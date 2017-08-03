 Оккупационный "суд" оставил в силе приговор фигуранту дела "украинских диверсантов" Присичу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Судебное заседание под председательством судьи Василия Авхимова длилось всего 20 минут. Сам Присич участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. После короткого выступления обвиняемого украинца и его адвоката выступила прокурор. Сразу после этого, не дав украинцу последнего слова, суд удалился в совещательную комнату и через 5 минут огласил свое решение.
До этого защита Присича в своей апелляционной жалобе заявила, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права.
Напомним, защита Присича в своей апелляционной жалобе заявила, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права. Текст апелляционной жалобы есть в распоряжении Крымской правозащитной группы.
Как ранее сообщала КПГ, гражданина Украины Владимира Присича в августе 2016 года российские СМИ назвали шпионом украинской разведки в Крыму и показали его "признательные показания" в эфире государственного телеканала "Россия 24". При этом 18 мая 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).
Решение вынес "судья Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло.
Украинец на суде заявил, что "признательные показания" о шпионаже в пользу Украины на видеокамеру его заставили дать под пытками электрическим током. 20 июня 2017 года родственники Присича сообщили Крымской правозащитной группе, что у Владимира в СИЗО ухудшилось состояние здоровья.
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