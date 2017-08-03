 Украина увеличила на треть экспорт агропродукции в ЕС, - Минагрополитики

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 года их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, или на 739,3 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 3 802,8 млн долл. Это конкретный результат действия Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС", - рассказала Ольга Трофимцева.
Среди лидеров-импортеров - Нидерланды, доля которых в общем объеме экспорта в ЕС составила 17,6%, Испания (17%), Италия (13,5%), Польша (12,1%), Франция (6,8%), Германия (6,7%), Великобритания (3,8%), Португалия (3,3%), Бельгия (3%), Венгрия (2,1%).
Если говорить о конкретных товарах, то увеличение экспорта в ЕС в первом полугодии наблюдалось по кукурузе, сое, жмыху, подсолнечному масле, мясе птицы и субпродуктах, маргариновой продукции, экстрактах солодовых, крупах, ячмене, плодах и орехах, меде, сливочном масле, шоколаде, консервированных томатах.
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-нє! нам нє нужни ваши біндєравскіє падачкі!!!
-ну то може хоч дитинку погудуйте, он воно яке кволе та худюще і оченята голодні
-наш син сит!!!
-та я й кажу хай не сцить, а йде хоч борщику посьорбає))))
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1.уменьшить вес хлеба.
2.увеличить стоимость хлеба.
ничто так не постоянно, как временно.
схема золотого батона до сих пор в деле.
лучшее за границу, остальное украинцам.
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мне главное почему тут, реформы только по телевизору.
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