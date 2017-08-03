 Новый закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза, - Еврокомиссия

Об заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Соединенные Штаты обязались консультироваться со своими союзниками, прежде чем применять новые санкции. То есть, европейские интересы могут быть выражены и учтены", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.
Тем не менее, по ее словам, ЕС продолжит проявлять бдительность в том, что касается реализации закона. "Если это будет затрагивать предприятия ЕС или европейские интересы, мы будем готовы действовать", - подчеркнула Андреева.
Она также сообщила, что накануне Ж.-К.Юнкер говорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Отвечая на дополнительный вопрос о возможных последствиях для компаний ЕС американских санкций, в частности, относительно дальнейшей судьбы проекта "Северный поток 2" и будущих закупок российского газа, который может быть вытеснен американским, она назвала такие предположения гипотезой.
По её словам, надо сначала посмотреть, как будет применяться новый закон США.
"Нужно увидеть, как будут налагаться санкции и каковы могут быть последствия для энергического сектора в Европе, следует ли нам быть обеспокоенными, и если да, то какие меры предусматривать. На этой стадии я не могу ответить на ваш вопрос, потому что ещё не было решений о наложении этих санкций", - сказала представитель Еврокомиссии.
Андреева отметила, что, согласно последнему варианту законопроекта, в том, что касается последствий для европейского участия в энергетических проектах и диверсификации поставок энергоносителей, уже остаётся меньше проектов, которые могут быть подвержены риску.
"Это хорошо, но это, конечно, будет зависеть от применения (закона, - ред.) в каждом конкретном случае. И мы должны оставаться бдительными", - заявила пресс-секретарь.
Она отказалась рассуждать на тему, какими могли бы быть ответные меры ЕС в случае ущерба европейским интересам, повторив, что надо действовать, рассматривая каждый конкретный случай.
"Любая реакция возможна", - сказала Андреева, отметив при этом, что закон США предусматривает консультации с Евросоюзом.
Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации, а также Ирана и Северной Кореи.
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они только вчера вздохнули свободно "ну теперь европа и штаты поругаются из-за санкций, а юнкер вообще за нас" а тут такая оплеуха.... шикарно!
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до развала довел горбатый, потом ебн почти продался за окорочка но тут пришел светоч путин и все пошло на лад. а америкосам это не нравится, они боятся расиюшку, поэтому и гадят и с Украиной они стравили!. Они виноваты....
бл я вчера прочитал две новости. Просто вдумайтесь
1. в 2013 году Пентагон (!!!!) заключил договор со строительной фирмой на ремонт(!!!) школы в севастополе!. Это означает только одно - под видом ремонта хотели строить американскую базу!
2. в Николаеве тайно идет строительство военно-морской базы для флота США. Город уже перекрыт блок-постами и скоро станет закрытым. местным угрожают смертью за разглашение информации. на строительстве работают только рабочие из южной америки и африки которые не понимаю ни по украински ни по русски
вот что с нии делать? лоботомия и та тут не поможет.. они заразные бешеные твари
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Наслаждайтесь фрикциями!...
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но, блин, я ж не журналист. даже живу далеко от Киева, чтобы проехаться разузнать по месту.
логично же, что это дело журналистов поехать, разузнать.
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«Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку». Его слова слушатели встретили овациями.
http://fakty.ictv.ua/ru/showbiz/20170803-merilin-menson-u-kyyevi-vy-zmusyly-moskvu-vereshhaty-yak-suchku/
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Ну а то чудовище, которое к нему прифотошопили, то лолита милявская во всей красе, которая страшная сила.
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17 год ·
КАЛИНА КРАСНАЯ, ХОЛЕРА ЯСНАЯ.
Танго и кэш, санкции и треш.
Специально по-русски.
9 лет назад российская пропаганда, сопровождая громыхающее стадо "освободителей", выкорчёвывавших унитазы из грузинских квартир, придумала издевательский штамп "принуждение к миру". И с удовольствием его смаковала.
Сегодня началась стратегическая по своим масштабам и уникальная по исполнению американская операция по принуждению к миру режима Путина.
