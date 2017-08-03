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 Террористы "ЛНР" приговорили украинского блогера Эдуарда Неделяева к 14 годам тюрьмы, - волонтер Шовкошитный

неделяев

"Военный суд" террористической организации "ЛНР" приговорил украинского блогера Эдуарда Неделяева к 14 годам заключения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Роман Шовкошитный. информирует Цензор.НЕТ.

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"Есть такой Эд Нед. Или Эдуард Неделяев. Живет в Луганске. Все это время там жил. И без еды, и без воды был, когда трудно было в 14-ом. Он не хотел уезжать. Все понимал, но не мог. Имел на то причины. Его право. Писал в Facebook о Луганске, о жизни в окупованному городе, о том, как он меняется. Часто комментировал здесь посты. Особо не прятался, что видно по его нику", - написал волонтер.

По его словам, блогер знал, что за ним придут, поэтому "воспринял это ироничной улыбкой".

"Мы переписывались иногда с Эдом. Но никакой развед-информации он не передавал. Ничего не корректировал, не координировал, не направлял, не разжигал и еще много "не", в которых его обвиняют. Потому что никакой он не разведчик, он простой гражданин, который не воспринимал власть оккупантов. Сегодня он получил 14 лет тюрьмы за "госизмену" от "военного суда ЛНР"", - добавил волонтер.

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не террористы лнр, а торговые партнеры вальцмана..
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А почему главарей даунбасса заочно не судят?! Или это партнеры наших правителей?!

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А какуие проблемы у нашей системе ? почему СБУ не хапает совершеннолетних дитей сепаров за сепарские писание на сайтах и лупить им по 20 ! Менять можно . в результате попедим сепаротизм в корне
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ЛНР" приговорили украинского блогера Эдуарда Неделяева к 14 годам тюрьмы, - волонтер Шовкошитный
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