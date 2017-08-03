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Все про:голод (94) голодовка (582) репрессии (1782) Россия (71711) сепаратизм (12800)

 В России осужденная за сепаратизм активистка Полюдова объявила голодовку в колонии

дарья полюдова

В пенитенциарной службе России ситуацию пока не комментировали.

В России активистка Дарья Полюдова, осужденная по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, объявила голодовку из-за жестокого обращения в колонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым реалии.

Мать осужденной Татьяна Полюдова сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что другие заключенные издеваются над ней, потому что она - политзаключенная. По словам Татьяны Полюдовой, за этим может стоять администрация исправительного учреждения.

В декабре 2015 года суд приговорил Дарью Полюдову к двум годам колонии-поселения, признав экстремистским сделанный ею перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине", а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за проблемы в России на президента Владимира Путина и спрашивает, почему россияне не могут свергнуть режим, как это сделали украинцы.

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В начале октября 2016 Полюдова обратилась с жалобой на приговор в Европейский суд по правам человека.
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Есть система скидок.В России осужденная за сепаратизм активистка Полюдова объявила голодовку в колонии - Цензор.НЕТ 3002
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ст.58 УК СССР, тридцяті роки минулого століття, чергове дно
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мало их и есть угроза их жизни, свободе и здоровью...
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В совсем ближайшем будущем эти твари, что травят Татьяну, перекрасятся и будут громче всех осуждать режим хуйла и прославлять независимые республики.
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она должна была держать плакат "Украина нам стыдно,прости!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России осужденная за сепаратизм активистка Полюдова объявила голодовку в колонии
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