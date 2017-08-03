 Трамп: Отношения США и России – на небывало низком и опасном уровне

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Вы можете поблагодарить за это Конгресс, тех самых людей, которые не могут дать нам систему здравоохранения!" - заявил Трамп.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В комментарии Трампа, распространенном Белым домом после подписания закона, говорится, что президент США видит серьезные недостатки документа, однако подписывает законопроект во имя национального единства.
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"Зоркий глаз Конгресса" будет следить за действиями Трампа по Украине, - сенаторы(10)
Это решение - сильный и необходимый шаг в поддержку Украины, - Гройсман о новых санкциях США против России(108)
Ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут, - Трамп(42)
Указ Трампа о санкциях против РФ предусматривает выделение $30 млн на энергобезопасность Украины, - посольство(55)
Россия: включается таймер в 180 дней(0)
США в интересах своих компаний вправе приостанавливать санкции против разведки и оборонного сектора РФ, - Трамп(113)
Санкции против РФ не должны подрывать усилия европейских союзников США по разрешению конфликта в Украине, - Трамп(110)
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(перевод Гугла так шо не взыщите))))
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можешь зайти почитать по английски...)
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Владимир - я подписал закон о санкциях (стр1) /// Любимый друг, пожалуйста не вбрасывай запись с золотым дождем. Я старался не подписывать, но отвязный Конгресс заставил меня - это не моя вина, я расстроен...(стр 2)..
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...тебе за перевод - тоже лайк!
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Ты уже лизнуг Трампа?
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Сто пудов в чем то замарался...(
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Позвони жириновскому, бахни с ним шампанского, расслабься!
Встреться с риткой симоньян, погоняй с ней на машине по ночной москве с флагом США...
Поплачься на дебилов бля в лавровскую жилетку...
Закройся в одном кабинете с хуйлом на пару часов...
Соберись, тряпка!....
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Роза Анакойхер @Anakoyher 9 мин.9 минут назад
Учитывая печальный опыт Венесуэлы, мы не должны допустить, чтобы у нас кончилась туалетная бумага раньше, чем кончится еда.
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Siemens приняла меры по сокращению убытков, но не исключено, что придется прибегнуть к новым, заявил глава концерна Джо Кезер.
Siemens заявила о возможных убытках из-за скандала с турбинами
Немецкий концерн Siemens может потерять от €100 до €200 млн выручки в России из-за скандала с поставками турбин во временно оккупированный Крым. Об этом сегодня заявил глава компании Джо Кезер, сообщает Reuters.
По словам Кезера, Siemens приняла меры по сокращению убытков, но не исключено, что придется прибегнуть к новым.
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Патриот-российский. Ведёт "торговые войны"!
https://twitter.com/vnf_m/status/893049340633239552
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Все сегодня задаются вопросом: что же будут делать наши кремлевские пацанчики?
Вова ничего не разрулил и уже не разрулит. Санкции - на десятилетия, прежний уклад жизни устарел, о нем можно забыть. Всем детишкам, женам и любовницам, засевшим в забугорных "Пердях", дано понять: возвращайтесь, берите пример с Лизы Песковой, которая по призыву усатого папусика уже смоталась в Севастополь (а это - прощай, Шенген).
Димон вчерашней речью сказал даже больше. В переводе на внутрибашенный "базар" это означает: "Короче, делайте срочный выбор - нужен ли нам такой дикий таежный папа? Если что - я на подхвате по Конституции. Я договорюсь - зуб даю..."
По всем законам мафии, первый, кто делает подобное предложение - предатель. И уже в ближайшее время мы увидим: порвут кремлевские Тузики эту грелку с уточкой или растащат по кускам Вову, уже превратившегося в политическую тряпку для Трампа?
А пока история развивается по пути заморозков по всем фронтам. Но до тех пор, пока их выводки нежатся на Западе - страну они закрыть не могут, хотя лапки уже тянутся к железному занавесу. Но они еще коротки. Пока...
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... которые вообще-то избраны американским народом и выражают волю американского народа. И если 98% из них проголосовали за этот Закон, то можно не сомневаться, что мнение американского народа в данном вопросе однозначно.
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