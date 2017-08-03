 В результате обстрела со стороны террористов ранен 70-летний мужчина в Новоалександровке на Луганщине, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Луганской области.
"Сегодня, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение работников центра контроля и координации прекращении огня наблюдательной миссии АТО о том, что во время инспектирования территории в районе с. Новоалександровка они обнаружили и оказали помощь 70-летнему мужчине, который получил ранения в результате обстрела боевиков. От госпитализации мужчина отказался", - рассказали в полиции.
Следователями Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".
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http://begemot.media/news/bud-ya-molozhe-ya-srazhalsya-by-v-ato-rossijskij-uchenyj-obeskurazhil-kremltv/
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