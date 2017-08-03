 "Россия будет отстаивать свои интересы", - Песков о санкциях

Россия будет отстаивать и защищать свои интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписание президентом США закона об антироссийских санкции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
"То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", - сказал он.
В конце июля документ был одобрен обеими палатами Конгресса США почти единогласно, несмотря на протесты Белого дома и его сетования, что Конгресс лишает действующего президента возможности осуществлять эффективную внешнюю политику.
Согласованное решение законодателей от обеих партий по вопросу о санкциях фактически лишило президента Дональда Трампа возможности воспользоваться правом вето, на преодоление которого требуется две трети голосов членов Конгресса.
В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией. Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что подписание президентом США санкций в отношении Москвы положило конец надежде "на улучшение отношений с новой американской администрацией".
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1. выслать всех американских дипломатов из кацапии
2. закрыть и опечатать здание посольства США
3. запретить кацапам ездить в США
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и сын пристроен:
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Россия будет отлеживать свои ... интересы. В гробу в белых тапках.
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Давайте, начинайте.
Поржем всем цивилизованным миром.
)))
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Вы-то частью подохните, это абсолютно точно. А вот Украина и свое вернет, и вашего прихватит, а вам оставит на ближайшие лет 10 только одно удовольствие: наблюдать, как ваш нелепый беззубый мордор разваливается, как старый сифилитик. И свои шансы откосить вы упустили. Все. Конец вашей параше.
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Мыло и веревка подойдёт?
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Опять молитвенное стояние утроят, что ли?
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що цапоморді, забули вже? тепер хочете відстоювати?
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