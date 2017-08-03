 Суд арестовал мужчину, готовившего теракты в Мариуполе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Октябрьского суда Мариуполя от 27 июля.
Установлено, что в конце июня этого года подозреваемый согласился на предложение участника "ДНР" (представителя так называемого "Министерства безопасности "ДНР") организовать террористические акты на территории Мариуполя. Речь шла об убийствах представителей правоохранительных органов, военнослужащих добровольческих батальонов, а также взрывах в общественных местах с целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения. Конкретные объекты для нападения он должен был выбрать на собственное усмотрение.
В качестве предоплаты подозреваемый получил 700 долларов. В случае успешного завершения задания ему пообещали еще 3000 долларов. 20 июля он также бесплатно получил от третьего лица две гранаты и запалы к ним.
26 июля мужчина был задержан. 27 июля суд взял его под стражу до 21 сентября. В суде подозреваемый заявил, что пытался получить 4000 долларов у представителей "ДНР" мошенническим путем, поскольку не собирался совершать преступления и исполнять какие-либо указания террористов. Он заявил, что 700 долларов получил на транспортные расходы, а гранаты приобрел для решения личных вопросов, связанных с угрозами ему и его семье.
По информации следователей, участник "ДНР", который общался с подозреваемым, получил это задание через гражданина Украины, получившего в свою очередь указание от кураторов из Федеральной службы безопасности России. Кураторы хотели, чтобы теракты произошли в Мариуполе, Бахмуте и Константиновке, имели большой общественный резонанс и хорошо освещались в СМИ.
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