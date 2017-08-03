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Все про:Качиньский (313) Польша (3982) Смоленск (92) Туск (390)

 Прокуратура Польши допрашивает Туска по делу о Смоленской катастрофе

туск

В Национальной прокуратуре Польши продолжаются слушания с участием бывшего премьер-министра Польши, а в настоящее время – главы Европейского совета Дональда Таска.

Следователи прокуратуры проводят расследование по делу о невыполнении обязанностей государственными служащими непосредственно после авиакатастрофы в Смоленске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Прокурор Аркадиуш Ярашек подчеркнул, что Дональда Туска допрашивают в качестве свидетеля.

"Господин Туск дает показания в качестве свидетеля. Прокуроры следственной группы №1 Национальной прокуратуры, которые занимаются данным делом, после глубокого анализа материалов следствия пришли к выводу о необходимости дачи показаний, в частности, Дональда Туска", - отметил прокурор.

Дональд Туск перед входом в здание прокуратуры ответил на вопросы журналистов. В частности, на вопрос, почему он не попросил своих сторонников прийти под здание прокуратуры, чтобы поддержать его.

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"Я буду допрошен по делу о Смоленской катастрофе. Думаю, это то, с чем я должен справиться сам. Это моя ноша. Я не хотел бы, чтобы все, кто протестовал против судебной реформы и отстаивал демократию, брали эту ношу на себя", - ответил председатель Европейского совета.

По сообщениям прокуратуры, следствие, по которому Дональд Туск проходит в качестве свидетеля, "касается, в частности, экс-прокуроров Военной окружной прокуратуры в Варшаве, которые не принимали участия во вскрытии тел 95 жертв Смоленской катастрофы в России, официально не обратились с ходатайством об их допуске к вскрытию, а также не провели эту процедуру после того, как тела жертв были доставлены в Польшу".
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дЭбилы Мачеривич и Качинский - у них просто паранойя . Кстати прожила в Варшаве 25 лет и этот Мачеривич ездил в трамвае и сам с собой говорил.
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думаю что польской прокуратуре есть о чем допросить этого друга вовы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрокуратура Польши допрашивает Туска по делу о Смоленской катастрофе
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