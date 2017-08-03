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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8814) Минфин (1167) Данилюк Александр (203) НАПК (486) НАЗК (2)

 Министр финансов Данилюк о подозрении ГПУ: "Прошу ГФС начать проверку немедленно и закончить ее в кратчайшие сроки"

Министр финансов Александр Данилюк прокомментировал обвинения против него относительно уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою позицию по данному вопросу министр изложил на своей странице в Facebook.

"По делу ГПУ и обвинениям в якобы уклонении от уплаты налогов:

1. Главный принцип демократического государства - верховенство права. Важно, чтобы этот принцип обеспечивался в нашей стране. Поэтому на любые незаконные действия необходимо реагировать - буду добиваться отмены незаконных решений уже принятых в отношении меня и противостоять любым возможным незаконным действиям в будущем. Рассмотрение апелляционной жалобы, которую мы уже подали, назначено на 7 августа, понедельник.

Как я уже отмечал, в действующем УПК отсутствуют полномочия прокуроров самостоятельно или через суды назначать внеплановые налоговые проверки, а также судов рассматривать такие ходатайства.

2. В то же время, несмотря на всю нелепость ситуации и очевидную заангажированность дела, я считаю необходимым снять все искусственно спровоцированные подозрения и возможные домыслы в обществе. Поэтому, согласно пп. 17.1.8 ст. 17 и 78.2 ст. 78 Налогового кодекса, прошу Государственную фискальную службу провести проверку полноты уплаты мной налогов в соответствии с законами Украины. Это моя собственная инициатива, чтобы окончательно снять все вопросы.

Кроме того, прошу НАПК безотлагательно обнародовать результаты проверки, проводимой в соответствии с законом как специально уполномоченный орган с 22.02.2017 года, на основании решения №57 по полной проверке деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в том числе и моей. Согласно закону, она должна была быть завершена в течение 90 дней. В случае неготовности результатов, прошу НАПК в кратчайшие сроки завершить проверку.

3. Учитывая, что я, как министр финансов, который направляет и координирует деятельность ГФС, во избежание потенциального конфликта интересов и возможных обвинений в давлении на ГФС во время проведения проверки, обращаюсь к НАПК с просьбой предоставить разъяснения относительно потенциального конфликта интересов всем его сторонам в соответствии с ч. 5 ст. 28 ЗУ "О предотвращении коррупции".

4. Учитывая резонансность дела, прошу ГФС начать проверку немедленно и закончить ее в кратчайшие сроки. Это необходимо для того, чтобы не допустить дестабилизации накануне выхода Украины на внешние рынки капиталов, следующей стадии переговоров с МВФ и ключевого этапа бюджетного процесса (все эти процессы координируются Министром финансов)", - говорится в заявлении Данилюка.

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Он также добавил, что все необходимые документы (обращение к ГФС и НАПК) будут направлены в предусмотренном порядке в ближайшее время.

Напомним, ранее министр финансов Данилюк опроверг информацию о неуплате налогов за период работы на госслужбе 2010-2014 гг., в чем его подозревает Генеральная прокуратура Украины.

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Надеюсь ты эту просьбу передашь лично главе, который будет лежать на нарах по соседству
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Немедленная проверка в кратчайшие сроки,вот такой она должна быть в случае с Данилюком,да и с остальными госворами
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Нам ваша гра на публіку вже остогидла. Хоч всі в своїй банці-кориті зіжріть один-одного. Все одно виносимуть всіх. Менше роботи.
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То есть НАПК с февраля никак не раздуплится с проверкой? Нормально работают.........
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не однократно уже было озвучено - перерабатывают трудяги.
не успеешь премию и з/п подсчитать, как новую начисляют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистр финансов Данилюк о подозрении ГПУ: "Прошу ГФС начать проверку немедленно и закончить ее в кратчайшие сроки"
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