Уникальна она тем, что основным инструментом ее исполнения является система финансового воздействия, кропотливо созданная Соединенными Штатами в последние 30 лет, испробованная по мелочи на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Дальнем Востоке (все помнят добрые шалости дедушки Сороса, в один день положившего профильную отрасль народного хозяйства дальневосточных "тигров"), и вот теперь - готовую к глобальному применению.
Кроме того, она уникальна по размаху.
Штаты поставили перед собой глобальную и системную задачу:
- не только поставить на колени (в области паха) Кремль, но и сломать навсегда, сложившуюся в послевоенной Европе систему ее зависимости от РФ.
Основной формой такой зависимости есть зависимость экономическая - так называемая "шредеризация" ЕС.
Украинская публика привыкла жаловаться на коварных украинских олигархов, зависимых от Кремля, и отчего-то не отдаёт себе отчёт, что ситуация в Европе точно такая же, если не хуже.
Начиная с 70-хх годов прошлого века, с начала поставок в Европу советской нефти и газа, в европейских столицах была любовно взращены целые сады политиков и финансистов, благополучие которых основано на их связях с Россией.
Этим занималось ещё Политбюро, руками спецслужб и экономистов в штатском, создавая огромную по масштабам и пролонгированную по времени систему зависимости и управления Европой от Москвы.
Истинные масштабы этого влияния оценить сложно, но по косвенным признакам об их размерах можно догадываться.
Косвенные признаки, это позиция Европы по Крыму и Донбассу, когда украинскими интересами едва ли не полы в прихожих мыли, и вечное хватание за руки украинских военных, и практически прямые предложения пожертвовать частью нашего суверенитета, и статус России не как участника конфликта и агрессора, а "наблюдателя", и дружный вой, который поднялся "в Европах", по поводу теперешних американских санкций.
В этой масштабнейшей игре, Кремль допустил громадную и практически непоправимую ошибку:
- сосредоточившись на Европе, он не сумел создать реальных инструментов влияния на сами Штаты.
Теперь, когда игра началась в открытую, влиять на США, Москва может только через Европу.
Ее ближне- и дальневосточные позиции, намного скромнее, и существенного влияния на ход противостояния оказать пока не способны.
Американцы ударили из очень сильной позиции:
- они предлагают более комфортные и, главное, понятные и прозрачные условия работы в энергосекторе Европы и - мира, шире (на втором этапе).
В сущности, подобное предложение гораздо ближе европейскому обывателю, да ещё в ситуации, когда европейские магнаты находятся под сильнейшим влиянием Москвы.
В Европе начинается тот же самый карнавал, что уже несколько лет активно оттанцовываем мы:
- зомбированное общество само защищает интересы магнатов, которые их доят.
Похоже, Штаты решили сыграть на этом.
И реально - имеют все шансы на успех.
Подобная по замыслу и масштабам исполнения стратегическая операция, как мне думается, призвана снести не только слишком уже балалаечные элиты Европы, но и слишком уж косоворотные элиты бывшего СССР и Варшавского блока.
Более всего жалеть приходиться Лукашенко, Назарбаева и - украинскую "элиту", в случае, если она не сумеет резко - очень резко - опомниться и начать реально следовать по курсу преображения страны, в частности, реально бороться с коррупцией.
Теперь вопрос в том, какими инструментами обладает Кремль для ответа.
Думаю, следует ожидать эскалации на военных фронтах: Сирия, Ливия, Афганистан, Ирак, Йемен, террористических актов в Европе, попыток повторить в какой-нибудь особенно пророссийской стране черногорский вариант смены высшей политической власти путём переворота.
Аналогичных попыток следует ждать и нам, как на фронте, так и - (особенно) в тылу.
На экономических фронтах я жду крупных отставок, самоубийств, несчастных случаев и скандалов с европейскими "Шредерами" - держателями ключей к миллиардным российским схемам.
А также - политических кризисов и сотрясений, в попытке противопоставить свои экономические инструменты американскому финансовому тарану.
Особо ярко будет гореть в газовой отрасли, откуда Вашингтон и начал свой боулинг по вышибанию Москвы.
Нас ждёт чрезвычайно горячие два года, горячие в мировом масштабе - прологом к которым выступает нынешняя украинская жара.
