZorro зафиксирована миллионная закупка, - Нефедов. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, информирует Цензор.НЕТ.
"Один миллион процедур и отчетов в системе публичных электронных закупок ProZorro прошли, полет нормальный. Команда работает над дальнейшим ускорением", - написал он.
Как говорится в сообщении на сайте МЭРТ, миллионную по счету закупку объявила военная часть 3057 Нацгвардии Украины в г. Мариуполь, закупив крупы на 19,4 тыс. грн.
По статистике ProZorro, за всю работу системы лидерами по электронным закупкам стали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области. Самыми большими госзаказчиками называют Киевский метрополитен - с 3 177 тендеров за все время работы в системе, региональную филию "Львовская железная дорога" (2 322 тендеров) и департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета (2 287 тендеров).
Как сообщалось, система ProZorro была запущена в пилотном режиме в феврале 2015 года. Она представляет собой группу электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа использование электронной системы стало обязательным для остальных заказчиков.
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кстати, 1 000 001 тоже моя )))
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