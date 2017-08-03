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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (20285) Россия (71711) черный список (41)

 Российский сатирик Альтов и народный артист Резник пополнили черный список "Миротворца". ФОТО

миротворец

Известный российский писатель-сатирик Семен Альтов и поэт-песенник Илья Резник с 3 августа помещены в раздел "Чистилище" проекта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины.

Об этом говорится на сайте проекта, информирует Цензор.НЕТ.

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72-летнего сатирика обвинили в сознательном нарушении государственной границы Украины, а также в незаконной концертной деятельности в оккупированном Россией Крыму.

Сообщается, что в июле 2014 года Альтов выступил на полуострове с концертом "100 причин для смеха".

Российский сатирик Альтов и народный артист Резник пополнили черный список Миротворца 01

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Резник обвиняется в участии в пропагандистских мероприятиях в оккупированном Крыму и отрицании российской агрессии.

Российский сатирик Альтов и народный артист Резник пополнили черный список Миротворца 02
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Великорусский шовинизм, так и прёт из москалей.
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А ще трошки зради)
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ПОЛЬЩА ПУСКАТИМЕ НА РОБОТУ "БЕЗВІЗОВИХ" УКРАЇНЦІВ

30.06 20:55
Польща офіційно підтвердила, що українці можуть їхати на роботу до цієї країни без візи.

Про це з посиланням на офіційне роз'яснення прикордонників Польщі передає "Європейська правда".

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що негромадяни Євросоюзу, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, тобто за біометричним паспортом без візи, також мають право на роботу, якщо оформлять додаткові документи, вже прибувши на місце працевлаштування.

Безвізовий українець у Польщі має право легально просити у держави про дозвіл на працю або про так зване "освядчення" - декларацію про намір працевлаштування іноземця.
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Перегибать не нужно...

...сделать условия в Украине такими, что бы радоваться работе в другой стране - не нормально!
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Перегибать не нужно...
трудова міграці в сучасному глобалізованому світі нормальне явище, тут головне що українці в Польщі можуть це робити ЛЕГАЛЬНО, як і решта цивілізованого світу
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Это хорошо, сейчас многие смогут воспользоваться такой возможностью, у кого есть желание поехать либо на сезонные работы, либо просто поработать там подольше, Да и приток валюты в страну не помешает.
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Молодцы поляки. В ЕС держат высокие зарплаты, потому вылавливают нелегальных рабочих , готовых работать за меньшие деньги. Положить кафельную плитку- 15 евро кВ м . Это втри раза дороже чем в Украине. И конечно это дорого и для самих европейцев. Видимо поляки взяли курс на понижение стоимости услуг.
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надеются,что их там много таких,и за всеми не уследят
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' в июле 2014 года Альтов выступил на полуострове'
вроде ж закон обратной силы не имеет
Он вступил в силу в 15 году
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Мартин Брест
16 год ·

Эти буквы мучали мою горячую голову всю обратную дорогу из Бердичева в Киев. Слова проворачивались, потоком жаркого воздуха сбиваясь во фразы, и фразы не были теми, которые мне нравятся.
Вот не нравятся - и все.
У нас же не принято - хвалить. Совсем. У нас так - если херню впорол, то хуесосят донестями, а если ровненько все - то молчок.
Вот и летает над экранами постоянная говнозрада.
Заебало.
Вот честно.
Я сегодня видел армию здорового человека. Проблем у нее - море. Решать их - долго. Решат? Да.
Я сегодня видел нормального (!) зампотыла. У нас как принято, зампотыл кто? Правильно, или дебил, или вор. Начпрод кто? Правильно, или идиот, или пособник зампотыла. А я видел нормальных. Зрада? Конечно зрада.
Все негодяи. Все нихера не делают. И снова зрада кроет интернет-армию со страшной силой. Бури, ураганы, службові розслідування, голодовки и попытки управлять армией через фейсбук ежедневно проносятся через оплавляемые зноем мои глаза.
А потом я приезжаю куда-нибудь... Например на полигон ССО, и сижу в палатке, слушая, как солдат резерва Сергей Сергеевич ругается со старлеем Лешей Чубашевым на тему "должны ли в армии выдавать трусы". И тут вдруг встает ИПСОшник, молодой хлопец на десять лет младше меня, и говорит: "Скучно. Пойду побегаю".
Ипсошник. Не матерый боец, не мегакрутой спецназер, а молодой пацан из военного института.
Плюс тридцать пять, вокруг палаток - песок, сухая трава, редкие деревья и воздух, который можно откусывать. Мне безумно, до дурноты жарко, я курю в слабой тени, рассматривая кучу денег. Нет, не так - рассматривая отремонтированные здания, директрисы, созданные с нуля стрельбища и спешно собираемую "штурм-полосу".
Он возвращается и говорит так же спокойно-рассеянно: "Шестерик пробежал. Жарковато чё то. Пойду ополоснусь", скидывает пропотевшую футболку, хватает полотенце и уходит в зной середины дня.
А я даже дышать толком не могу.
Тут нет баржи с арбузами, лолиты и остальной херни, здесь основная тема - начинающаяся скоро подготовка, "три недели ада" - отбор в ССО.
А потом к столовой привозят термосы с куриными грудками, тушеными в сметане.
А начпрод, барышня, летает по палатке-столовой и отдает по сто пятьдесят указаний в минуту.
И я даже примерно не могу представить, сколько времени, сил и денег вложено в этот кусочек армии, а таких кусочков - сотни. Все меняется.
И похуй мне на ту лолиту.
И похуй мне на ту баржу.
Извините.
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Глоток свежего воздуха в выгребной яме. Несмотря на мат.
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А я думал , что они умерли . Теперь , точно умерли .
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А могли же когда-то умереть достойными людьми, не засранцами.
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В раше можно умереть достойными людьми только в тюрьме .
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ну не знаю...счас причин для смеха в Крыму явно больше.. .и если бы альтов счас туда двинул, был бы аншлаг... а вообще все российские типа артисты скурвились. потому как оставшиеся при режиме, это либо предатели, либо палачи, либо придворные шуты...
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альтшуллер и илья размилиевич...Звезды РГусской эстрады...
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Взял бы себе в погоняйло вторую часть своей титульной фамилии-стал бы Шулеровым.Было бы в тему.А так Альтов.Ни уму, ни в краснуармию.
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"народный артист"

Такие звания Кремль присваивает.
Скорее - придворный артист.
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Дедушки посетили Крым напоследок, спели свои лебединые песни на местных подмостках, примерили белые тапочки и потренировались пролазить в створ печки крематория.
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Два старых использованных Ишака не в счет,нам бы с молодыми совладать.
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Илья́ Рахми́элевич (Леопольдович) Ре́зник и Сэмэн Альтшуллер (Альтов) ...

Истинно г'усские патриёты...
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Альтов - вооще ни одной удачной импровизации я от него не слышал...Кто такой Резник - вообще не знаю... Два клоуна на дешёвых шутках...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский сатирик Альтов и народный артист Резник пополнили черный список "Миротворца". ФОТО
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