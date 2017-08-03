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 Очередная хакерская атака ожидается 24 августа, на День независимости Украины, - глава киберполиции Демедюк

демедюк

В Украине на День независимости 24 августа ожидается очередная кибератака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк в интервью изданию "Главком".

"Мы предупреждаем, что это будет 24 августа, на День независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины", - сказал он, отвечая на вопрос, когда возможна следующая кибератака в Украине.

Демедюк отметил, что во вредном программном обеспечении M.E.Doc было много элементов, которые до сих пор не активированы.

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"Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы. Сейчас мы пытаемся найти еще один канал. Мне хочется надеяться, Petya.A случайно поразил канал и сжег их сеть, но это не так. Потому что мы четко знаем, основная цель киберпреступников - уничтожить следы вмешательства в уязвимые критические объекты", - отметил он.

Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.

Отметим, СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.
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Лучше перебздеть, чем недобздеть. А то мало ли...
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Кому потрібні об'єктні заяви. За державну платню повинні забезпечувати суб'єктну поведінку !!!!
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"...случайно поразил канал и сжег их сеть" - это что-то страшное...
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Пане Демидюк якщо Вам відомо що буде чергова хакерська атака то зробіть так щоб вона не відбулась і мовчки отримайте за це премію а не робіть рекламу хакерам. Їм цього тільки і треба - тому що коли про них ніхто не знає це рівносильно їх смерті.
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Це і так ясно що якусь капость мишебраття таки втнуть. Також очікую крики що 24-го почнеться повномасштабне вторгнення. Як і кожного року.
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На День независимости может быть не только хакерская атака, но и атаки другого характера, нужно быть готовыми ко всему.
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прикрыли себе задницу в любом случае, если будет- скажут предупреждали, если нет - скажут- смогли противостоять .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОчередная хакерская атака ожидается 24 августа, на День независимости Украины, - глава киберполиции Демедюк
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