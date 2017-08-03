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 Спорт, За рубежом
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Все про:КНДР (234) США (13151) ФИФА (194) ЧМ-2018 (63)

 Сенаторы США призвали ФИФА лишить Россию ЧМ-2018 из-за эксплуатации северокорейских рабочих на строительстве стадионов

футбол чемпионат

Группа из восьми сенаторов США обратилась к Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) с просьбой провести "прозрачное расследование" условий труда на стройках спортивных объектов к чемпионату мира - 2018. Если это подтвердится, то они предлагают отобрать у России право проведения турнира.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте сенатора-демократа Роберта Менендеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Сенаторы ссылаются на сообщения СМИ и правозащитной организации Human Rights Watch о задействовании северокорейских рабочих и нарушениях условий труда при строительстве стадионов к ЧМ-2018. "Главное спортивное событие не должно строиться на спинах самых незащищенных людей в мире", - говорится в письме.

Если подозрения в нарушениях подтвердятся, сенаторы требуют лишить Россию права проведения мундиаля. Кроме того, в обращении содержится призыв исключить КНДР из состава ФИФА. "Правительство, которое является одним из главных нарушителей прав человека в мире, не должно получать международную легитимность и финансовую выгоду от самого популярного вида спорта в мире", - указано в письме.

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил в тот же день агентству ТАСС, что на стройплощадках арен к ЧМ-2018 нарушений нет. "Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они (рабочие из КНДР. - Ред.) не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им (сенаторам. - Ред.) разъяснит", - сказал он.

25 мая британская газета The Guardian со ссылкой на письмо президента ФИФА Джанни Инфантино сообщила, что ФИФА нашла "убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт-Петербурге". Инфантино отмечал также "сравнительно большое число нарушений" условий труда и "несчастные случаи, повлекшие смерть рабочих" на петербургской стройплощадке, писала The Guardian.
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Обратно санкции........ Обратно на пользу... Всю дорогу - всё на пользу.........
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американцы, ну хватит уже на пользу раши все время выдумывать новые способы для санкций.
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индейцы всего мира - За - такое решение - ответственно пишу))
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...издалека заходят, однако... ...с другой стороны, Аля Капоне посадили тоже не за разбой, наркоту или бутлегерство, а за неуплату налогов...
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Ну вот, что и требовалось доказать: дали роисюшке потратиться, и - такой облом. То же, что и с обоими "потоками".
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О как мудро! Никакой политики - чисто забота о наших узкоглазых братьях, шоб не перетрудились на кацапов проклятых.
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тут идет речь о использовании рабского труда - а это уже серьезное обвинение и повод если и не отбора чемпионата то хотябы хороший повод его бойкотировать
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Полностью согласен с тем , что рососии место в средневековье. Футбол придумали гораздо позже.
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Не все голландцы, есть недовольные ЧМ 2018 В МОСКВЕ, где-то процента 1,2-1,4%
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"Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для россии?.."
Из кодекса поведения американского сенатора.
По мотивам Б.Н.Ельцина.
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Опять по сусалам похлыстали вяликую державу, ну а хуйло, как мощный геополитик меня просто умиляет, красава, так мочить собственных холопов не каждый царь на расии умудрялся))))))))
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да уж. и ванька - мучитель и петрушка - бесноватый тихо курят в сторонке вместе с рябым сралиным. Так над русней поглумиться они не смогли.
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так они и в кгб не служили, а хуйло знает толк в пытках и издевательствах, школа то хорошая, что характерно, верноподданым рабам нравится)))))
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это точно. чем больше удмуртских смердов уничтожит хуйло тем более он популярен среди них же.
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дебилЫ, млять, это ж надо было снова так подставиться, еще и бы зэков приволокли на стройку как при сталине на Беломор-канале....))
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Вот как можно проводить чемпионат по футболу в стране, ведущей войну в другой стране? Это дикость.
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Так теперь же можно ненужные стадионы разбирать за бюджетные деньги.
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так это будет длинная история "лишим/не_лишим", которая закончится перед самым началом.
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чую что с мостом керчинским под его окончание произойдет подобное.
Четко дают русне потратиться а потом....ихтамнет делают
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мост не будет достроен
Возня продлится до выборов и всё закончится
Гитлер не потянул этот мост...
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Я вообще не понимаю, какой дурак им его разрешил проводить?
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коррупция в ФИФА, пока что некому там раскапывать
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це вже не удар в спину, це вже конкретно по причандалах з ноги)))))
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Было бы желание, а повод всегда найдется.
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Это "ж-ж-ж" - неспроста"(с).
Америкосы всегда так из-за угла подъезжают. А потом глядь - и уже кирдык. И не откупишься...
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Миллионы гасторбайторов в России при Путине - это не столько следствие демографических проблем России, сколько привлекательность это бесправного контингента для повышенной эксплуатации.
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Та, всё равно у них со всей страны нормальную сборную не собрать. Вон Абрамович и тот в Англию поехал в футбол деньги вкладывать
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Мне кажется что Хуйло уже давно подозревал что никакого чемпионата 2018 у него не будет поетому и не спешит достраивать стадион а просто отмывает баблишко...
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разве русские построили все стадионы и временную инфраструктура - как бы не поспешили сенаторы с заявлением
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там кацапы, видно, подпускают зоопарк, выпускают медведей, а потом, выжившие, новые северные корейцы едут класть плитку. ФИФА это не нравится. Ну да, жрать людей плохо. Отдать ЧМ по футболу придуркам - это норм. А потом будем разбираться.
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Наконец-то! И это ещё не было трибунала по сбитому Боинга.
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В скрепостане десятки "трудовых" лагерей с северокорейскими заключонными - сибирь, дальний восток, в камчатском крае и на беломорье...
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У плешивого фюрера спина уже на дуршлаг похожа.
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Ну и пусть забирают. России только будет лучше, ну как в гробу.
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удачный тайминг!
потребуется только найти замену лапостану за такой короткий срок
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То як у відомому анекдоті : "хто вс.ався? " .. Тіки відповідь буде вже: раша 😀
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ФИФА куплены хуйлом, не пойдут на это. Он зря время не терял - за счет обнищания своей страны он купил всю зап гейропу.
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Да ненужно Лишать расиюшку такого ЩАСТИЯ! ... нужно его просто байкотировать!!!! и поржать...
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Цензор.НЕТНовостиСпортСенаторы США призвали ФИФА лишить Россию ЧМ-2018 из-за эксплуатации северокорейских рабочих на строительстве стадионов
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