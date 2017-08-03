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Все про:Луганщина (4088) обстрел (6716) Нацполиция (8235) ранение (1810)

 В результате обстрела со стороны террористов ранен 70-летний мужчина в Новоалександровке на Луганщине, - полиция

обстрел

В районе с. Новоалександровка Попаснянского района во время обстрела со стороны временно оккупированных территории ранения получил 70-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение работников центра контроля и координации прекращении огня наблюдательной миссии АТО о том, что во время инспектирования территории в районе с. Новоалександровка они обнаружили и оказали помощь 70-летнему мужчине, который получил ранения в результате обстрела боевиков. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в полиции.

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Следователями Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".



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«БУДЬ Я МОЛОЖЕ, Я СРАЖАЛСЯ БЫ В АТО!» РОССИЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ОБЕСКУРАЖИЛ КРЕМЛЬТВ


http://begemot.media/news/bud-ya-molozhe-ya-srazhalsya-by-v-ato-rossijskij-uchenyj-obeskurazhil-kremltv/
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А суки в кремле - есть... И народ, который их поддерживает ( как и предыдущих сук).. Причём - многоразово.. Вывод - ни с таким народом, ни с такими правителями нельзя ни о чём договариваться !! Даже в переговоры вступать нельзя!! ОНИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО ПИЗДЮЛЮ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате обстрела со стороны террористов ранен 70-летний мужчина в Новоалександровке на Луганщине, - полиция
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