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 Политика Украины, За рубежом
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 Режимы России и Северной Кореи становятся более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать, - Турчинов

санкции

Режимы России и Северной Кореи становятся все более похожими друг на друга.

Так прокомментировал Секретарь СНБО А. Турчинов введение США новых санкций против РФ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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По его словам, санкции против России, введенные в действие законом, подписанным Президентом США Дональдом Трампом, - очень важное решение.

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"Знаковым является то, что в вводящем санкции законе, принятом Конгрессом, поддержанном Сенатом и подписанном Президентом США Д. Трампом, Россия выписана рядом с Северной Кореей", - сказал Турчинов.

"Это свидетельствует о том, что мир начинает понимать, что режимы этих стран становятся все больше похожими друг на друга - непредсказуемыми и опасными", - отметил он.

Вместе с тем, - подытожил Секретарь СНБО - это один из важных шагов к полной изоляции Путина и той тоталитарной страны, в которую он превратил современную Россию. "Все диктаторы должны помнить, что конец у них один - тотальное презрение и позор", - сказал он.

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Они различны только по толщине их лидеров,,, --- но никак - по их уму.......
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шантажисты, провокаторы и террористы. это их кредо.
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Немцова слова про йобнутость более точны, как по мне))))
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Ну, пожалуй не очень-то они близнецы, хотя, что однояйцевые - вполне возможно.
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так если бы у хуйла не ботокс, то оба сковородкомордые с узким глазом! Кароче вовика ботокс испортил))))
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когда -то видел прикольную картинку, там было написано, что-то типа
СССР и США поделили Корею
у СССР получилось КНДР
у США получилась Южная Корея
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так кацапы к чему не прикаснутся, все в гавно привращается, карма у них такая)))
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Они в одном зверинце , в одном карантине , только клетки разные .
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Хорошо что у сектантши Валентиновны моСКа хватило Китай не упомянуть
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Россия умело умело управляет теми странами, которым она помогает и ей ничего не стоит дать команду Северной Кореии на запуск ядерной ракеты
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Расея даже россией не может эффективно управлять .
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Умри в лучше в спаме , ватник , чем от своей ракеты .
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Они им на днях гуманитарку отправили, сказали мука.
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Ну запустят..........и что дальше? Неужели думаете, что ПРК её не перехватит? Ну взорвётся она где-нибудь над Китаем и Японией........, или где-то над китайским морем. Через сколько часов КНДР окажется в руинах?
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Не стОит так нагнетать. Мы и так в курсе, что ты такой же #олбоёб, как и вся твоя порода.
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Вытяну из спама, если ответишь на вопрос: в КНДР - социализм, в России - капитализм. Когда в России будет социализм как в КНДР?
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раша в разы непредсказуемее,поэтому и опаснее.
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Турчинов, харэ про политику. ВПК контролируй получше.
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Всё нормально, троллинг кацапни одна из базовых опций Пастора.
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Мне больше нравится, когда он чёс устраивает по предприятиям и полигонам
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Валентиновна ничего не контролирует,она свадебный Хенералиссимус,щёчки надувать,на полигон заглянуть,к третьей линии АТО на 50 км подъехать,селфи поделать,ну и конечно грозно и мощно махать кулачком в сторону Кацапии,при этом топая ножкой и брызгая слюной
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Кровавый пастор прав, но есть отличие от кореи и ирана. К покемону-зенитчику и бородатым дервишам не применялись санкции этим пакетом и такого всеобьемлющего характера. От ватников требуют освободить не только Украину и Сирию, но и Молдову и Грузию.
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Ну що тут сказати. Все йде до того, що скоро ми почуємо давно забуту фразу ще одного відомого республіканця кінця 80х - Империя зла.
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((( я не буду оригинальным - но тем не менее - коль забыли где границы - мы поможем призимлиться)))
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Турчинову бы догнать КНДР в деле налаживания производства ракетного оружия сдерживания по гос. программе "Ракетный щит Украины". Если Сев. Корее реально никто не угрожает, то Украина - в совсем другой ситуации. Кстати, Ын давно бы расстрелял такого заторможенного куратора программы , из миномёта.
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Та куда им до Украины! Социальные сети запретили, а "Сбербанк РОССИИ" - нет. Там хоть логично све
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРежимы России и Северной Кореи становятся более похожими друг на друга, и мир начинает это понимать, - Турчинов
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