Если Вы думали, что горячо было в 2014-17, вы ошибались.
Это был предбанник холодильника.
Жара только начинается.
Нас ждёт десятилетие великих потрясений, из которых человечество выйдет преображением до такой степени, что в это будет невозможно поверить: ни тогда, ни потом.
Мир, из медленного и стабильного, снова становится быстрым и резким.
Динамичным.
От послевоенного, Второй Мировой войны, его устройства не останется и камня на камне, и в первую очередь, не останется персон, кланов и систем, созданных ими в период с 1945 - 1991.
Добавим к этому замену технологического пакета ведущих стран мира, и переход к Новой Когнитивной экономике.
- Здравствуй, Будущее!
В великие времена живём.
Одна проблемка:
- Будущее всегда (!) неприемлемо.
Очень, очень многим в мире сейчас начнётся настоящее бо-бо.
Но мы, украинцы, хотя бы начинаем входить в него, более-менее подготовленными психологически. Просто потому, что мы раньше начали.
Ура, товарищи.
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Наивные люди, именно для этого Трамп подписвал эти санкции, потому что по большому счету, на Украину и безоапноть Европы ему наплевть. Не зря он главой Госдепа назначил нефтяника Тиллрсона, который однозначно ответил по этому поводу, Потока- 2 не будет.
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Пуйло конечно хотел бы вбить клин между ЕС и США.
Но даже параноик пуйло понимает, что это фантастика.
Ибо, как правильно выразилась В.Новодворская - Трансатлантический союз США и Европы заключён на небесах.
Фактически США и Европа это те же люди, с одинаковой ментальностью, с общими принуипами и ценностями.
А сейчас США выступает фактически гарантом существования Европы (в рамках НАТО). Ибо если бы не военная мощь США, Европа уже давно бы была оккупирована ранее совком (рашкой).
Так, что милые (США и ЕС) бранятся, только тешаться.
Не видать пуйлу Европы никогда в орбите "русского мира"
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Все новости из США и ЕС - почему то идут через Московию,
в специально подкрученном для козломордых мокшей варианте...
Из американских или европейских источников - никак не перевести?
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Документ вводит ряд требований к президенту, он должен:продолжать поддерживать действующие санкции, добиваться единства с европейскими и другими ключевыми партнерами по вопросу ранее введенных против Российской Федерации санкций, которые были эффективными и действенными в противостоянии российской агрессии в Украине;
в максимально возможной степени взаимодействовать с правительствами стран-партнеров в отношении закрытия лазеек, включая предоставление расширенной предоплаты за доставку товаров и сырья, а также в отношении других уязвимостей многосторонних и односторонних ограничительных мер против Российской Федерации;
активизировать усилия, чтобы решительно подкреплять соблюдение санкций при вступлении в силу настоящего закона в отношении Российской Федерации в связи с кризисом на востоке Украины, кибервторжениями и нападениями, а также нарушениями прав человека в Российской Федерации.
Законопроект предполагает, что санкции будут введены против лиц и компаний, которые продают, арендуют или предоставляют России товары, услуги, технологии или информацию, а также поддержку для строительства экспортных трубопроводов, если такие контракты имеют рыночную стоимость от $1 млн. Под санкции попадут также компании, заключившие несколько контрактов, плата по которым суммарно за год составит $5 млн и более. Под санкции попадут договоры не только на строительство, но и на расширение, модернизацию или ремонт трубопроводов.
Эти меры почти наверняка повлияют на строительство газопровода "Северный поток - 2", пишет The New York Times. Проект реализует российский "Газпром" при финансовом участии европейских компаний. Он предполагает транспортировку российского природного газа под Балтийским морем в обход Украины, Польши и стран Балтии.
Законопроект сигнализирует об отходе ЕС и США от совместных действий в отношении антироссийских санкций, отмечает BBC. Поставки газа станут проблемой для Европы, а не для США, заявили министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн. При этом Германия будет настаивать на европейских санкциях против четырех граждан и предприятий, связанных с поставками в Крым газовых турбин фирмы Siemens, сообщили дипломатические источники BBC в Брюсселе.
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