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Все про:Россия (71711) санкции (6362) США (13151) Трамп (1312)

 Трамп: Отношения США и России – на небывало низком и опасном уровне

трамп

Президент США Дональд Трамп обеспокоен плачевным состоянием отношений с РФ.

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Вы можете поблагодарить за это Конгресс, тех самых людей, которые не могут дать нам систему здравоохранения!" - заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки документа, однако подписывает законопроект во имя национального единства.
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Зацените как янки троллят Дональда под этим постом...
(перевод Гугла так шо не взыщите))))
Трамп: Отношения США и России – на небывало низком и опасном уровне - Цензор.НЕТ 1181
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...я так и написал
можешь зайти почитать по английски...)
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Eispickel - Можно продолжить, вот понравилось тоже - мой вольный перевод..
Владимир - я подписал закон о санкциях (стр1) /// Любимый друг, пожалуйста не вбрасывай запись с золотым дождем. Я старался не подписывать, но отвязный Конгресс заставил меня - это не моя вина, я расстроен...(стр 2)..
Трамп: Отношения США и России – на небывало низком и опасном уровне - Цензор.НЕТ 7889
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на моем скрине видно, что я эту картинку лайкнул...
...тебе за перевод - тоже лайк!

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я гадаю, шо ви так і далі будете одне одного лайкати.
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це не янкі, це - продажні ліберастичні тролі на грантах.
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Отношения на низком?! (лежачем) уровне? Если так, то кто-то кого-то имеет в неудобном положении. Безусловно, уровень отношений (сношений?!) нужно подымать. Ну хотя бы до коленно-локтевого.
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кто исправляется? конгресс вынужден его работу делать а он его хаит
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ну, так Трамп бы вообще в десна лупился с хуйлом без Конгресса, а так взяли его за причиндалы и зашевелился старичок
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А чё он все время оправдывается перед Хуйлом?
Сто пудов в чем то замарался...(
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Прекрати истерику,нытик!..
Позвони жириновскому, бахни с ним шампанского, расслабься!
Встреться с риткой симоньян, погоняй с ней на машине по ночной москве с флагом США...
Поплачься на дебилов бля в лавровскую жилетку...
Закройся в одном кабинете с хуйлом на пару часов...
Соберись, тряпка!....
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Трамп: Отношения США и России – на небывало низком и опасном уровне - Цензор.НЕТ 5001
Роза Анакойхер‏ @Anakoyher 9 мин.9 минут назад

Учитывая печальный опыт Венесуэлы, мы не должны допустить, чтобы у нас кончилась туалетная бумага раньше, чем кончится еда.
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Siemens может потерять €100-200 млн прибыли из РФ из-за скандала с турбинами - глава компании
Siemens приняла меры по сокращению убытков, но не исключено, что придется прибегнуть к новым, заявил глава концерна Джо Кезер.
Siemens заявила о возможных убытках из-за скандала с турбинами

Немецкий концерн Siemens может потерять от €100 до €200 млн выручки в России из-за скандала с поставками турбин во временно оккупированный Крым. Об этом сегодня заявил глава компании Джо Кезер, сообщает Reuters.
По словам Кезера, Siemens приняла меры по сокращению убытков, но не исключено, что придется прибегнуть к новым.
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Шо , суки -- тушёнку "второй фронт" зажали?? А как же Шариковы столоваться будут???..
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Трамп так тупо поддерживает РФ, что республиканцы и демократы поставили его в жёсткие рамки законом о санкциях, чтоб это недоразумение не учудило чего-нибудь.
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Так Конгресу і кажемо "Дякую"- ну не тобі ж казати...
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Уважаемые Родственники из Рачки мы бандеровцы и фошизды, хунта одним словом, к нам ехать стремно
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Телефон и трусы-американские. Автомобиль-английский. Костюм-итальянский.
Патриот-российский. Ведёт "торговые войны"!

https://twitter.com/vnf_m/status/893049340633239552
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Вчерашней речью Медведев сказал: "Делайте срочный выбор - нужен ли нам такой дикий таежный папа?

