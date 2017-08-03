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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госзакупки (791) Нефедов (57) Prozorro (56)

 В ProZorro зафиксирована миллионная закупка, - Нефедов. ИНФОГРАФИКА

Количество тендеров в электронной системе публичных закупок ProZorro достигло 1 млн.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Один миллион процедур и отчетов в системе публичных электронных закупок ProZorro прошли, полет нормальный. Команда работает над дальнейшим ускорением", - написал он.

В ProZorro зафиксирована миллионная закупка, - Нефедов 01

Как говорится в сообщении на сайте МЭРТ, миллионную по счету закупку объявила военная часть 3057 Нацгвардии Украины в г. Мариуполь, закупив крупы на 19,4 тыс. грн.

По статистике ProZorro, за всю работу системы лидерами по электронным закупкам стали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области. Самыми большими госзаказчиками называют Киевский метрополитен - с 3 177 тендеров за все время работы в системе, региональную филию "Львовская железная дорога" (2 322 тендеров) и департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета (2 287 тендеров).

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Как сообщалось, система ProZorro была запущена в пилотном режиме в феврале 2015 года. Она представляет собой группу электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа использование электронной системы стало обязательным для остальных заказчиков.
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Если много закупок ,значит система хорошая,хоть что-то хорошее в Украине не может не радовать.
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Это я сегодня )))
кстати, 1 000 001 тоже моя )))
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Makc iвсі розробники проекту!Вітаю з Ювілеєм!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ProZorro зафиксирована миллионная закупка, - Нефедов. ИНФОГРАФИКА
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