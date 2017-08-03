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 Оккупационный "суд" оставил в силе приговор фигуранту дела "украинских диверсантов" Присичу

присич

Оккупационный "Севастопольский городской суд" 3 августа 2017 года отклонил апелляционную жалобу фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Присича и оставил приговор украинцу в силе без изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

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Судебное заседание под председательством судьи Василия Авхимова длилось всего 20 минут. Сам Присич участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. После короткого выступления обвиняемого украинца и его адвоката выступила прокурор. Сразу после этого, не дав украинцу последнего слова, суд удалился в совещательную комнату и через 5 минут огласил свое решение.

До этого защита Присича в своей апелляционной жалобе заявила, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права.

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Напомним, защита Присича в своей апелляционной жалобе заявила, что при вынесении приговора суд нарушил нормы материального и процессуального права. Текст апелляционной жалобы есть в распоряжении Крымской правозащитной группы.
Как ранее сообщала КПГ, гражданина Украины Владимира Присича в августе 2016 года российские СМИ назвали шпионом украинской разведки в Крыму и показали его "признательные показания" в эфире государственного телеканала "Россия 24". При этом 18 мая 2017 года его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за хранение наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Решение вынес "судья Гагаринского районного суда" Севастополя Павел Крылло.

Украинец на суде заявил, что "признательные показания" о шпионаже в пользу Украины на видеокамеру его заставили дать под пытками электрическим током. 20 июня 2017 года родственники Присича сообщили Крымской правозащитной группе, что у Владимира в СИЗО ухудшилось состояние здоровья.
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