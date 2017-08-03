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 Политика Украины
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Все про:Минагрополитики (299) сельское хозяйство (223) экспорт (531) Евросоюз (12064)

 Украина увеличила на треть экспорт агропродукции в ЕС, - Минагрополитики

экспорт гфс

Экспорт украинской продукции в европейские страны за январь-июнь 2017 года увеличился на 31,4%, или на 663,4 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,7 млрд долл.

Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

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"Сегодня страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 года их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, или на 739,3 млн долл., по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 3 802,8 млн долл. Это конкретный результат действия Соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС", - рассказала Ольга Трофимцева.

Среди лидеров-импортеров - Нидерланды, доля которых в общем объеме экспорта в ЕС составила 17,6%, Испания (17%), Италия (13,5%), Польша (12,1%), Франция (6,8%), Германия (6,7%), Великобритания (3,8%), Португалия (3,3%), Бельгия (3%), Венгрия (2,1%).

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Если говорить о конкретных товарах, то увеличение экспорта в ЕС в первом полугодии наблюдалось по кукурузе, сое, жмыху, подсолнечному масле, мясе птицы и субпродуктах, маргариновой продукции, экстрактах солодовых, крупах, ячмене, плодах и орехах, меде, сливочном масле, шоколаде, консервированных томатах.
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Урожай каждый год всё больше , а денег всё нету .
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да цапа - у вас так и должно быть - кто бы спорил))
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Это да. И таких вот сцарей тут на форуме толпы.
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Петрович, попробуйте себя в производстве кефира, вам закваска не нужна .
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На Херсонщині запустили сонячну електростанцію потужністю 10 МВт

Украина увеличила на треть экспорт агропродукции в ЕС, - Минагрополитики - Цензор.НЕТ 6278
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Надеюсь - не в Рашапедерацию?? Они словами вождя сыты..
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-кацапи ви їсти хочете?
-нє! нам нє нужни ваши біндєравскіє падачкі!!!
-ну то може хоч дитинку погудуйте, он воно яке кволе та худюще і оченята голодні
-наш син сит!!!
-та я й кажу хай не сцить, а йде хоч борщику посьорбає))))
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кто-то помнит, как однажды под предлогом неурожая зерна, были приняты временные меры:
1.уменьшить вес хлеба.
2.увеличить стоимость хлеба.
ничто так не постоянно, как временно.

схема золотого батона до сих пор в деле.

лучшее за границу, остальное украинцам.
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Сейчас такое на московии. Кормят московитов фуражным зерном 4 категории. )
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я хз как там и если честно побоку.
мне главное почему тут, реформы только по телевизору.
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Відійдіть від телевізора і вийдіть на двір.
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Это относится к социальному хлебу, а так можете купить хоть двухкилограммовую буханку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина увеличила на треть экспорт агропродукции в ЕС, - Минагрополитики
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