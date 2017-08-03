 Прокуратура Польши допрашивает Туска по делу о Смоленской катастрофе

Следователи прокуратуры проводят расследование по делу о невыполнении обязанностей государственными служащими непосредственно после авиакатастрофы в Смоленске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Прокурор Аркадиуш Ярашек подчеркнул, что Дональда Туска допрашивают в качестве свидетеля.
"Господин Туск дает показания в качестве свидетеля. Прокуроры следственной группы №1 Национальной прокуратуры, которые занимаются данным делом, после глубокого анализа материалов следствия пришли к выводу о необходимости дачи показаний, в частности, Дональда Туска", - отметил прокурор.
Дональд Туск перед входом в здание прокуратуры ответил на вопросы журналистов. В частности, на вопрос, почему он не попросил своих сторонников прийти под здание прокуратуры, чтобы поддержать его.
"Я буду допрошен по делу о Смоленской катастрофе. Думаю, это то, с чем я должен справиться сам. Это моя ноша. Я не хотел бы, чтобы все, кто протестовал против судебной реформы и отстаивал демократию, брали эту ношу на себя", - ответил председатель Европейского совета.
По сообщениям прокуратуры, следствие, по которому Дональд Туск проходит в качестве свидетеля, "касается, в частности, экс-прокуроров Военной окружной прокуратуры в Варшаве, которые не принимали участия во вскрытии тел 95 жертв Смоленской катастрофы в России, официально не обратились с ходатайством об их допуске к вскрытию, а также не провели эту процедуру после того, как тела жертв были доставлены в Польшу".
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