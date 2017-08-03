 Сенаторы США призвали ФИФА лишить Россию ЧМ-2018 из-за эксплуатации северокорейских рабочих на строительстве стадионов

Соответствующее письмо опубликовано на сайте сенатора-демократа Роберта Менендеса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Сенаторы ссылаются на сообщения СМИ и правозащитной организации Human Rights Watch о задействовании северокорейских рабочих и нарушениях условий труда при строительстве стадионов к ЧМ-2018. "Главное спортивное событие не должно строиться на спинах самых незащищенных людей в мире", - говорится в письме.
Если подозрения в нарушениях подтвердятся, сенаторы требуют лишить Россию права проведения мундиаля. Кроме того, в обращении содержится призыв исключить КНДР из состава ФИФА. "Правительство, которое является одним из главных нарушителей прав человека в мире, не должно получать международную легитимность и финансовую выгоду от самого популярного вида спорта в мире", - указано в письме.
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил в тот же день агентству ТАСС, что на стройплощадках арен к ЧМ-2018 нарушений нет. "Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они (рабочие из КНДР. - Ред.) не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им (сенаторам. - Ред.) разъяснит", - сказал он.
25 мая британская газета The Guardian со ссылкой на письмо президента ФИФА Джанни Инфантино сообщила, что ФИФА нашла "убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт-Петербурге". Инфантино отмечал также "сравнительно большое число нарушений" условий труда и "несчастные случаи, повлекшие смерть рабочих" на петербургской стройплощадке, писала The Guardian.
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Из кодекса поведения американского сенатора.
По мотивам Б.Н.Ельцина.
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Четко дают русне потратиться а потом....ихтамнет делают
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Возня продлится до выборов и всё закончится
Гитлер не потянул этот мост...
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Америкосы всегда так из-за угла подъезжают. А потом глядь - и уже кирдык. И не откупишься...
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потребуется только найти замену лапостану за такой короткий срок
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