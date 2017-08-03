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Все про:Песков (738) Россия (71711) санкции (6362) США (13151) Трамп (1312)

 "Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях

санкции

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон о введении новых санкций против России.

Россия будет отстаивать и защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписание президентом США закона об антироссийских санкции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

"То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", - сказал он.

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В конце июля документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.

Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписание президентом США санкций в отношении Москвы положило конец надежде "на улучшение отношений с новой американской администрацией".
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моська продолжит лаять на слона несмотря ни на что
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да кацапы и это правильно у вас есть еще много способов отомстить США:
1. выслать всех американских дипломатов из кацапии
2. закрыть и опечатать здание посольства США
3. запретить кацапам ездить в США
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Еще можно запретить хождение доллара на территории. И его принудительную конфискацию у населения.
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Я так понимаю, что кацапия будет зорко следить, чтобы санкции не отменили (ведь они же только на пользу). Поэтому и действовать будет соответственно.
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Дочь Писькова - собралась строить корабли - в крымнаше даже...
"Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях - Цензор.НЕТ 4100
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ого? дочь писькова и два грязных рабочих. Нихегргрга себе фильмец намечается.
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Это не грязные рабочие,это капитаны строящихся кораблей.
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...племянницу Рогозина со скандалом назначили руководить нацпарком Сочи:
и сын пристроен:

"Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях - Цензор.НЕТ 7886
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Если бы корабли...... она там вещала о развитии СУДНОСТРОИТЕЛЬСТВА !!!!!!!!!!! больничные судна они там клепать будут, на большее не заслужили..... продажные твари........
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еще недорыли могилу себе, копайте дальше...))
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Так они будут обратно пытаться выбраться из мордора.
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по моему, все контрацептивы из одной пачки. Одни сидят у кацапов, другие у нас. Песков, вообще, с усиками.
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"Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях.

Россия будет отлеживать свои ... интересы. В гробу в белых тапках.
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это точно...отстаивать в очередях за куриными лапками трампа...бо ножки буша давали в надежде на оцивилизовывание
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Дык, "отстаивать"...мы и так знаем шо вы, парашники, ОТСТОЙ!!!
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Отчего же не поотстаивать?
Давайте, начинайте.
Поржем всем цивилизованным миром.
)))
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Что-то он про пиар и сукапроизводство совсем забыл сказать.
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значит анальные чопики побъют все рекорды продаж на кацапии))
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не, кацапы это в рот берут. Не вводи народ в заблуждение)))))
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Какая прелесть!!! Это теперь у каждого россиянина- "Путин всегда с тобой!"
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у меня вопрос - а какие ,цапы.у вас возможности?)))
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как какие? сгноить к примеру половину русни в сайберии на лесозаготовках.
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Чему радуетесь придурки? Санкции то против России,а разваливаться будет экономика Украины!
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Ты за свою ватную сраку переживаешь или за Украину ?
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А это будет до того, как мы все замёрзнем без россосийского газа или уже после, не скажешь, ватный нострадамус?
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вот точно, этой зимой хахлы замерзнут- четвертый год подряд вангую
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да не замерзним мы..вы с голоду будете дохнуть и тогда в канистрах будете носить нам газ и нефть в обмен на кусочек сала..
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нє соблаговолитє лі болєє дєтально ізложить сіє утвєрждєніє-с?
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придурок, ты дурачок? или ты просто тупой ватник?
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шо такое россия? Ху..лостан знаю, россия - нет такой страны.
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Смешной ты, дурачок. Сейчас сбывается все, о чем миллион раз говорилось все эти годы, а ты своё ватное гонишь: "мы, конечно, частично подохнем, но Украина развалится"...
Вы-то частью подохните, это абсолютно точно. А вот Украина и свое вернет, и вашего прихватит, а вам оставит на ближайшие лет 10 только одно удовольствие: наблюдать, как ваш нелепый беззубый мордор разваливается, как старый сифилитик. И свои шансы откосить вы упустили. Все. Конец вашей параше.
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Да только сейчас шобла @уйла поняла что поезд ушел,и санкции это всерьез и надолго.Давайте беритесь все вместе заруки и отсаивайте интересы, только чьи непонятно.
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Иногда , когда вечером плохое настроение , смотрю шоу сумасшедших клоунов -"воскресный вечер с владимиром соловьёвым" .
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у Вас только по воскресеньям плохое настроение? а! ну да. завтра ж понедельник...
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"...отстаивать свои интересы" по ху..лопски - спи..дить, нае...бать, разбой и война.
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А как? В международный суд иск подадут или войну США объявят?
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Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях
Мыло и веревка подойдёт?
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после очередной заявы пиписькина жители воронежа потянулись стройными рядами к бомбоубежищам.
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когда не чем крыть, берут тряпку и драят палубу. песков ждемс.
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"Россия будет отстаивать свои интересы"

Опять молитвенное стояние утроят, что ли?
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Какой росии?! Это ваши пидары интересы зажрались суки ебаные и народ дурите - НА РЕЮ!!!!
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Важко буде піськіну отсаивать свої інтереси. Трамп боляче буде робити і блядіміру, і тупому ішаку лаврику, і маньці-мандавошці(захаровій).
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Ото самое интересное состоит в том : " да кому на..х нужны те интересы..." На них никто и не покушался. Ввели санкции и все. Трамп просто показал кто в доме хозяин. И это не ота моль сопливая. И все. Базар жок.
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Проти США не попруть безумовно а от найблищим сусідам нагадити можуть.
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Писк крысы из туго завязанного мешка... больше ничего...
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Вспомнил брейвика - тоже отстаивает свои интересы .
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"Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях - Цензор.НЕТ 2250
що цапоморді, забули вже? тепер хочете відстоювати?
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нюхать шляпу теперь отстаивать интересы называется в россии,во как оно
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ага будет настаивать и атстаивать в говноотстойниках...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях
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