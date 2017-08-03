 Режимы России и Северной Кореи становятся более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать, - Турчинов

Так прокомментировал Секретарь СНБО А. Турчинов введение США новых санкций против РФ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
По его словам, санкции против России, введенные в действие законом, подписанным Президентом США Дональдом Трампом, - очень важное решение.
"Знаковым является то, что в вводящем санкции законе, принятом Конгрессом, поддержанном Сенатом и подписанном Президентом США Д. Трампом, Россия выписана рядом с Северной Кореей", - сказал Турчинов.
"Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все больше похожими друг на друга - непредсказуемыми и опасными", - отметил он.
Вместе с тем, - подытожил Секретарь СНБО - это один из важных шагов к полной изоляции Путина и той тоталитарной страны, в которую он превратил современную Россию. "Все диктаторы должны помнить, что конец у них один - тотальное презрение и позор", - сказал он.
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СССР и США поделили Корею
у СССР получилось КНДР
у США получилась Южная Корея
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Да-да, росия умело управляет... )))))))
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