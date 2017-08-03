 Суд арестовал житомирского блогера, которого подозревают в госизмене, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
"По ходатайству, согласованному с процессуальным руководителем Прокуратура Житомирской области, в среду, 2 августа 2017 года, постановлением Королевского районного суда Житомира лицу, которое подозревается в государственной измене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - пишет Сарган.
Напомним, в Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который мог создавать пропагандистские материалы на заказ руководства российских информагентств.
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СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО(160)
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вчера взяли, сегодня арестовали.
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они ж куда-то потом пропадают. ни одного суда по ним я не видел.
хрень в том, что я могу недовольство шоколадными высказывать-высказывать, и придут эти дятлы и впаяют госизмену.
нуахули, если порохотролли тут напрямую заявляют, если ты против пети - ты агент хуйла и предатель родины!
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"Материалы
журналистапубликовались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины. Главред сайта Украина.ру, подтвердил что Муравицкий писал для их сайта" (с )
И за этого придурка уже даже кацапский мид вступился, у союз журнашлюх камцапии))
Просто плохо, что Цензор не пишет полную инфу про него- а только общие детали, на других наших сайтах есть полная инфа, даже со сринами его "новостей"
.
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я неоднократно делал упреки редакторам цензора, иногда по несколько раз в день.
потом сидишь, гадаешь в камментах, что на самом деле произошло.
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Знайшов, фігасє...
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2. Нынешний режим в разы страшнее для Украины, чем режим Януковича.
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