Все сегодня задаются вопросом: что же будут делать наши кремлевские пацанчики?
Вова ничего не разрулил и уже не разрулит. Санкции - на десятилетия, прежний уклад жизни устарел, о нем можно забыть. Всем детишкам, женам и любовницам, засевшим в забугорных "Пердях", дано понять: возвращайтесь, берите пример с Лизы Песковой, которая по призыву усатого папусика уже смоталась в Севастополь (а это - прощай, Шенген).
Димон вчерашней речью сказал даже больше. В переводе на внутрибашенный "базар" это означает: "Короче, делайте срочный выбор - нужен ли нам такой дикий таежный папа? Если что - я на подхвате по Конституции. Я договорюсь - зуб даю..."
По всем законам мафии, первый, кто делает подобное предложение - предатель. И уже в ближайшее время мы увидим: порвут кремлевские Тузики эту грелку с уточкой или растащат по кускам Вову, уже превратившегося в политическую тряпку для Трампа?
А пока история развивается по пути заморозков по всем фронтам. Но до тех пор, пока их выводки нежатся на Западе - страну они закрыть не могут, хотя лапки уже тянутся к железному занавесу. Но они еще коротки. Пока...
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трампушка хоть и подписал через силу санкции, но топит, таки, за хуйло.
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По ходу ссыт что Моль - сольет на него компромат...
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Благодарим за это Конгресс, тех самых людей, которые могут дать достойный ответ зарвавшемуся гебисту.Источник: https://censor.net.ua/n450292
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Этот скомпрометированный клоун все не уймется. Видать ...уйло его крепко за яйла держит. согласно трампу в ухудшении отношений США с мордором следует винить Конгресс, а не агрессию паРаши против Украины, Грузии, Молдовы?! Не аннексированный Крым, не войну против Украины?! Не вмешательство в выборы США, с весьма серьйозными последствиями?! Не попытки расколоть трансатлантическое единстово Запада, НАТО, ЕС?! Трамп не такой идиот чтобы этого не понимать. Но все не уймется. Значит Конгресс его уймет. Я лично думаю что Трамп не добудет свой президентский срок.
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У путина какой то крючек имеется и на нем он Трампа и держит но Трамп не смог ему помочь -это бы еще скорее ускорило бы его падение и поэтому Трамп и оправдывается перед Х-ЙЛОМ -говорит про какие то плохие отношения с этим агресором которого все признали за агресора в мировом обществе.
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Закон есть спасибо конгрессу и уже все понимают что чем быстрее этого придурка уберут из Бедого дома тем лучше.
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Да Трамп сам уже понял -начал искать закон о помиловании бо чует его серце что пипец приближается -не его это функция быть президентом -политика это не бизнес а особенно такого большого государства и естественно большая благодарность сенаторам и конгресменам что сумели сплотится перед лицом угрозы со сторны кремлевских рашистов и поддержали УКраину в этом.
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Я говорю точно что Трамп находится на крючку у путина а в народе Х-ЙЛА -весь мир понял с каким выродком имееют дело а Трамп все про отношения бредит -я просто поражен -быть главой такого государства и лить крокодильичи слезы по поводу что с таким мудаком как путин плохии отношения то обьясните Трампу если он не понимает до сих пор в таком возросте что из придурком как путин других отношений не может быть -это чмо кремлевское потеряло давно свое человеческое лицо и вобще у него нечего не осталось человеческого-это конченный лайдак как обычно говорят в таких случаях и таким он и похнет но не как гитлер -у него мужества не хватит на это.
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Интересно,а чего этот товарищ не переживает за отношения с Северной Кореей ?
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Трамп тупо идет на импичмент. Если ему уже мешают свои избиратели.
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"Вы можете поблагодарить за это Конгресс, тех самых людей, которые ..."
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... которые вообще-то избраны американским народом и выражают волю американского народа. И если 98% из них проголосовали за этот Закон, то можно не сомневаться, что мнение американского народа в данном вопросе однозначно.
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Трамп вроде оправдывается перед Путиным - я старался, а Конгресс не дает. Боится, что Путин таки оприлюднит компромат на него
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Та да. Похоже в секретных хранилищах ФСБ таки хранится обкончанное платье одной из шалав, с которыми он в Москве кувыркался.
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