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Все про:дефляция (26) НБУ (4288) цены (2113)

 В Украине ожидается дефляция в июле-августе-2017, - НБУ

бюджет

Базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении.

Национальный банк Украины (НБУ) в июле-августе 2017 года ожидает дефляцию, сообщает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финучреждения.

"Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания… Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении постепенно будут приближаться к траектории, которую прогнозирует Национальный банк", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, продолжила ускоряться в июле. Это связано со вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, увеличением производственных затрат, в том числе на оплату труда, и ростом тарифов на услуги по содержанию домов.

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Ну так лето на улице, весной надо было брать или жди осени, народ ломиться за кордон.
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ПриватБанк...Курсы валютВалютаПокупкаПродажаUSD25.73000.000026.00000.0000EUR30.20000.000030.70000.0000RUB0.41500.00000.45000.0000
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...курси валют дійсно знижуються,не так швидко але ...подивись на діаграму.зараз трохи виріс...КУРС ВАЛЮТ В УКРАЇНІ...
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... великого ажіотажу на безвіз немає,він яснує тільки на срунетах...
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ну типа баржа приплывет и все, сразу инфляция сырых продуктов пойдет на спад.
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Значит надо ожидать инфляцию в сентябре - октябре
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Лерку-Облигацию собакобудкостроитель с дурки выпустил? Какая дефляция??
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значит надо покупать баксы... спасибо, что предупредили
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Что за бред, сезонное снижение цен на фрукты и овощи это ещё не дефляция.
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а, что не бредовое было сделано за время правления офшора слепотрастовича?
ПС, соевые, про безвиз не жужжать, задолбали!
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А,де ви бачите це сніженіє цін на овочі і фрукти?
Капуста 13гр -кіло
Картопля 7- 8гр - кіло
Буряк 10гр - кіло
Яблокі білий налив 15гр - кіло
Єживіка 25гр -кіло
Тоді,як навіть при ригах і то всі овочі і фрукти коштували в два раза дешевше.
Я вже не кажу про ту ,що вкралаїхнєфсьо - ЮВТ при якій взагалі копійкі все коштувало.
І це вкраїні з такіми черноземами,але з такою недолугою і"патріотичною" владою.
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Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Источник: https://censor.net.ua/n450279Источник: https://censor.net.ua/n450279
оборжаться Однако в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция
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Та в нас три роки тому була така інфляція, що тепер ніяка дефляція не помітна...
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ну вот что ты за человек такой, гыг из трусов выпрыгивает от слова дефляция, а ты его в такую реальность мокаешь?))))))
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ця дифляція щорічно відбувається, коли дітей до школи треба збирати, а також дифляція буде перед Великоднем, коли всі приїдуть з заробітків і будуть міняти валюту.
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Тссссс, не омрачай пэрэмогу соевых, они ж как дети, верят своему пэтруччо))))
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нужна бомбометация в купол ВР, адназначна. Вот только как этих 450 сук одновременно собрать?
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Мона люстрацию-люстру на них обрушить... опять ПРоблєма-собрать усєх падлюк...
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даже если это и удастся, лучше вряд ли станет ибо на их место придет тысяча новых и не факт, что лучше.
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август уже. Ожидаем очередную дефлорацию гривны.
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не дефляция, а сезонное снижение цены на овощи.
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Зашел в брусницю, пакетик нескафе стоит 3,5 грн, в том году 1,75. Дефляция хули
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На тій неділі пішов жек , а мені так радісно , ми вам підвищили плату майже в 4 рази !!!!! . Як так ? , -запитую . А так , - у відповідь . Ми все повідомили через пресу. Капець.
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Изымут гривну из оборота, организуют задержки с выплатами пенсий и зарплат в результате многие пойдут менять баксы вот и нарисуется дефляция. Других инструментов я пока не вижу. Поскольку, гривна не СКВ то и спроса на неё особенного нет. Как при отсутствии развивающейся экономики утяжелить денежный знак пока не известно никому.
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В Україні очікують не лише дефляцію а і еміграцію .
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Инфляция в годовом а дефляция в месячном измерении ! Йух с пальцем !
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Наиболее характерным примером дефляции в XX веке является падение цен во время Великой депрессии 1920-1930 годов.
Так что дорогой Володя Гройсман все мы в большо дупе
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Ага, только тогда у американцев была экономика и перепроизводство но, небыло денег. В Украине денег печатают валом, а экономики нет.
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ну вот и у нас телевизор начал борьбу с холодильником )
....зарплата растет, цены падают ,гривна стабильна ,от инвестиций не успеваем отбиватся , и да главное бпржа с кавунами плывет на Киев ( хотя сути пєрємоги я тут не понял вот если б она приплыла во Львов)))
.... с другой стороны вижу цены и пока умею считать мелочь в своих карманах ) ,и как то сколько не пытаюсь позитивно смотреть на медийное говно ролики "держава піклуеться про тебе" продуктов в холодильнике больше не становится) ...работать еще больше уже практически не могу ( в сутках увы 24 часа ) посему не смотря на возраст наверное сменю ник на renegat)) и флаг возле ника ... а всем свидетелям пєрємоги парашенка , и гребаному государству (не путати з країною) облегчу задачу ( обо мне могут больше не заботиться))
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катострофически рухнут цены на еду и коммунаку...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине ожидается дефляция в июле-августе-2017, - НБУ
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