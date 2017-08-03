 Очередная хакерская атака ожидается 24 августа, на День независимости Украины, - глава киберполиции Демедюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк в интервью изданию "Главком".
"Мы предупреждаем, что это будет 24 августа, на День независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины", - сказал он, отвечая на вопрос, когда возможна следующая кибератака в Украине.
Демедюк отметил, что во вредном программном обеспечении M.E.Doc было много элементов, которые до сих пор не активированы.
"Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы. Сейчас мы пытаемся найти еще один канал. Мне хочется надеяться, Petya.A случайно поразил канал и сжег их сеть, но это не так. Потому что мы четко знаем, основная цель киберпреступников - уничтожить следы вмешательства в уязвимые критические объекты", - отметил он.
Напомним, 27-29 июня серверы многих государственных учреждений и коммерческих структур в Украине подверглись масштабной кибератаке. Вирус Petya зашифровывает все файлы на компьютере и требует выкуп за их расшифровку.
Отметим, СБУ заявила о причастности к кибератаке спецслужб РФ.
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