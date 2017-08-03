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Все про:Конгресс США (303) Маккейн (249) Россия (71711) санкции (6362) Трамп (1312) Сенат США (26)

 "Зоркий глаз Конгресса" будет следить за действиями Трампа по Украине, - сенаторы

сша конгресс вашингтон капитолий

Джон Маккейн и другие сенаторы США отреагировали на расширенное обращение президента Дональда Трампа по случаю подписания законопроекта об усилении санкций, в котором он выразил недовольство тем, что Конгресс ограничивает его возможности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующие заявления политиков.

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"Расширенное заявление президента указывает, что выполнение администрацией этого закона, и любые действия администрации в отношении Украины должны быть под зорким глазом Конгресса", - заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. - "Закон доказал, что две партии могут сотрудничать, чтобы сдерживать президента, когда он отклоняется от курса и, надеюсь, это станет примером на будущее".

Шумер одновременно похвалил президента за правильное решение: "подписать законопроект, хотя и неохотно, было правильным решением президента. Это важный ответ на наглые атаки Путина на краеугольный камень нашей демократии - выборы".

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Сенатор Джон Маккейн указал Трампу на волю составителей Конституции: "Беспокойство, выраженное в заявлении президента по случаю подписания, не удивляет, но направлено неверно. Составители Конституции сделали Конгресс и президента равноправными ветвями власти. Этот законопроект доказал мудрость такого выбора".

"У президента Трампа не было выбора в случае с подписынием нашего закона о российских санкциях, поддержанный обеими партиями, из-за того большинства, которым он был принят в Палате представителей и Сенате", - отметил партийный организатор демократов в Сенате Стени Гоер. - "Американцы, представляющие весь политический спектр, справедливо обеспокоены вмешательством России в наши выборы и ее агрессией в Украине. Наш законопроект о санкциях гарантирует, что президент в одностороннем порядке не сможет предпринять действия в пользу России, если она не изменит свое поведение".

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Не на того Володька ставочку сделал, за Хилю надо было тянуть
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а про "зоркий глаз" это кого они ввиду имели - есть тут у меня такой ,могу командировать)))
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Маккейн хорошо излагает про отцов-основателей
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Короче .Русня, сидеть вам на бутыльке и похрюкивать Госдеп - круто, за злодеяния в Украине вечно
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"Зоркий глаз" за президентами нужен не только в Америке.
Всех их постоянно проверять надо на соответствие своей должности.
И в Украине, прежде всего.
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А ещё не плохо чтобы "Зоркий глаз Конгресса" последил за действиями пэти и его шоблы по Украине.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Зоркий глаз Конгресса" будет следить за действиями Трампа по Украине, - сенаторы
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