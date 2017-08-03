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 Суд арестовал житомирского блогера, которого подозревают в госизмене, - Сарган

суд

Блогеру избрали меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"По ходатайству, согласованному с процессуальным руководителем Прокуратура Житомирской области, в среду, 2 августа 2017 года, постановлением Королевского районного суда Житомира лицу, которое подозревается в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - пишет Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО

Напомним, в Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который мог создавать пропагандистские материалы на заказ руководства российских информагентств.


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а за "украинский выбор" когда сбу возьметься?
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ну это же не роземблюм.
вчера взяли, сегодня арестовали.
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не знаю, как там с этими блогерами, которых начали уже пачками паковать.
они ж куда-то потом пропадают. ни одного суда по ним я не видел.

хрень в том, что я могу недовольство шоколадными высказывать-высказывать, и придут эти дятлы и впаяют госизмену.
нуахули, если порохотролли тут напрямую заявляют, если ты против пети - ты агент хуйла и предатель родины!
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все высказался? Вот именно такого поста я и ждал)

"Материалы журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины. Главред сайта Украина.ру, подтвердил что Муравицкий писал для их сайта" (с )

И за этого придурка уже даже кацапский мид вступился, у союз журнашлюх камцапии))


Просто плохо, что Цензор не пишет полную инфу про него- а только общие детали, на других наших сайтах есть полная инфа, даже со сринами его "новостей"
.
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ну так а кто цензору доктор, что он новости подает, как в колхозной газете?

я неоднократно делал упреки редакторам цензора, иногда по несколько раз в день.
потом сидишь, гадаешь в камментах, что на самом деле произошло.
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На ЦН ходят ради коментов, подача новостей тут так себе .
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порохотроли из фсб пугают "агентом кремля", самому не смешно?
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Похоже тупой троль. Хотя список инкриминируемых статей на пожизненное тянет.
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[В Житомирской обл. СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру - 112.ua]: Посмотри! https://112.ua/obshchestvo/v-zhitomirskoy-obl-sbu-soobshhila-o-podozrenii-v-gosizmene-zhurnalistu-blogeru-404126.html

Знайшов, фігасє...
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Проба... Два дня- под санкциями против Республики Гана.
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Зрадоговнюки как то сразу напряглись)))
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Года два назад, какая-то гнида взломала мой аккаунт. При этом- нагло и, надо признать- круто! Тексты моих комментариев изменялись спустя минуту-две, после отправки. Я с таким более никогда не сталкивался. Вот эта моя регистрация, на ФБ- тоже страдала. Я на свою страницу- просто не заглядываю. Дабы не расстроиться, лишний раз. Я к тому, что не совсем представляю доказательную базу, по поводу пользователя инета.
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1. Янукович - ворюга и мошенник.
2. Нынешний режим в разы страшнее для Украины, чем режим Януковича.
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Это ты к чему или у тебя плата за каждый пост идет?
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Хорошо что задержали, но зная "наши" суды сепару грозит максимум это условный срок и это все на фоне 14 лет которые впаяли террористы проукраинскому блогеру на луганде.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал житомирского блогера, которого подозревают в госизмене, - Сарган
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