 В Украине ожидается дефляция в июле-августе-2017, - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в июле-августе 2017 года ожидает дефляцию, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финучреждения.
"Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания… Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует Национальный банк", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться в июле. Это связано со вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, увеличением производственных затрат, в том числе на оплату труда, и ростом тарифов на услуги по содержанию домов.
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ПС, соевые, про безвиз не жужжать, задолбали!
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Капуста 13гр -кіло
Картопля 7- 8гр - кіло
Буряк 10гр - кіло
Яблокі білий налив 15гр - кіло
Єживіка 25гр -кіло
Тоді,як навіть при ригах і то всі овочі і фрукти коштували в два раза дешевше.
Я вже не кажу про ту ,що вкралаїхнєфсьо - ЮВТ при якій взагалі копійкі все коштувало.
І це вкраїні з такіми черноземами,але з такою недолугою і"патріотичною" владою.
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Источник: https://censor.net.ua/n450279Источник: https://censor.net.ua/n450279
оборжаться Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция
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Так что дорогой Володя Гройсман все мы в большо дупе
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....зарплата растет, цены падают ,гривна стабильна ,от инвестиций не успеваем отбиватся , и да главное бпржа с кавунами плывет на Киев ( хотя сути пєрємоги я тут не понял вот если б она приплыла во Львов)))
.... с другой стороны вижу цены и пока умею считать мелочь в своих карманах ) ,и как то сколько не пытаюсь позитивно смотреть на
медийное говноролики "держава піклуеться про тебе" продуктов в холодильнике больше не становится) ...работать еще больше уже практически не могу ( в сутках увы 24 часа ) посему не смотря на возраст наверное сменю ник на renegat)) и флаг возле ника ... а всем свидетелям пєрємоги парашенка , и гребаному государству (не путати з країною) облегчу задачу ( обо мне могут больше не заботиться))
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